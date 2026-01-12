España

El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

Ha explicado que él no tenía “ninguna intención” con ese mensaje, “ni ningún rol ni competencia” para llevar a cabo esa acción

Guardar
El exjefe de gabinete del
El exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, llegando al juzgado (EFE/Manuel Bruque)

En el careo que se ha celebrado este lunes entre la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, en el que el segundo se ha querido quitar responsabilidad cuando escribió el mensaje “Salo. de confinar nada” a la investigada el día 29 de octubre de 2024. En su declaración ha asegurado que “soy periodista, no jurista”, según apuntan fuentes presentes a Infobae.

Según su versión, este mensaje está completamente “descontextualizado”, ya que él en ningún momento tuvo “ninguna intención” con esas palabras y ha añadido que tampoco tenía “ningún rol ni competencia” para que se llevara a cabo o no dicho confinamiento.

Ha explicado que para él solo eran “impresiones”, y que la exconsellera no se las tenía que tomar como tal, porque “ella sabía lo que tenía que hacer”. Ha defendido que no hizo “nada para impulsar o parar ninguna decisión”.

Sin embargo, Pradas se mostró sorprendida ante las órdenes que le envío por mensaje Cuenca, asegurando que o había hablado con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, o con el propio Presidente. “Yo lo que quería trasladarle es que la situación estaba fatal y que querían enviar un mensaje”, ha agregado.

Pradas ha insistido también en que ninguna conversación, ya sea con Cuenca o con el propio Mazón, “paralizó el envío” del Es-Alert, asumiendo una vez más toda la responsabilidad de lo ocurrido el día de la DANA. También ha aprovechado para cargar en una nueva ocasión contra la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, y la Cuenca Hidrográfica del Júcar.

La orden de no molestar a Mazón

Otro punto clave del careo ha sido la orden que ha asegurado Pradas que recibió de Cuenca a la 13:19 de que hablará directamente con él y no con Mazón, que “estaba en actos”. La imputada ha asegurado que le sorprendió esta instrucción, ya que en ese momento se acababan de acordar dos alertas hidrológicas.

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la mortífera DANA de 2024, Salomé Pradas, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la comisión del Congreso (Fuente: Congreso)

A las 14:11 se “saltó la orden”, debido a que empezó a conocer la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Utiel, y envío un WhatsApp al expresident, del que no tuvo respuesta. A los minutos reenvío el mismo mensaje a Cuenca.

A esta declaración, Cuenca ha matizado que el que no le molestaran era “hasta el mediodía, que era hasta cuando tenía actos. Ha querido mostrar que no lo dijo ”de manera explícita", a lo que Pradas ha respondido que “implícitamente entendió que se le molestará”.

También han conversado sobre la comida que Mazón llevo a cabo ese día, a lo que Pradas ha asegurado que de saber que se estaba desarrollando le “habría llamado más veces”. Una vez el expresident llegó al Cecopi, asumió el mando del mismo, según ha relatado la propia exconsellera.

Temas Relacionados

JusticiaSalomé PradasDANAComunidad ValencianaPPCarlos MazónTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Anuncia una batería de medidas que incluye un límite en el precio de los contratos por habitación y la restricción de nuevos contratos de temporada

Sánchez anuncia ayudas a los

Cómo hacer rösti de patata, la versión suiza de la tortilla española que se hace con poco más de dos ingredientes

Esta económica guarnición se prepara con patata rallada y se cocina lentamente en grasa, tradicionalmente mantequilla o manteca de cerdo, aunque nosotros añadiremos además algo de cebolla para potenciar su sabor

Cómo hacer rösti de patata,

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El comisario de Defensa se pregunta “a qué estamos esperando” para crear una gran fuerza propia y permanente, idea que España apoya

Europa necesita un ejército de

España, líder de la investigación europea: tratamientos del cáncer, enfermedades raras y medicamentos innovadores centran los ensayos nacionales

El país vuelve a posicionarse en 2025 como el más activo a nivel continental en la investigación clínica, con más de 900 nuevos ensayos autorizados

España, líder de la investigación

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez anuncia ayudas a los

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

Un juzgado de Lugo descarta que la asignación de funciones de charcutería y panadería a una cajera de Carrefour suponga una modificación sustancial de contrato

Una madre retira la pensión de alimentos a su hija porque no quiere pasar el mes de agosto con ella: el juez le obliga a seguir pagando porque no puede exigir visitas

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”