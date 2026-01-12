Avance de ‘La promesa’ del 12 al 16 de enero: el inquietante diagnóstico sobre la salud mental de Ángela

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La Promesa encara una nueva semana cargada de tensión y giros decisivos. Del lunes 12 al viernes 16 de enero, los capítulos 752 al 756 pondrán el foco en una de las tramas más delicadas del momento: la situación de Ángela y la intervención de un psiquiatra llamado por Lorenzo, una maniobra que promete alterar por completo el equilibrio en palacio. Mientras tanto, otras historias avanzan entre huidas, secretos, reproches y decisiones que podrían marcar un antes y un después para varios personajes.

La ficción diaria de La 1 continúa desarrollando sus tramas con un ritmo creciente, mezclando conflictos sentimentales, luchas de poder y dilemas morales que mantienen en vilo a los espectadores. Esta semana, además, se resolverán algunas incógnitas importantes mientras surgen nuevos frentes abiertos que amenazan con complicarlo todo aún más.

'La Promesa': Avance semanal del 12 al 16 de enero. (RTVE)

Desde el inicio de la semana, Ángela deja clara su determinación: prefiere cualquier cosa antes que casarse con Lorenzo, incluso ingresar en un manicomio. Una postura extrema que preocupa a Curro, quien intenta hacerle ver la dura realidad de ese lugar. Sin embargo, Lorenzo no se detiene y aparece dispuesto a dinamitar la primera sesión de la joven con el psiquiatra, dejando claro que su estrategia va mucho más allá de una simple preocupación por su bienestar.

En paralelo, la situación entre Carlo y María Fernández sigue en un punto crítico. Pía termina confesando a la doncella que Carlo ha huido tras descubrir que ella está embarazada, una revelación que desata la ira de María y provoca tensiones con Vera. Aunque el enfado inicial da paso a una disculpa, la herida sigue abierta y la conversación pendiente entre ambos se convierte en una bomba de relojería que amenaza con estallar en cualquier momento.

Ángela, el psiquiatra y un plan que inquieta a todos

A lo largo de la semana, las sesiones con el psiquiatra se convierten en el eje central de la trama. Ángela intenta frenar esas visitas, pero se encuentra con la firme oposición de Leocadia, que le deja claro que no puede escapar de ellas. En su segunda cita, la joven trata de advertir al doctor sobre las verdaderas intenciones de Lorenzo, mientras Curro intenta acercarse a ella sin éxito, bloqueado por la vigilancia constante de Leocadia.

El momento más decisivo llegará cuando el psiquiatra esté dispuesto a emitir un diagnóstico sobre la salud mental de Ángela. La posibilidad de que sea internada planea sobre todos, mientras Curro asegura a Lorenzo que, pase lo que pase, él no piensa abandonarla y está dispuesto a rescatarla y huir con ella si es necesario. Un pulso que eleva la tensión y deja al espectador ante un desenlace incierto.

Confesiones, alianzas y nuevos conflictos en palacio

Más allá de Ángela, otras tramas avanzan con fuerza. Martina sigue negándose a confesar a Jacobo la identidad del hombre al que besó, lo que lleva a su prometido a pedir ayuda a Adriano para descubrir la verdad. Finalmente, Jacobo acaba disculpándose, impulsado precisamente por los consejos de su amigo, aunque Martina se sorprende al conocer quién ha intervenido realmente.

En el servicio, Teresa continúa marcada por su beso con Cristóbal, un secreto que acaba confesando a Petra y que revela el conflicto interno que arrastra. Mientras tanto, el cierre del refugio anunciado por Samuel provoca un derrumbe emocional que encuentra apoyo en Petra y Prudencio, quienes deciden tomar las riendas del lugar con la esperanza de salvarlo.

La semana se cerrará con varias incógnitas abiertas: la tensa conversación entre María y Carlo, los planes de boda que Lorenzo insiste en retomar pese a todo y la inesperada llegada de un comandante del ejército al palacio con la intención de hablar con Manuel. Un final que promete dejar La Promesa en lo más alto del suspense de cara a los próximos episodios.