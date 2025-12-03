Preguntamos a jóvenes en la calle si están dispuestos a ir a una guerra por España: “No veo la necesidad de ir a jugarse la vida”

Según el CIS, dos de cada tres españoles creen que habrá un conflicto armado que involucre a España en los últimos años. Pero no parece que entre los jóvenes haya muchos que estén dispuestos a morir por su país.

La posibilidad de una guerra asusta cada vez a más personas. Lo cierto es que las trincheras siguen lejos de España, pero el contexto internacional mantiene abierta una puerta que nadie quiere cruzar. Todos los países están aumentando su inversión en defensa, mientras que en Europa se está recuperando el servicio militar en muchos lugares, siendo Francia el último en hacerlo con un servicio voluntario.

Según el CIS, dos de cada tres españoles creen que habrá un conflicto armado que involucre a España en los últimos años. Así lo muestra el Estudio sobre miedos e incertidumbres, con una encuesta telefónica con 2.000 participantes, que también determina los países que los españoles ven como una amenaza.

Estos datos reflejan una sensación colectiva sorprendente. Ahora, la duda es cómo afrontaría la sociedad española una guerra. Hay quien asegura que nunca aceptaría portar un arma, mientras otros afirman que estarían dispuestos a luchar por su país. También surgen distintas opiniones sobre la implantación de un servicio militar voluntario, siguiendo el ejemplo de Francia, Alemania o Bélgica.

Un soldado de la Legión participa en una maniobra (María José López - Europa Press)

¿Irían los españoles a una guerra?

“No participaría en un conflicto del que no tengo nada que ver”, asegura Sergio. En esto coincide con otro joven, de la misma edad y nombre, que explica que no ve “necesidad de ir a jugarse la vida”. Al salir a preguntar a las calles de Madrid, diferentes personas en torno a los 20 años coinciden en su rechazo absoluto a participar en un conflicto armado, aunque fuese bajo la bandera de su país.

No obstante, también se encuentran voces que aseguran que podrían ir a la guerra si recibiesen la llamada. Nau, de 23 años, no duda, en que si se involucrase en un conflicto, le “gustaría apoyarlo”. En esta visión coincide Hugo que, a sus 16 años, reconoce que sería ”muy duro“, pero que iría si se desarrollase una guerra. Las opiniones cambian cuando la cuestión es si irían a un servicio militar voluntario, donde algunos encuentran una ventaja por el aprendizaje y otros reconocen que tendrían otros planes.

Amenazas y miedos más señalados

La guerra y los conflictos actuales encabezan la lista de preocupaciones de los españoles con un 17,7% de encuestados, señalándolo como el motivo principal de su incertidumbre. El porcentaje del estudio del CIS se eleva hasta el 66% cuando la cuestión es si España entrará o no en una guerra.

Entre quienes consideran posible esta situación, el 57% identifica a Rusia como probable país adversario, seguido de Marruecos (42,2%) y Estados Unidos (30,2%). El informe revela además que el 68% percibe que el mundo empeora, porcentaje que baja ligeramente al tratarse de España (67,7%). Aunque la mayoría no experimenta miedo generalizado (73,9%), entre quienes lo sienten, las guerras actuales son la principal causa de temor (76,8%).

La elección de Rusia responde a motivos más evidentes, pues es el principal oponente de Europa y, en los últimos meses, se ha elevado la tensión con las incursiones de aeronaves en territorio de países de la OTAN. El señalamiento a Marruecos o EEUU resulta más inviable, pero la actitud y cambios de opinión de Trump, los mensajes del presidente estadounidense hacia España y la mejora de la relación de ambos países como aliados puede explicar esta respuesta.