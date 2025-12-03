España

Preguntamos a jóvenes en la calle si están dispuestos a ir a una guerra por España: “No veo la necesidad de ir a jugarse la vida”

Según el CIS, dos de cada tres personas creen que habrá un conflicto y señalan hacia Rusia, Marruecos o EEUU

Guardar
Según el CIS, dos de cada tres españoles creen que habrá un conflicto armado que involucre a España en los últimos años. Pero no parece que entre los jóvenes haya muchos que estén dispuestos a morir por su país.

La posibilidad de una guerra asusta cada vez a más personas. Lo cierto es que las trincheras siguen lejos de España, pero el contexto internacional mantiene abierta una puerta que nadie quiere cruzar. Todos los países están aumentando su inversión en defensa, mientras que en Europa se está recuperando el servicio militar en muchos lugares, siendo Francia el último en hacerlo con un servicio voluntario.

Según el CIS, dos de cada tres españoles creen que habrá un conflicto armado que involucre a España en los últimos años. Así lo muestra el Estudio sobre miedos e incertidumbres, con una encuesta telefónica con 2.000 participantes, que también determina los países que los españoles ven como una amenaza.

Estos datos reflejan una sensación colectiva sorprendente. Ahora, la duda es cómo afrontaría la sociedad española una guerra. Hay quien asegura que nunca aceptaría portar un arma, mientras otros afirman que estarían dispuestos a luchar por su país. También surgen distintas opiniones sobre la implantación de un servicio militar voluntario, siguiendo el ejemplo de Francia, Alemania o Bélgica.

Un soldado de la Legión
Un soldado de la Legión participa en una maniobra (María José López - Europa Press)

¿Irían los españoles a una guerra?

“No participaría en un conflicto del que no tengo nada que ver”, asegura Sergio. En esto coincide con otro joven, de la misma edad y nombre, que explica que no ve “necesidad de ir a jugarse la vida”. Al salir a preguntar a las calles de Madrid, diferentes personas en torno a los 20 años coinciden en su rechazo absoluto a participar en un conflicto armado, aunque fuese bajo la bandera de su país.

No obstante, también se encuentran voces que aseguran que podrían ir a la guerra si recibiesen la llamada. Nau, de 23 años, no duda, en que si se involucrase en un conflicto, le “gustaría apoyarlo”. En esta visión coincide Hugo que, a sus 16 años, reconoce que sería ”muy duro“, pero que iría si se desarrollase una guerra. Las opiniones cambian cuando la cuestión es si irían a un servicio militar voluntario, donde algunos encuentran una ventaja por el aprendizaje y otros reconocen que tendrían otros planes.

Polonia cierra su frontera con Bielorrusia por los ejercicios militares rusos

Amenazas y miedos más señalados

La guerra y los conflictos actuales encabezan la lista de preocupaciones de los españoles con un 17,7% de encuestados, señalándolo como el motivo principal de su incertidumbre. El porcentaje del estudio del CIS se eleva hasta el 66% cuando la cuestión es si España entrará o no en una guerra.

Entre quienes consideran posible esta situación, el 57% identifica a Rusia como probable país adversario, seguido de Marruecos (42,2%) y Estados Unidos (30,2%). El informe revela además que el 68% percibe que el mundo empeora, porcentaje que baja ligeramente al tratarse de España (67,7%). Aunque la mayoría no experimenta miedo generalizado (73,9%), entre quienes lo sienten, las guerras actuales son la principal causa de temor (76,8%).

La elección de Rusia responde a motivos más evidentes, pues es el principal oponente de Europa y, en los últimos meses, se ha elevado la tensión con las incursiones de aeronaves en territorio de países de la OTAN. El señalamiento a Marruecos o EEUU resulta más inviable, pero la actitud y cambios de opinión de Trump, los mensajes del presidente estadounidense hacia España y la mejora de la relación de ambos países como aliados puede explicar esta respuesta.

Temas Relacionados

GuerraFuerzas ArmadasEjércitoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un kilómetro entre la cima de Wimbledon y las rejas del extenista alemán Boris Becker, en ‘La Revuelta’

El jugador más joven en ganar Wimbledon, con 17 años y medio, ha relatado sus vivencias dentro y fuera del deporte en el programa de Broncano con motivo de la publicación de su nuevo libro

Un kilómetro entre la cima

El aprendizaje de Rocío Carrasco en ‘Hasta el fin del mundo’: “He reafirmado que sigo siendo la que fui, disfrutona y dicharachera”

La hija de Rocío Jurado participa en el reality de aventura de RTVE junto a su íntima amiga Anabel Dueñas. ‘Infobae España’ conversa con la pareja de concursantes

El aprendizaje de Rocío Carrasco

Más allá de la Peste Porcina Africana: las enfermedades de animales que podrían poner en jaque a España por su alto nivel de mortalidad

A día de hoy, la PPA es la enfermedad animal más mediática, pero no la única amenaza que puede devastar rebaños y economías rurales

Más allá de la Peste

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

Los dos países vuelven a encontrarse en una reunión de este importancia tras el viaje de Pedro Sánchez a Rabat en 2023

La reunión de alto nivel

Los ingleses se mudan a las playas españolas: la mayoría de extranjeros procedentes de Reino Unido viven en la costa levantina

Orihuela (Alicante), por delante de Madrid y Barcelona, es el municipio español con más residentes británicos que tienen más de 60 años en su mayoría

Los ingleses se mudan a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión de alto nivel

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

¿Sumar o Junts? Los guiños de Pedro Sánchez a los catalanes amenazan la mayoría del Gobierno

Entrevista a Joan Baldoví: “El discurso de Pérez Llorca es el mismo que el de Mazón, entregan toda su alma a la extrema derecha”

Joan Baldoví: “Si se demuestra que ha habido financiación ilegal del PSOE, ‘game over’, la legislatura se ha terminado”

Joan Baldoví: “Maribel Vilaplana ha arruinado su prestigio por no haber contado la verdad, creo que debe estar arrepentida”

ECONOMÍA

Relato a la contra: la

Relato a la contra: la OCDE atribuye el boom económico de España al aumento de la productividad, mientras la patronal sostiene que está cayendo

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Resultados del Super Once del 2 diciembre

“El mercado no tiene tracción alcista”: el gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid