La Generación Z convierte los viajes en una prioridad: uno de cada cinco jóvenes gasta más de 5.000 euros al año en turismo

El turismo se afianza como una de las principales prioridades entre la Generación Z. (Freepik)

Viajar está de moda, sobre todo entre los más jóvenes. El turismo se afianza como una de las principales prioridades entre la Generación Z, y no escatiman en gastos. Según un informe elaborado por HBX Group, en colaboración con la Universidad de Nueva York, uno de cada cinco jóvenes (20%) de entre 18 y 27 años destina más de 5.000 euros anuales en viajes.

El estudio detalla que el 31% de los encuestados de este segmento invierte entre 855 euros y 2.140 euros en desplazamientos de ocio o visitas familiares, mientras que un 24% eleva ese desembolso hasta un rango de entre 2.140 y 4.300 euros. El 20% restante supera los 5.000 euros en gastos turísticos cada año.

La Generación Z exige transparencia y ofertas a medida

Además, para los más jóvenes es importante la personalización de los servicios turísticos. Un 66% de los nacidos entre 1997 y 2012 se muestra receptivo a recibir ofertas adaptadas a sus preferencias, aunque la aceptación de estas propuestas depende de la transparencia en el uso de datos personales. Este aspecto se posiciona como un factor decisivo a la hora de interactuar con marcas y operadores del sector.

La eficiencia comercial de las recomendaciones es otro de los elementos valorados por la Generación Z. El 75% de los participantes otorga una valoración positiva a las sugerencias sobre servicios locales y opciones gastronómicas, mientras que el 64% aprueba la recepción de ofertas segmentadas de vuelos y alojamientos ajustadas a su perfil de gasto y a sus intereses.

En el ámbito de la comunicación digital, la investigación identifica un fuerte rechazo hacia la publicidad invasiva. El 55% de los jóvenes desaprueba los mensajes promocionales genéricos y la publicidad que consideran intrusiva. Este comportamiento obliga a las empresas a afinar sus estrategias, buscando un equilibrio entre la personalización y el respeto a la privacidad.

Claves para ganar la confianza de los jóvenes viajeros

Javier Cabrerizo, responsable de estrategia y transformación de HBX Group, destaca en el informe que esta generación demanda una integración real entre tecnología avanzada y autenticidad humana. Cabrerizo señala que los jóvenes consumidores “priorizan el control sobre sus propias decisiones y esperan que las marcas sean capaces de ofrecer precisión tecnológica sin perder la cercanía y el trato individual”. Y esta expectativa afecta directamente con la manera en que las empresas diseñan sus campañas y servicios.

El informe remarca que la línea entre una personalización útil y otra percibida como molesta es muy fina, y depende de tres criterios fundamentales: autenticidad, empatía y contexto. Las experiencias turísticas mejor valoradas por la Generación Z son aquellas que anticipan sus necesidades, se ajustan a su presupuesto y favorecen el contacto con la cultura local. Esta preferencia marca una diferencia respecto a generaciones anteriores, que solían dar prioridad a otros factores como el precio o la comodidad.

Ahora, el reto para las compañías del sector turístico reside en captar la lealtad de estos jóvenes viajeros. El estudio señala que la fidelización se alcanza mediante propuestas flexibles, con un propósito claro y capacidad de resonar emocionalmente con el usuario. Cualquier ambigüedad en el tratamiento de la información, así como los formatos publicitarios que puedan considerarse invasivos, suponen un riesgo que pueden alejar a la Generación Z.

Por último, el estudio insiste en que el mercado del turismo dirigido a este grupo generacional debe adaptarse a una nueva lógica donde la tecnología y la personalización conviven con la exigencia de privacidad y autenticidad. Las empresas que logren responder a estas demandas, según HBX Group, estarán en posición de liderar el futuro del turismo entre los jóvenes españoles.