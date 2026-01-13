El régimen de Irán restableció las llamadas internacionales, pero mantiene el corte de Internet tras más de 100 horas

Manifestantes queman una foto del ayatollah Ali Khamenei (Foto AP/Alastair Grant)

Las llamadas internacionales desde Irán se reanudaron este martes, tras varios días de interrupción, aunque el acceso a internet permanece restringido desde hace más de 100 horas.

El régimen iraní atribuyó la medida a la necesidad de contrarrestar supuestas “operaciones terroristas” relacionadas con la ola de protestas, según informó la agencia de noticias AFP. Defensores de los derechos humanos acusan al régimen de intentar ocultar la represión y limitar la difusión de denuncias en el exterior.

Según la organización Netblocks, la población iraní se encuentra desconectada de internet desde el 8 de enero, afectando gravemente la circulación de información dentro y fuera del país. Aunque la reactivación de las llamadas al extranjero representa un alivio parcial en las comunicaciones, el corte de servicios digitales continúa, dificultando el trabajo de medios y organizaciones internacionales.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, defendió el corte de internet durante una entrevista con Al Jazeera. Sostuvo que la medida se aplicó “después de que nos viéramos enfrentados a operaciones terroristas y constatáramos que las órdenes venían del extranjero”.

Masivas protestas en Teheran (Europa Press/Contacto/Social Media)

Araqchi subrayó que el régimen había mantenido diálogo con los manifestantes antes de suspender el acceso, alegando que se trata de una cuestión de seguridad nacional.

Mientras tanto, representantes de organizaciones internacionales y activistas sostienen que la restricción busca impedir la difusión de imágenes y relatos sobre la represión de las protestas. No existen cifras oficiales de muertos o arrestados; sin embargo, defensores de derechos humanos aseguran que ha habido centenares de víctimas desde el inicio de las manifestaciones.

Las movilizaciones iniciaron a finales de diciembre por el aumento del costo de vida. Con el paso de los días, derivaron en un movimiento más amplio contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde 1979. La respuesta de las fuerzas de seguridad y las restricciones informativas han generado condenas y preocupación internacionales.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de un arancel del 25% para cualquier país que siga manteniendo relaciones comerciales con la República Islámica de Irán. Trump recalcó en Truth Social: “Esta orden es inmediata y final... cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América”.

Miles de personas salieron a las calles en distintos puntos de Irán (Europa Press)

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que todas las opciones se mantienen abiertas para Washington ante la situación en Irán, incluyendo la posibilidad de ataques aéreos, aunque enfatizó que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente.

A pesar del tono, Estados Unidos admite mantener contactos indirectos con el régimen iraní a través del enviado especial de Trump, Steve Witkoff. La cancillería iraní reconoció la existencia de estos canales de comunicación y reiteró su disposición a negociar bajo ciertas condiciones.

La sanción estadounidense pone en jaque a países con lazos comerciales con Teherán, como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, además de varias economías latinoamericanas. El alcance extraterritorial de la decisión de Washington tiene el potencial de tensar relaciones con socios estratégicos y aumentar la presión sobre la economía iraní.

Bajo fuertes restricciones a la información y presión internacional, Irán enfrenta un escenario de aislamiento creciente, dificultades económicas y vigilancia exterior continua, mientras las protestas y la respuesta de las autoridades mantienen la atención mundial.