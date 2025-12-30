La inflación se modera en diciembre al 2,9% por el abaratamiento de los carburantes

Un motorista se abastece de gasolina en una gasolinera en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

La inflación ha vuelto a moderarse en diciembre. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha situado en el 2,9% interanual, una décima menos que en noviembre, según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución se explica, principalmente, por la bajada de los carburantes, aunque los alimentos ejercieron presión al alza, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%.

La moderación registrada en diciembre se produce después de que la inflación alcanzara el 3,1% en octubre y descendiera al 3,0% en noviembre. Con el dato de diciembre, la tasa interanual disminuye una décima y se sitúa en el 2,9% en el cierre del año.

En términos mensuales, los precios de consumo registraron en diciembre una subida del 0,3% respecto al mes de noviembre, según el dato adelantado del IPC proporcionado por el INE. Esta variación es inferior a la registrada en diciembre de 2024, cuando el aumento fue del 0,5%, lo que contribuye a la reducción de la tasa interanual.

Los carburantes impulsan la desaceleración del IPC

Según detalla el INE, la evolución de la inflación en diciembre se explica, principalmente, por la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento registrado en el mismo mes del año anterior.

También influyeron, aunque en menor medida, los precios de ocio y cultura, que subieron en diciembre, pero lo hicieron menos que en diciembre de 2024. Este comportamiento contribuyó igualmente a la moderación del índice general.

Por el contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas afectaron al alza a la tasa interanual del IPC, ya que sus precios aumentaron más que en el mismo mes del año pasado, según ha publicado el organismo estadístico.

La inflación subyacente permanece estable

El indicador adelantado del INE muestra que la inflación subyacente -que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos- se mantuvo en diciembre en el 2,6% interanual, el mismo nivel que el registrado en noviembre.

Este componente del índice refleja la evolución de los precios sin tener en cuenta los elementos más volátiles, y su estabilidad contrasta con el ligero descenso registrado en el índice general durante el último mes del año.

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

El IPC armonizado se sitúa en el 3,0%

En paralelo, el INE ha publicado el avance del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la evolución de los precios entre los países de la Unión Europea. En diciembre, la tasa de variación anual estimada del IPCA ha disminuido dos décimas y se sitúa en el 3,0%.

La inflación subyacente del IPCA ha alcanzado el 2,8%, mientras que la variación mensual estimada del índice armonizado fue del 0,3%, en línea con la evolución del IPC nacional.

España cerrará el año con una inflación media de 2,7%

Más allá del dato de diciembre, el Ministerio de Economía ha realizado una primera lectura del conjunto del año. Según recoge la Cadena SER, el departamento que dirige Carlos Cuerpo estima que la inflación media de 2025 se situará en el 2,7%, una décima menos que la registrada en 2024. Desde el Ministerio señalan que esta evolución de los precios estaría permitiendo que las familias continúen recuperando poder adquisitivo.