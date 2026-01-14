Un total de 21 empresas del sector salud aparecen en el ranking de Merco Talento España 2025

Las respuestas de las Áreas de Empleo universitarias situaron a AstraZeneca en la primera posición como empresa líder en fidelización de talento, seguida por PWC y Caixabank. Según informó el medio Merco Talento España, estos datos parten de la opinión de profesionales responsables de orientar a universitarios que buscan incorporarse al mercado laboral, dentro de un análisis ampliado que en su edición 2025 incorporó nuevas perspectivas a la evaluación sobre reputación y atractivo laboral.

El ranking Merco Talento España 2025 distingue un total de 21 compañías del sector salud entre las 200 organizaciones presentes, tras analizar información proveniente de 53.020 encuestas, 13 fuentes y seis evaluaciones distintas, precisó el medio. El listado general está encabezado por Inditex, Iberdrola y Repsol, consideradas por los encuestados como las empresas más atractivas para trabajar en el país. Tras ellas, completan el top 10 Coca-Cola, BBVA, Mercadona, CaixaBank, Mapfre, Ikea y Mahou San Miguel.

En el sector específico de la salud, Sanitas logró posicionarse en el puesto 13 de la clasificación general, seguida por Bayer (24), AstraZeneca (29), Novartis (40), Grupo Quirónsalud (45) y Clínica Universidad de Navarra (48). Otras compañías del mismo sector reconocidas en el listado son HM Hospitales (62), Pfizer (74), Asisa (103), Roche (124), Johnson & Johnson (129), Lilly (130), Grifols (133), Isdin (138), GSK (141), Ferrer (148), Sanofi (157), Laboratorios Farmacéuticos Rovi (183), Bidafarma (194), Pharmamar (196) y Angelini (198).

De acuerdo con Merco Talento España, la clasificación por actividad muestra cuatro destacadas en la asistencia sanitaria: Sanitas, Grupo Quirónsalud, Clínica Universidad de Navarra y HM Hospitales. En el sector asegurador, Asisa se ubicó en la novena posición. En cuanto a empresas farmacéuticas, el ranking de este año coloca a Bayer, AstraZeneca, Novartis, Pfizer y Roche en los primeros lugares, seguidas por Johnson & Johnson, Lilly, Grifols, Isdin, GSK, Ferrer, Sanofi, Laboratorios Rovi, Bidafarma, Pharmamar y Angelini.

Como novedad en la vigésima edición, la encuesta ha incluido la percepción de quienes buscan trabajo, en colaboración con Infojobs. Para este segmento, Apple fue considerada como la compañía más atractiva, seguida de Google y Coca-Cola. Además, el análisis incorporó la opinión de 21 representantes de áreas laborales de universidades, en conjunto con Recruiting Erasmus.

El proceso de recopilación, detalló Merco Talento España, abarcó la visión de más de 31.000 empleados y el análisis de alrededor de medio millón de menciones digitales, abarcando así tanto las perspectivas de trabajadores actuales como la reputación online que tienen las empresas. El resultado ofrece un panorama integral sobre cómo los diferentes grupos perciben las oportunidades de empleo y el atractivo de las compañías en el país.

El informe también señala que se observaron diferencias en las respuestas según el perfil de los encuestados. Así, mientras la visión de los trabajadores y los candidatos en búsqueda activa arroja determinados líderes en el ranking, los técnicos universitarios responsables de la empleabilidad de los estudiantes inclinan sus preferencias hacia otros nombres, como el caso de AstraZeneca en fidelización de talento.

Además, la metodología del estudio incluyó un cruce de datos procedentes de trece fuentes diferentes, entre ellas la opinión interna de empleados, la de universitarios y la de especialistas en recursos humanos, junto con la valoración de analistas, expertos y directivos en el país, detalló Merco Talento España. Este acercamiento refuerza la utilidad del ranking como mapa de referencia para el talento joven y experimentado en el contexto empresarial español.