Globos de Oro 2026 EN VIVO: Todos los ganadores de la noche

Nikki Glaser conduce por segundo
año consecutivo los Globos de Oro.

La 83ª edición de los Globos de Oro se celebra este domingo 11 de enero, con una gala que se realiza en el tradicional Beverly Hilton Hotel de California. Esta premiación, que se lleva a cabo desde 1944, galardona lo mejor de las películas y las series a través de un sistema de votación a cargo de un cuerpo independiente de periodistas internacionales.

La ceremonia de este año vuelve a estar a cargo por segundo año consecutivo de Nikki Glaser, comediante y actriz que hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mujer en conducir los premios en solitario.

A continuación te dejamos el minuto a minuto del evento:

02:04 hsHoy

Mejor canción original

El tema "Golden" de KPOP
El tema "Golden" de KPOP DEMON HUNTERS ganó un Globo de oro. (Netflix)

Joe Keery y Charli XCX entregaron la estatuilla a Maggie Kang por el tema “Golden” de la cinta animada KPop Demon Hunters. “Cuando era una niña pequeña trabajé durante 10 años para convertirme en una K-pop Idol, pero me rechazaron porque mi voz no era lo suficientemente buena, así que me apoyé en componer canciones para atravesar esto. Ahora estoy aquí como cantante y compositora y es un sueño hecho realidad”, dijo.

02:00 hsHoy

Mejor Podcast

Amy Poehler ganó un premio
Amy Poehler ganó un premio por su programa. (Captura de video)

Snoop Dogg entregó el primer Globo de Oro en esta categoría al programa Good Hang with Amy Poehler. “Es exactamente como lo imaginé, a Snoop Dogg dándome el premio. Gracias a la gente que hizo este show conmigo. Soy nueva en este juego, pero tengo un gran respeto por este formato”, comentó.

01:50 hsHoy

Mejor actor en una serie musical o de comedia

Seth Rogen ganó un Golden
Seth Rogen ganó un Golden Globe 2026 por su papel en "The Studio". REUTERS/Daniel Cole

Zoe Kravitz y Dave Franco entregaron el galardón a Seth Rogen por su trabajo en The Studio. “Está pasando lo que soñé, creí que la única forma en la que me dieran uno de estos era creando un show donde me lo entregaran. Los otros nominados, Steve Martin y Martin Short, crecí viéndolos pensando en que algún día les ganaría. Es broma”, expresó

01:42 hsHoy

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Owen Coope ganó su primer
Owen Coope ganó su primer Globo de Oro. REUTERS/Daniel Cole

Luke Grimes y Justin Hartley entregaron el Globo de Oro a Owen Cooper por su papel principal en Adolescence. “Sigo aprendiendo todos los días de todas las personas que tengo enfrente, que me han inspirado. Les debo mucho a todos ustedes. Es una locura que esté yo aquí”, dijo.

01:35 hsHoy

Mejor actriz en una serie musical o de comedia

Jean Smart se llevó
Jean Smart se llevó el premio por su trabajo en "Hacks". (REUTERS)

Sean Hayes, Will Arnett y Jason Bateman le dieron la estatuilla a por Jean Smart su protagónico en Hacks. “Voy a llorar, que puedo decir, gracias a los Globos de Oro. Soy una de las personas más afortunadas, no solo de esta sala sino de la industria. Estoy rodeada de tanto apoyo, este show fue un viaje increíble”, comentó.

01:29 hsHoy

Mejor actor en una serie dramática

Noah Wyle se llevó el
Noah Wyle se llevó el galardón en los Golden Globes 2026. REUTERS

Priyanka Chopra Jonas y Lalisa Manobal entregaron el premio a Noah Wyle por su trabajo en The Pitt. “He sido muy bendecido por mi familia, una familia que priorizaba el arte y la curiosidad. Me beneficié de muchos maestros y buenos amigos”, comentó.

01:21 hsHoy

Mejor actor de reparto en una película

Stellan Skarsgard se llevó
Stellan Skarsgard se llevó la estatuilla por su participación en "Sentimental Value". REUTERS/Daniel Cole

Kevin Bacon y Kiara Sedgwick entregaron el galardón a Stellan Skarsgard por su participación en Sentimental Value. “No estoy preparado para esto porque pensé que era muy viejo, pero no voy a pasar los siguientes seis minutos agradeciéndoles a todos los de los créditos de la película. Debo agradecer a mi esposa, es una persona maravillosa y me ha apoyado brutalmente”, expresó

01:14 hsHoy

Mejor actriz de reparto en una película

Teyana Taylor ganó un Globo
Teyana Taylor ganó un Globo de Oro 2026. (REUTERS/Daniel Cole)

El primer premio de la noche lo ganó Teyana Taylor por su participación en One Battle After Another.

