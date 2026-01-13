Mundo

El régimen de Irán restableció las llamadas internacionales, pero mantiene el corte de Internet tras más de 100 horas

Las restricciones en la comunicación han afectado gravemente la circulación de información dentro y fuera del país, en plena ola de manifestaciones desatadas por la crisis económica

Guardar
Manifestantes queman una foto del
Manifestantes queman una foto del ayatollah Ali Khamenei (Foto AP/Alastair Grant)

Las llamadas internacionales desde Irán se reanudaron este martes, tras varios días de interrupción, aunque el acceso a internet permanece restringido desde hace más de 100 horas.

El régimen iraní atribuyó la medida a la necesidad de contrarrestar supuestas “operaciones terroristas” relacionadas con la ola de protestas, según informó la agencia de noticias AFP. Defensores de los derechos humanos acusan al régimen de intentar ocultar la represión y limitar la difusión de denuncias en el exterior.

Según la organización Netblocks, la población iraní se encuentra desconectada de internet desde el 8 de enero, afectando gravemente la circulación de información dentro y fuera del país. Aunque la reactivación de las llamadas al extranjero representa un alivio parcial en las comunicaciones, el corte de servicios digitales continúa, dificultando el trabajo de medios y organizaciones internacionales.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, defendió el corte de internet durante una entrevista con Al Jazeera. Sostuvo que la medida se aplicó “después de que nos viéramos enfrentados a operaciones terroristas y constatáramos que las órdenes venían del extranjero”.

Masivas protestas en Teheran (Europa
Masivas protestas en Teheran (Europa Press/Contacto/Social Media)

Araqchi subrayó que el régimen había mantenido diálogo con los manifestantes antes de suspender el acceso, alegando que se trata de una cuestión de seguridad nacional.

Mientras tanto, representantes de organizaciones internacionales y activistas sostienen que la restricción busca impedir la difusión de imágenes y relatos sobre la represión de las protestas. No existen cifras oficiales de muertos o arrestados; sin embargo, defensores de derechos humanos aseguran que ha habido centenares de víctimas desde el inicio de las manifestaciones.

Las movilizaciones iniciaron a finales de diciembre por el aumento del costo de vida. Con el paso de los días, derivaron en un movimiento más amplio contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde 1979. La respuesta de las fuerzas de seguridad y las restricciones informativas han generado condenas y preocupación internacionales.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de un arancel del 25% para cualquier país que siga manteniendo relaciones comerciales con la República Islámica de Irán. Trump recalcó en Truth Social: “Esta orden es inmediata y final... cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América”.

Miles de personas salieron a
Miles de personas salieron a las calles en distintos puntos de Irán (Europa Press)

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que todas las opciones se mantienen abiertas para Washington ante la situación en Irán, incluyendo la posibilidad de ataques aéreos, aunque enfatizó que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente.

A pesar del tono, Estados Unidos admite mantener contactos indirectos con el régimen iraní a través del enviado especial de Trump, Steve Witkoff. La cancillería iraní reconoció la existencia de estos canales de comunicación y reiteró su disposición a negociar bajo ciertas condiciones.

La sanción estadounidense pone en jaque a países con lazos comerciales con Teherán, como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, además de varias economías latinoamericanas. El alcance extraterritorial de la decisión de Washington tiene el potencial de tensar relaciones con socios estratégicos y aumentar la presión sobre la economía iraní.

Bajo fuertes restricciones a la información y presión internacional, Irán enfrenta un escenario de aislamiento creciente, dificultades económicas y vigilancia exterior continua, mientras las protestas y la respuesta de las autoridades mantienen la atención mundial.

Temas Relacionados

IránProtestas en IránAcceso a internetDonald TrumpSanciones de Estados UnidosDerechos humanosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Zelensky pidió a los aliados acelerar el envío de ayudas a Ucrania ante la escalada de ataques rusos

Kiev ha denunciado impactos directos sobre cargueros bajo banderas extranjeras, mientras los servicios de emergencia intervienen para controlar incendios y proteger rutas comerciales esenciales

Zelensky pidió a los aliados

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

El director ejecutivo, Philippe Bolopion, advirtió sobre una emergencia en el país, afirmando que las autoridades han impuesto un bloqueo casi total de internet para ocultar “informes muy preocupantes sobre asesinatos a gran escala de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad”

EN VIVO | Human Rights

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China

El presidente de surcoreano y la primera ministra de nipona se reunieron en Nara, en el oeste del país, antigua capital japonesa conocida por su patrimonio religioso y arquitectónico

Lee Jae Myung y Sanae

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y varios heridos

Los bombardeos nocturnos alcanzaron además otras regiones de Ucrania. En la ciudad sureña de Odesa, ataques en dos oleadas dañaron edificios residenciales, un hospital y un jardín de infantes

Rusia lanzó un ataque masivo

Líderes +70: “Es vital entender que ser joven ya no es sinónimo de progresismo”

El politólogo Gastón Vargas analiza las tensiones que genera la convivencia entre dirigentes veteranos y liderazgos emergentes en el tablero global

Líderes +70: “Es vital entender
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo preparar y tomar té

Cómo preparar y tomar té de ajo con limón para fortalecer las defensas

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: hoy 13 de enero

David Gómez, psicólogo: “Sentir emociones, vengan como vengan, no te hacen intenso, sino humano”

Bloqueo de transportistas CDMX-Edomex hoy 13 de enero: carreteras afectadas y alternativas

Salen a subasta las joyas que Fabiola de Bélgica llevó en la boda de Felipe VI y Letizia: su precio y el origen de la polémica herencia

INFOBAE AMÉRICA
Aumentan a cuatro los muertos

Aumentan a cuatro los muertos por un ataque del Ejército de Rusia contra las afueras de Járkov, Ucrania

La renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos, según un informe de Consumo

Sara Carbonero, sus planes y su único objetivo tras más de 10 días en el hospital

HRW alerta de un nuevo récord de ejecuciones en Arabia Saudí en 2025, superando las 350

El juez del Distrito Sur de Nueva York rechaza incorporar a un abogado al equipo legal de Maduro

ENTRETENIMIENTO

Hamnet revela el lado humano

Hamnet revela el lado humano tras Hamlet y conquista premios

Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea: “No había pesado tan poco desde el instituto”

El legado de Stranger Things: la conexión entre Millie Bobby Brown y David Harbour trasciende la serie

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

Jane Seymour y el costo oculto de su papel en 007: “Ser una chica Bond arruinó mi carrera en Gran Bretaña”