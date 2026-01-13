La reina Sofía cancela su agenda debido al delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia

La princesa Irene junto a su hermana, la reina Sofía, en una imagen de archivo. (Casa Real)

La Casa Real ha comunicado el aplazamiento de las dos actividades oficiales que la reina Sofía tenía previstas esta semana en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos actos, programados para este miércoles y jueves, 15 y 16 de enero, han sido cancelados debido al delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

La madre de Felipe VI tenía previsto acudir este miércoles por la tarde al Acuario Poema del Mar para recoger un galardón en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad, donde iba a recibir el Premio Gorila 2024. Al día siguiente, estaba programada su investidura como doctora honoris causa en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas. Ninguno de los dos eventos se celebrará finalmente.

La reina Sofía y su hermana, la princesa Irene de Grecia, junto a Filippos, hijo menor del exrey de Grecia Constantino y Ana María, en la entrada de la catedral metropolitana de Atenas, minutos antes de que su sobrino Filippos contrajera matrimonio el sábado con Nina Flohr. EFE/ Maria S.

Según ha podido saber ¡Hola!, la abuela de la princesa Leonor ha decidido cancelar su agenda oficial para no salir del Palacio de la Zarzuela y poder permanecer junto a su hermana pequeña, de 83 años. Irene de Grecia, hija de los reyes Pablo y Federica y tía del rey Felipe VI, padece desde hace tiempo una enfermedad cognitiva, lo que ha llevado a la reina Sofía a estar muy pendiente de ella y a priorizar su cuidado.

La última aparición pública de la princesa Irene tuvo lugar el 7 de febrero de 2025 en Atenas, durante la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás de Grecia, con Chrysi Vardinogiannis. En aquella ocasión, la princesa asistió en silla de ruedas y estuvo acompañada de manera muy cercana tanto por su hermana, la reina Sofía, como por su sobrina, la infanta Cristina.

Su delicado estado de salud

La reina Sofía y la princesa Irene de Grecia tienen un estrecho vínculo de hermanas. En 1981, con la muerte de la reina Federica, la princesa de Dinamarca y Grecia se mudó al palacio de la Zarzuela y, desde entonces, se convirtió en el ojito derecho de la esposa del rey Emérito. Tanto es así que era común ver a la reina Emérita acompañada por su hermana en diferentes actos públicos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con el mundo de la música, una de las grandes pasiones de Irene.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Aunque siempre ha tenido un papel secundario en el seno de la familia real, lo cierto es que, desde hace tiempo hasta aquí, son escasas las ocasiones en la que se puede ver su rostro en público, sobre todo a raíz de conocerse que hace frente ‘al mal del olvido’. Fue en octubre de 2023, cuando Lecturas sacó a la luz que la tía de Felipe VI perdió la memoria.

Dada su cercanía, la primera persona en darse cuenta de que la benjamina del matrimonio formado por Pablo I de Grecia y Federica de Hannover padece Alzhéimer fue la reina Sofía, quien se percató de que su hermana había borrado parte de los recuerdos de su infancia y algunos rostros de sus seres queridos.

Desde que conocieron su diagnóstico, la familia real ha estado al pendiente de cada detalle relacionado con los cuidados médicos y las medidas para mejorar su estado de salud. Ahora, su delicado estado de salud ha obligado a la reina Sofía a hacer una pausa en sus compromisos públicos para centrarse por completo en las necesidades de su hermana. Habrá que esperar a los próximos días para conocer nuevos detalles sobre su estado.