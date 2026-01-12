El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

El exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, llegando al juzgado (EFE/Manuel Bruque)

En el careo que se ha celebrado este lunes entre la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, en el que el segundo se ha querido quitar responsabilidad cuando escribió el mensaje “Salo. de confinar nada” a la investigada el día 29 de octubre de 2024. En su declaración ha asegurado que “soy periodista, no jurista”, según apuntan fuentes presentes a Infobae.

Según su versión, este mensaje está completamente “descontextualizado”, ya que él en ningún momento tuvo “ninguna intención” con esas palabras y ha añadido que tampoco tenía “ningún rol ni competencia” para que se llevara a cabo o no dicho confinamiento.

Ha explicado que para él solo eran “impresiones”, y que la exconsellera no se las tenía que tomar como tal, porque “ella sabía lo que tenía que hacer”. Ha defendido que no hizo “nada para impulsar o parar ninguna decisión”.

Sin embargo, Pradas se mostró sorprendida ante las órdenes que le envío por mensaje Cuenca, asegurando que o había hablado con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, o con el propio Presidente. “Yo lo que quería trasladarle es que la situación estaba fatal y que querían enviar un mensaje”, ha agregado.

Pradas ha insistido también en que ninguna conversación, ya sea con Cuenca o con el propio Mazón, “paralizó el envío” del Es-Alert, asumiendo una vez más toda la responsabilidad de lo ocurrido el día de la DANA. También ha aprovechado para cargar en una nueva ocasión contra la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, y la Cuenca Hidrográfica del Júcar.

La orden de no molestar a Mazón

Otro punto clave del careo ha sido la orden que ha asegurado Pradas que recibió de Cuenca a la 13:19 de que hablará directamente con él y no con Mazón, que “estaba en actos”. La imputada ha asegurado que le sorprendió esta instrucción, ya que en ese momento se acababan de acordar dos alertas hidrológicas.

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la mortífera DANA de 2024, Salomé Pradas, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso (Fuente: Congreso)

A las 14:11 se “saltó la orden”, debido a que empezó a conocer la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Utiel, y envío un WhatsApp al expresident, del que no tuvo respuesta. A los minutos reenvío el mismo mensaje a Cuenca.

A esta declaración, Cuenca ha matizado que el que no le molestaran era “hasta el mediodía, que era hasta cuando tenía actos. Ha querido mostrar que no lo dijo ”de manera explícita", a lo que Pradas ha respondido que “implícitamente entendió que se le molestará”.

También han conversado sobre la comida que Mazón llevo a cabo ese día, a lo que Pradas ha asegurado que de saber que se estaba desarrollando le “habría llamado más veces”. Una vez el expresident llegó al Cecopi, asumió el mando del mismo, según ha relatado la propia exconsellera.