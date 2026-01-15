La bajada del precio de los carburantes modera el IPC hasta el 3,1% en diciembre pese al encarecimiento de los alimentos

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró el mes de diciembre con una subida interanual del 2,9%, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE), tras haber adelantado esa misma cifra en su anterior lectura preliminar. Con esta nueva marca, el índice que mide la inflación acumula un segundo mes consecutivo siguiendo una tendencia de moderación, tras haber alcanzado en octubre el nivel más alto de los últimos 16 meses con un 3,1%.

La menor subida en comparación con noviembre responde principalmente a la bajada hasta el 1,8% de los precios de los carburantes y lubricantes, medio punto por debajo de la registrada en diciembre de 2024, y al comportamiento de los paquetes turísticos, cuyos precios subieron menos que el año anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Además, los precios de los servicios recreativos y deportivos se abarataron en el último mes de 2025, en contraste con la subida observada el año previo. Estos dos últimos factores explican el retroceso de siete décimas en el grupo de ocio y cultura, hasta el 0,5%.

En cambio, la partida de alimentos y bebidas no alcohólicas ha tirado al alza de los precios en diciembre. Su tasa anual aumentó dos décimas, hasta el 3%, debido, principalmente, a la subida de los precios de las legumbres y hortalizas y de los aceites y grasas, frente a la bajada que experimentaron en diciembre de 2024.

La mayor tasa se registra en Madrid y la menor, en Murcia

En el análisis por territorios, la variación del IPC mostró diferencias notables entre comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid encabezó la lista de regiones con mayor inflación en diciembre, alcanzando un 3,7%. A Madrid le siguieron Ceuta, con un 3,5%, y la Comunidad Valenciana, donde el índice se ubicó en el 3,2%.

En el grupo de autonomías con tasas alineadas con el promedio nacional, se encontraron País Vasco, Extremadura, Cantabria, Baleares y Aragón, todas con un 2,9%, y ya ligeramente por debajo de la media del conjunto del país otras como Andalucía, Canarias, Castilla y León y Melilla, que registraron un 2,8%.

Continuando a la baja por la tabla, Castilla-La Mancha y Asturias se situaron en el 2,7%, mientras que La Rioja, Navarra y Galicia marcaron una variación interanual del IPC del 2,6%. En el extremo inferior del ranking, la Región de Murcia presentó el menor aumento de precios, con un 2,4%, seguida de cerca por Cataluña, que se mantuvo en el 2,5%.

La subida en vivienda destaca en la comparación con noviembre

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos por la mayor volatilidad de sus precios, se mantuvo estable en el 2,6%. Minetras, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la inflación española con la de otros países europeos, se situó en el 3,0%, dos décimas por debajo del mes anterior. Este dato marca el final de la serie con base 2021, ya que a partir de enero de 2026 se adoptará la nueva base 2025 para el cálculo del índice.

Una persona reposta en una gasolinera en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

En cuanto a la evolución mensual, el IPC general anotó un incremento del 0,3% en diciembre. Destacaron el grupo de ocio y cultura, con una variación del 2,8% atribuida al encarecimiento de los paquetes turísticos, y el grupo vivienda, que registró una subida del 0,6% debido al incremento de los precios de la electricidad.