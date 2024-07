La voz en off de First Dates va al supermercado a por preservativos y la cajera acaba deseándole suerte: “No sabía donde meterse”

Un vídeo de Richard Peña desde su perfil de TikTok @richard.pm. (TikTok)

Richard Peña, conocido por hacer la voz en off del programa First Dates, compartió una anécdota peculiar desde su perfil de TikTok que ha captado la atención de muchos usuarios de la red social. El locutor ha detallado un momento incómodo mientras estaba en el supermercado, en el que se encontraba haciendo la compra.

Peña empieza contando que uno de los productos que iba a comprar eran preservativos, que suele comprar siempre la misma marca, y que justo este producto estaba “detrás de la caja, y vi que se habían acabado”. Además, explica que es de “ideas fijas” y que no había mirado nunca las características de las demás marcas. “Le dije a la cajera, que no había nadie en la cola: oye, déjame ver estas cajas de estos preservativos, y me los dejó”, continúa relatando Peña.

“La pobre chica, que no debería estar acostumbrada a esto, que no sabía ni dónde meterse” dice Richard Peña, ya que a medida que leía las características de los preservativos, le preguntaba a la trabajadora del supermercado cosas como “si se los suelen llevar, no se los suelen llevar, porque claro quería intentar confiar en una marca que no es la que compro normalmente”.

La trabajadora, que, tal y como cuenta Peña, fue “más maja que las pesetas”, “le estaba dando mucha vergüenza la conversación”, explica, y añade que “yo era un cliente, no estaba insinuando absolutamente nada, simplemente quería comprar unos preservativos, punto”. Al final, Peña escoge una de las marcas de preservativos de las que sí había stock en el supermercado, y los pasa por caja para poder pagarlos.

Él sigue relatando que, después de pagar, la trabajadora le dijo para despedirse, “venga adiós, suerte”. “Se me queda mirando, y se empieza a reír y a pedirme perdón”, menciona Peña, diciendo que su contestación fue “a ver, si estoy comprando preservativos, es porque suerte voy a tener” con tono amable, por lo que, según cuenta, la trabajadora se rio todavía más.

“¿Cuál es la moraleja de esto? Pues que normalicemos el hablar del tema, por favor, y normalicemos el uso del preservativo siempre” reivindica Peña al final del vídeo, y agrega que “ya no solo por traer más gente al mundo, que esto sería el menor de los males, pero por otras cosas que ya sabemos que no hacen falta que se propaguen”.

El uso del preservativo disminuye un 53 % entre adultos

En España, la utilización del condón entre los adultos de 41 a 58 años ha disminuido de manera significativa, según el XII Barómetro Los españoles y el sexo, realizado por el fabricante de preservativos Control el pasado mes de mayo. De acuerdo con los datos, solo el 21% de los encuestados en ese tramo de edad declaró utilizar preservativo para las relaciones sexuales. Un porcentaje en caída libre, teniendo en cuenta el 45% del año anterior.

Los jóvenes entre 18 y 26 años aparecen como los más responsables, ya que un 67% afirma utilizar “siempre o casi siempre” el preservativo. Esta proporción disminuye al 55% en los adultos de entre 27 y 41 años.

Los conocimientos sobre salud sexual también fueron preocupantes, porque según el barómetro, el 29% de los españoles nunca consulta a un especialista para examinar su estado de salud sexual. Además, el 60% afirmó no haberse realizado pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual (ETS).