La declaración de París de los voluntarios: España da el paso para el envío de tropas a Ucrania y los aliados aprueban nuevos compromisos militares

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

La reunión celebrada en París de la Coalición de Voluntarios reunió a los líderes de 35 países y concluyó este seis de enero con un nuevo respaldo a las garantías de seguridad sólidas para Ucrania y el diseño de un alto el fuego duradero. Pedro Sánchez confirmó su intención de realizar un despliegue de tropas españolas una vez se logre la paz, y aseguró que lo planteará a los grupos parlamentarios.

Según el comunicado, los participantes destacaron el objetivo común de construir una paz justa, sustentada en la integridad y la soberanía ucraniana conforme a la Carta de las Naciones Unidas. EEUU sigue siendo la pieza sobre la que gira el acuerdo y el control de la zona de cese de la violencia. Europa sigue empujando para tratar de tener más peso en el proceso.

Los avances recientes en las negociaciones entre EEUU, Ucrania, socios europeos y otros países aliados son un paso relevante hacia lograr la paz. Aún así, todo sigue pasando por conseguir un acuerdo que sea aceptado por las dos partes, lo que resulta un duro obstáculo, ya que las ambiciones rusas chocan con las líneas rojas de Zelenski.

Pedro Sánchez junto a Emmanuel Macron en su llegada a la reunión de la Coalición de Voluntarios (Fernando Calvo / Europa Press)

Control de EEUU y una fuerza multinacional

Uno de los pilares del acuerdo alcanzado en París es la creación de un mecanismo internacional de monitoreo y verificación del alto el fuego, liderado por EEUU y con la participación activa de los miembros de la Coalición de la Voluntad. Este sistema pretende identificar y corregir cualquier incumplimiento. Se establecerá una Comisión Especial encargada de atribuir responsabilidades y proponer medidas correctivas ante posibles incidentes.

Además, la declaración prevé la formación de una Fuerza Multinacional integrada por contingentes de los diferentes países que están bajo el paraguas de la Coalición. Esta fuerza tendrá el doble objetivo de apoyar la reconstrucción de las fuerzas armadas ucranianas y contribuir a la disuasión frente a futuras amenazas.

Según el comunicado, la planificación ya contempla operaciones coordinadas por aire, mar y tierra, cuya implementación dependerá de una solicitud expresa de Ucrania tras el cese de las hostilidades. El liderazgo de estas operaciones corresponderá a Europa, aunque se mantendrá la colaboración de miembros no europeos y el respaldo estadounidense.

El acuerdo establece que se mantendrá el suministro de asistencia militar y armamento a Ucrania a largo plazo, incluyendo apoyo financiero, paquetes de defensa, acceso a depósitos de armas y asesoramiento técnico. Entre las novedades figura la decisión de fijar compromisos vinculantes para responder a cualquier agresión futura por parte de Rusia, que podrán incluir el uso de capacidades militares, inteligencia, apoyo logístico, acciones diplomáticas y la posible imposición de sanciones adicionales.

Reunión de la Coalición de Voluntarios en París (Consejo Europeo X)

Envío de tropas de España

Pedro Sánchez ha manifestado su disposición a enviar tropas a Ucrania, pero solo en el marco de una misión internacional de paz. Esta medida está condicionada a que se alcance un acuerdo de alto el fuego y se establezca un marco de garantías de seguridad en el país. Sánchez afirmó que España debe participar en ese esfuerzo colectivo para salvaguardar la estabilidad regional y la seguridad europea.

“Si lo hemos hecho en otras latitudes, ¿cómo no lo vamos a hacer en Europa”, aseguró. La decisión aún debe ser debatida en el parlamento español. El presidente ha convocado a los grupos parlamentarios para analizar el tema. Para el envío de tropas necesita el apoyo de la cámara, que espera conseguir en las próximas sesiones.