La reina Letizia bromea con Arturo Pérez-Reverte en una muestra de complicidad: “Es un escritor poco conocido, yo creo que escribe bastante bien”

La reina Letizia con Arturo Pérez-Reverte en los Premios Zenda (Europa Press)

La reina Letizia ha presidido este martes el acto de entrega de los Premios Zenda 2024-2025, celebrado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Con su presencia, ha impulsado de nuevo la relevancia de unos galardones que buscan reconocer la excelencia dentro del panorama literario en español, reforzando su posición tanto en la agenda cultural como en el entorno institucional.

La reina ha cerrado su intervención dedicando unas palabras irónicas a Arturo Pérez-Reverte, escritor y fundador de Zenda, a quien ha señalado como el verdadero motor de estos galardones. “Unas palabras quiero recordar antes, de un escritor poco conocido, de un autor que está intentando abrirse paso en este camino de los autores emergentes. Yo creo que escribe bastante bien, ya verán. Creo que es una promesa de las letras”, es como ha descrito con humor al conocidísimo Pérez-Reverte.

“Sus palabras son: ‘Yo no tengo ideología, lo que tengo es biblioteca’. Se llama Arturo y es el alma de todo esto”, ha sido la frase que Letizia ha querido rescatar del escritor. Doña Letizia ha subrayado la importancia de estos premios, describiéndolos como “unos premios que son relevantes porque son libres y transversales”.

Encuentro entre la reina Letizia y la princesa Leonor con el cantante Javier Erro, exconcursante de La Voz Kids

La reina Letizia entrega el Zenda de Honor

En este mismo contexto, Letizia ha anunciado la concesión del Zenda de Honor a Enrique Vila-Matas, a quien ha alabado por su contribución a la literatura contemporánea en español. Durante su discurso, la monarca se ha dirigido al premiado agradeciéndole que “no sea director de circo, como era su deseo infantil, y que se dedique a escribir libros”.

A lo largo de lo que va de año, la reina ha participado en tres actos públicos. Inició este ciclo con la tradicional Pascua Militar, continuó hace cinco días con un acto en solitario en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, también en Madrid, donde se celebraron unos premios de periodismo, y ahora ha presidido el tercer evento del año vinculado a la literatura y la cultura.

El ‘look’ de la reina Letizia

En cuanto a su estilismo, Letizia ha apostado en esta ocasión por una línea sobria, aunque ha introducido algunos elementos novedosos dentro de su indumentaria. La reina ha optado por una blusa con lazada al cuello de Hugo Boss, prenda que recuerda a la que lució durante el acto de la FAO celebrado en Roma en octubre por el Día Mundial de la Alimentación. La blusa destacaba por sus mangas abullonadas con puño ajustado y una botonadura en plata, además de una ligera transparencia.

Para completar el conjunto, ha llevado un pantalón negro de tiro alto y pata ancha con efecto fajín en la cintura, firmado por Sybilla, junto a unos kitten de tacón a juego. En cuanto a los complementos, doña Letizia ha elegido unos novedosos pendientes dorados de Pertegaz, concretamente el modelo Candy, y el anillo Coreterno que habitualmente luce en el dedo índice de la mano izquierda. Para el peinado se ha dejado el cabello liso, suelto y con raya al lado, una elección que se ha convertido en habitual durante sus últimas apariciones públicas.