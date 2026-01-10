España

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Un total de 73 guardiamarinas, según ‘Europa Press’, han abandonado la costa española para estar más de 150 días en el mar

El buque 'Juan Sebastián de Elcano'
El buque 'Juan Sebastián de Elcano' (X / Armada)

Uno de los barcos más emblemáticos de la Armada vuelve al océano. El buque ‘Juan Sebastián de Elcano’ ha partido este sábado 10 de enero desde el puerto de Cádiz para realizar su anual misión de enseñanza por continente americano. En su 98º aniversario, el buque escuela visitará zonas del Caribe o la costa de EEUU, en medio de un contexto geopolítico que ha convertido a esta región en un punto clave de los movimientos del tablero mundial.

La función de este viaje es la instrucción de los futuros profesionales de la Armada Española. Un total de 73 guardiamarinas, según las cifras de Europa Press, han abandonado la costa española a bordo del barco. Estarán más de 150 días en el mar, que pueden superar los 200 fuera de casa sumando el tiempo de escala entre puertos. La convivencia en el buque y las experiencias vividas durante la travesía convierten a la instrucción en un aprendizaje único.

En la última edición, la princesa Leonor era una de los alumnos que se preparaban para su futuro militar, lo que convirtió su experiencia y evolución en el principal seguimiento mediático del buque. Este año, la proximidad al centenario o el contexto mundial en el que afronta su aventura son algunos de los atractivos que acompañan a la tripulación.

La princesa Leonor finaliza su formación en el buque Elcano tras siete meses marcados por experiencias formativas, polémicas mediáticas en Brasil, Uruguay y Chile, y un reencuentro emocional con la reina Letizia durante una escala en Panamá que acaparó titulares.

Itinerario y puertos de escala

El ‘Juan Sebastián de Elcano’ ha zarpado desde Cádiz para realizar un recorrido que incluye 11 escalas, 10 de ellas en puertos del Caribe y de la costa este de EEUU. El viaje concluirá en el mismo puerto gaditano el 31 de julio de 2026. Según los datos difundidos por Europa Press, el velero transportará a 73 guardiamarinas de la 428 promoción del Cuerpo General y a 158 aspirantes de Infantería de Marina.

Durante la travesía, el buque completará 152 días de navegación y 50 en puerto, con escalas programadas de entre tres y cinco días. El primer destino será Santa Cruz de Tenerife, donde arribará el 15 de enero antes de iniciar una etapa transatlántica de un mes que culminará el 16 de febrero en Puerto España, Trinidad y Tobago. Luego visitará San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica) y Curazao.

El 28 de mayo, ‘Elcano’ llegará a Galveston, el primero de los cuatro puertos estadounidenses previstos, seguido por Norfolk, Baltimore y Nueva York. Desde esta última ciudad, la nave emprenderá el regreso a España para concluir el viaje en Cádiz, permitiendo que todos los tripulantes vuelvan a su hogar tras varios meses de aventura, aprendizaje y convivencia lejos de sus familias.

El objetivo del crucero de instrucción es proporcionar a los guardiamarinas una preparación completa en materias como navegación, astronomía, meteorología, maniobras y operaciones anfibias. La experiencia fomenta también la convivencia diaria y el desarrollo personal en un entorno de vida a bordo. Este viaje permite que los futuros oficiales completen parte de su tercer curso de carrera en condiciones reales de mar, afianzando conocimientos y habilidades esenciales para su futuro profesional.

