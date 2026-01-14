Albares recibe a cuatro de los nueve españoles liberados por Delcy Rodríguez en Venezuela: “Ya están con sus familias en España”

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha recibido a cuatro de los nueve españoles liberados recientemente en Venezuela en el Palacio de Viana, una de las sedes principales del Ministerio. El encuentro ha contado además con la presencia de algunos familiares de los excarcelados

Entre los asistentes figuraron José María Basoa, detenido en septiembre de 2024, y Miguel Moreno, arrestado por las autoridades de Caracas en junio del mismo año. Del mismo modo, la activista Rocío San Miguel, quien posee doble nacionalidad, y otra hispanovenezolana cuya identidad permanece reservada, ya que el Ministerio ha decidido no revelar más nombres por el momento. Recordemos que el ministro no acudió la semana pasada al aeropuerto para recibir a los cinco primeros liberados. Aunque sí que envió a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, en su nombre y manifestó su compromiso de reunirse con ellos próximamente.

A pesar de que han sido nueve los liberados hasta el momento, solo ellos ha decidido volver a España; algunos han optado por permanecer en Venezuela tras su liberación, según ha detallado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Asimismo, el ministro ha publicado en su perfil de X el recibimiento a los excarcelados, en el que ha comentado que estaba “muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España”.

Albares recibe a cuatro de los nueve españoles liberados por Delcy Rodríguez en Venezuela (@jmalbares)

Asimismo, ha subrayado que “este paso positivo tiene que continuar”, en línea con la postura del Gobierno español, que ha valorado el gesto del Ejecutivo venezolano. Albares también ha manifestado sentirse “orgulloso del trabajo de nuestro Servicio Exterior, en especial de la Embajada en Venezuela, por su labor” en la asistencia a los liberados y en su traslado a territorio español.

Quienes son los liberados

El arresto de los ciudadanos vascos, Andrés Martínez Adasme (32) y José María Basoa (35), tuvo lugar en septiembre de 2024, mientras ambos recorrían el Amazonas en Venezuela como turistas. Su detención ocurrió días después de las elecciones del 28 de julio, el motivo: graves acusaciones por parte del gobierno de Maduro, que los señaló como supuestos agentes españoles con intenciones de atentar contra el mandatario.

Pese a la gravedad de los cargos, las autoridades venezolanas no presentaron pruebas públicas y el Gobierno español calificó la detención de arbitraria, defendiendo en todo momento la inocencia de los detenidos. Durante el periodo de reclusión, Martínez Adasme y Basoa accedieron de forma limitada a comunicaciones. Las familias iniciaron campañas de presión en España y el caso generó gestiones diplomáticas continuas, pero sin éxitos.

El tercer español liberado, Miguel Moreno Dapena (34), es marinero y periodista canario. Fue arrestado en junio de 2025 tras el abordaje del buque cazatesoros N35 en el que trabajaba, en aguas en disputa entre Venezuela y Guyana. El arresto se encuadró en el conflicto territorial del Esequibo, que elevó aún más la tensión regional. Moreno pasó meses sin avances procesales y bajo seguimiento consular español.

Albares recibe a cuatro de los nueve españoles liberados por Delcy Rodríguez en Venezuela (@jmalbares)

Por su parte, Ernesto Gorbe Cardona (52), valenciano, fue detenido bajo una menor repercusión pública. No obstante, su encarcelamiento fue monitorizado por servicios consulares y organizaciones de derechos humanos. No trascendieron detalles sobre los cargos. Entre los casos emblemáticos destaca Rocío San Miguel, abogada y referente del activismo venezolano, detenida desde febrero de 2024 y recluida en el Helicoide, sede de la policía política del chavismo. Su caso generó una gran movilización internacional al tratarse de una defensora de derechos humanos.

Por el momento aún quedan casos sin resolver, como los de Alejandro González, Fernando Noya y Uaiparu Guerere, cuyos nombres han circulado, pero no figuran entre los confirmados como liberados. Según estimaciones oficiales y de ONG, hasta 20 personas con nacionalidad española o doble nacionalidad permanecían detenidas en Venezuela antes de este proceso, la mayoría en condiciones de opacidad judicial.