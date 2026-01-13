Las elecciones en Castilla y León, abocadas al 15 de marzo: Mañueco agotará la legislatura

El presidente del PP de Castilla y León y presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco a 21 de julio de 2025, en Valladolid, Castilla y León. (Photogenic/Europa Press)

Castilla y León acudirá a las urnas en la última fecha legal, el 15 de marzo, tras haber finalizado este lunes el plazo que habría permitido celebrar los comicios el 8 de marzo. Así lo han confirmado a la agencia EFE tanto fuentes jurídicas como políticas, después de que el Boletín Oficial de Castilla y León publicase su edición diaria sin incluir el decreto de convocatoria electoral.

La Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General establece que la convocatoria adquiere carácter oficial al publicarse en el BOE y debe realizarse “el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria”. En este sentido, las únicas opciones que se mostraban viables eran el 1 de marzo o el 15 del mismo mes, ya que el día 8 era una fecha conflictiva al coincidir con las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. Según dicta la normativa, la publicación en el boletín debería ser el 20 de enero.

De este modo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, llevará a puerto su idea de agotar la legislatura, pese a las dificultades que ha encontrado. Principalmente por las tensiones crecientes con Vox tras la salida de los de Abascal del Gobierno autonómico y la consiguiente minoría parlamentaria. La inestabilidad resultante ha impedido que la Junta aprobase los dos últimos proyectos presupuestarios (2025 y 2026).

Solo una eventual convocatoria de elecciones generales adelantadas por parte de Pedro Sánchez habría alterado estos planes. Este supuesto no se ha producido, y ni siquiera la proximidad de otras citas electorales —Extremadura ya ha votado y Aragón celebrará elecciones el 8 de febrero— ha hecho variar la estrategia de Mañueco.

Mañueco opta por agota los plazos

A lo largo de los últimos meses, la relación entre PP y Vox en las Cortes autonómicas se ha visto marcada por duros enfrentamientos, con acusaciones de Vox sobre la existencia de una supuesta “pinza” entre PP y PSOE para marginar sus iniciativas. El rechazo de la oposición a los presupuestos para 2026 apuntaba en diciembre a un posible adelanto electoral, aunque finalmente la cercanía al fin de la legislatura ha inclinado la balanza por agotar los plazos y optar por el 15 de marzo.

Las proyecciones demoscópicas difundidas hasta la fecha otorgan un repunte de apoyos a Vox, lo que dificultaría una eventual negociación posterior para conformar gobierno. Al mismo tiempo, la actual coyuntura del PSOE —afectado por diversas crisis a nivel nacional—, el reciente desembarco del nuevo líder socialista autonómico y el hecho de que Vox carezca aún oficialmente de candidato han sido factores a tener en cuenta. No obstante, todo apunta a que el cabeza de lista de Vox será el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, según recoge EFE.

Otro detalle relevante en la elección de la fecha radica en la preferencia del PP por demorar la votación hasta casi la entrada de la primavera, buscando así esquivar el previsible mal tiempo del invierno, que podría desincentivar la participación electoral.

El pasado 16 de septiembre, las declaraciones del secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ya auguraban esta resolución. Al ser preguntado por la fecha de los comicios durante el Comité Ejecutivo provincial en Palencia, adelantó: “Me parece que el domingo es 15, el 15 de marzo. Yo solo puedo decir que es el presidente regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, el que puede apretar el botón de las elecciones, pero él siempre ha dicho que va a agotar la legislatura. La legislatura, como digo, se cumple en esas fechas”, señaló en unas declaraciones recogidas por EFE.

Vázquez subrayó además, ante la insistencia de los medios, haciendo referencia a Mañueco: “Lo ha dicho él también, no lo digo yo, que la fecha va a ser el 15 de marzo, a no ser que el presidente del Gobierno convoque elecciones generales”.

Noticia con información de EFE