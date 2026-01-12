España

ONCE: Comprueba los resultados del Cupón Diario del último sorteo del martes 12 de enero 2026

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este lunes

Esta lotería efectúa cuatro sorteos
Esta lotería efectúa cuatro sorteos a la semana

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso del Cupón Diario de la Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este 12 de enero revelados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos celebrados por Juegos Once nunca caducan siempre y cuando hayas realizado la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo llevaste a cabo en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Cupón Diario

  • Fecha: lunes, 12 de enero de 2026
  • Número: 50660
  • Serie: 020

El Cupón Diario de la Once se realiza cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a las 21:25 horas (hora de Madrid). Puedes seguir el sorteo en directo o verlo en diferido a través de la página oficial de Juegos ONCE.

Plan de premios

El Cupón Diario de la Once se caracteriza por tener una larga lista de premios y la facilidad con la que puedes ganar alguno de ellos.

Si bien para recibir el premio mayor de esta lotería tu apuesta tiene que coincidir con la combinación ganadora más su serie, puede hacerte de uno de sus premios con solo atinar a uno de los dígitos.

Este es el plan de premios del Cupón Diario:

  • Un premio de 500 mil euros a las cinco cifras y la serie.
  • 49 premios de 35 mil euros a las cinco cifras.
  • 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
  • 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.
  • 4 mil 500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.
  • 4 mil 500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.
  • 45 mil premios de 6 euros a las dos primeras cifras.
  • 44 mil 550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.
  • 445 mil 500 premios de 2 euros a la primera cifra.
  • 405 mil premios de 2 euros a la última cifra.

¿Cómo ganar en el Cupón Diario?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo

Para poder jugar al Cupón Diario lo primero que debes de hacer es ingresar a tu cuenta de Juegos ONCE en la página web oficial. Si no tienes, crea una.

Posteriormente, selecciona el sorteo del día que quieres jugar. Recuerda que esta lotería se lleva a cabo de lunes a jueves.

Ahora, elige el número de tu apuesta que debe estar conformado por cinco dígitos, más tres de serie.

Puedes escoger la combinación de números de forma aleatoria o tienes la opción de darle clic al botón “Buscar otro cupón” para ver diferentes números propuestos para tu cupón.

Si lo prefieres, puedes seleccionar una fecha de sorteo concreta y un número o terminación desde las opciones de búsqueda.

Una vez hayas terminado de seleccionar las opciones deseadas, haz clic en el botón “Buscar” para encontrar tu cupón o en el botón “Restablecer” para volver a la selección anterior y poder continuar con tu compra.

Cuando hayas finalizado el proceso de compra, recibirás por correo electrónico el comprobante de tu compra y podrás ver toda la información de tu compra en la sección “Mis compras”.

Una vez celebrado el sorteo de la ONCE, te enviaremos un correo electrónico con el resultado de tu Cupón Diario y así sabrás si tu número ha sido premiado o no. Si has ganado, el importe se ingresará directamente en tu cuenta virtual de Juegos ONCE.

