Richard Pena, la voz de ‘First Dates’, regresa a ‘Fiesta’ emocionado tras sufrir un infarto: “Ha sido más una batalla psicológica que física”

Richard Pena, en 'Fiesta' (Mediaset España)

Richard Pena, conocido principalmente por su labor como voz en off de First Dates, es también colaborador en Fiesta y ha emocionado este domingo a la audiencia al reaparecer en el plató tras haber superado un infarto sufrido hace mes y medio. El regreso de Pena ha estado marcado por un sincero abrazo con Emma García, presentadora del programa de Telecinco, episodio que ambos han compartido visiblemente emocionados.

Desde los primeros instantes de su intervención, Pena ha detallado públicamente el proceso que ha experimentado durante los últimos días y ha explicado las sensaciones físicas y emocionales que ha afrontado desde el episodio cardíaco. En la noche del 24 de noviembre, Richard Pena confundió los indicios del infarto con un posible ataque de ansiedad, dado que los síntomas fueron similares. Le sucedió al salir del gimnasio: “Era un ardor en los pechos, en los músculos, pero completo, lo defino como si me pusieran dos mecheros en los pectorales”.

El colaborador ha explicado que el infarto finalmente se produjo en su domicilio, donde repentinamente se sintió mareado, experimentó sudores y notó un gran dolor estomacal. Al intentar dirigirse al baño de la planta superior de su dúplex, se dio cuenta de que permanecía tumbado en las escaleras, sin saber en qué instante exacto se había desplomado. Ni él ni su amiga, presente en el domicilio, fueron conscientes de ese breve lapso, pues descubrieron que durante ese tiempo no había dejado de hablar en ningún momento.

El restaurante más famoso de la televisión comienza una nueva temporada con un nuevo fichaje en el plantel de camareros, Lidia Santos

Su camino hasta el hospital

Tras estos acontecimientos, convencido de que sufría ansiedad y pensando incluso que podría haberse lesionado una fibra muscular, Richard Pena tomó la decisión de desplazarse solo hasta Urgencias, ya que vive solo. Ha señalado que “esas cinco calles fueron bastante infierno”, ya que se vio obligado a sentarse en dos ocasiones por los mareos y, a escasos cincuenta metros del hospital, tuvo tumbarse en el suelo debido a un dolor intenso en el costado.

Cuando fue atendido por los sanitarios, los síntomas parecían haberse suavizado, aunque una médica le preguntó si había sufrido un corte de digestión. Al confirmar ese dato, los facultativos optaron por practicarle una nueva prueba. El electrocardiograma practicado en ese momento despejó cualquier duda: Richard Pena había sufrido un infarto “de manual”.

Richard Pena, en 'Fiesta' (Mediaset España)

La lucha de Richard Pena

No recibió el diagnóstico definitivo hasta la llegada de una UVI móvil, instante en que le comunicaron la posibilidad de ser trasladado a un hospital. “Cuando oí la palabra ‘infarto’, uf...”, ha narrado antes de verse obligado a pausar su testimonio por la emoción. El colaborador ha asegurado que, aunque el proceso “ha sido más una batalla psicológica que física”, su corazón “está al cien por cien de su capacidad” y que la arteria afectada llegó a desobstruirse con rapidez. Además, ha tranquilizado a la audiencia confirmando que “no hubo ningún tipo de daño”.

A las dos de la madrugada, y ya en la UVI móvil, Pena tuvo que informar del suceso a sus padres. Ha querido mostrar también su agradecimiento públicamente a familiares y amigos, quienes según sus palabras, le han acompañado a diario desde el accidente, organizándose para que no estuviera solo. Richard Pena ha considerado importante compartir su experiencia: “Gracias a Dios, estoy bien, voy a seguir dando caña, de mí no os vais a librar”.

Emma García, en 'Fiesta' (Mediaset España)

Su alegato para combatir los infartos

Con su intervención buscaba aconsejar a quienes puedan sufrir síntomas similares. Ha abogado por acudir siempre al médico ante cualquier señal extraña, aunque se sospeche un ataque de ansiedad: “Podemos molestar a los médicos por un ataque de ansiedad, que ellos ya nos dirán que es un ataque de ansiedad. Pero hay que ir al médico, porque ir salva vidas”, ha subrayado en Fiesta.

Como reflexión final, el colaborador ha admitido que la experiencia ha tenido un profundo impacto en su actitud ante la vida. Sus palabras lo resumen: “La vida es una sola, hoy estamos y mañana no. No tiene que pasarme otra vez, me lo han dicho los médicos. Mi corazón está al cien por cien, pero sí te cambia en el plan de ‘disfruta del momento, diviértete’. Voy a disfrutar del día a día y a disfrutar mucho”.