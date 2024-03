Geraldine Chaplin disfruta de su tiempo en España rodeada de amigos

Mucho más alejada del foco mediático que un día protagonizó gracias a su abultada carrera profesional como actriz, Geraldine Chaplin está disfrutando de unos días en España donde cuenta con un nutrido grupo de amigos con los que compartir su día a día. En esta ocasión la actriz disfrutó de una relajada jornada en la que pudo compartir charla y disfrutar del buen tiempo sentada en la terraza de un bar junto a unos amigos mientras tomaba un café 'take away'. En un ambiente de lo más relajado, Geraldine demostró que España es uno de los países en los que más cómoda se encuentra y es que para a ocasión eligió un look muy llamativo con pantalón estampado, chaqueta estilo plumas en color verde con detalles en amarillo flúor y gorra en rojo. Hay que recordar que la actriz estadounidense tiene la doble nacionalidad británica y española por lo que pasa largas temporadas en nuestro país