Exteriores aconseja a los españoles alojados en Irán que abandonen el país: “Se recomienda no manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas”

El ministerio ha desaconsejado sacar fotos o video tanto de zonas turísticas como de instalaciones militares o gubernamentales

A man lights a cigarette
A man lights a cigarette with fire from a burning picture of Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, as Israelis rally in support of the nationwide protests happening in Iran, in Holon, Israel, January 14, 2026. REUTERS/Ammar Awad

El Gobierno de España ha recomendado a todos los ciudadanos españoles que continúan en Irán que abandonen el país debido a la ola de protestas generadas estos últimos días. Recordemos que, por el momento, se han registrado más de 3.000 muertes, según los datos de una organización no gubernamental. Concretamente, el aviso se ha lanzado desde la página web del ministerio de Asuntos Exteriores en el que solicitan una salida “haciendo uso de los medios disponibles”.

Asimismo, se puede leer: "Si se encuentra usted en Irán, se desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial". Y es que, según inciden, “hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades”, explican.

Por este motivo, “también se recomienda encarecidamente no tomar fotos o vídeos de instalaciones militares o gubernamentales, ni manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas", añaden. Incluso, esta alerta se amplía a cualquier publicación “a través de las redes sociales”. Tal y como han detallado, “varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos”, afirman.

*Noticia en ampliación

