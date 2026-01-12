Globos de Oro 2026 EN VIVO: Todos los ganadores de la noche

Nikki Glaser conduce por segundo año consecutivo los Globos de Oro. (reuters)

La 83ª edición de los Globos de Oro se celebra este domingo 11 de enero, con una gala que se realiza en el tradicional Beverly Hilton Hotel de California. Esta premiación, que se lleva a cabo desde 1944, galardona lo mejor de las películas y las series a través de un sistema de votación a cargo de un cuerpo independiente de periodistas internacionales.

La ceremonia de este año vuelve a estar a cargo por segundo año consecutivo de Nikki Glaser, comediante y actriz que hizo historia en 2025 al convertirse en la primera mujer en conducir los premios en solitario.

A continuación te dejamos el minuto a minuto del evento: