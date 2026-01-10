Diez años después de la investidura de Puigdemont, Junts cae a mínimos históricos y pierde peso en Cataluña

Junts per Catalunya, formación surgida como heredera de la histórica Convergència i Unió (CiU), afronta una etapa de retroceso tras décadas de hegemonía en la política catalana. El giro hacia el independentismo iniciado durante la presidencia de Artur Mas marcó un punto de inflexión para el partido, que enfrenta actualmente una crisis de apoyo reflejada en los sondeos más recientes.

Según los últimos datos del Ayuntamiento de Barcelona y del Centro de Estudios de Opinión (CEO), Junts aparece en su peor posición histórica y podría ser superado por nuevas formaciones como Aliança Catalana, el partido de extrema derecha independentista.

Diez años desde la investidura de Puigdemont

El décimo aniversario de la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat ha servido para repasar los retos afrontados por el partido en los últimos años. “Hay valores y principios que han hecho que Cataluña haya sobrevivido a todas las amenazas y por los que vale la pena seguir luchando”, declaró Puigdemont este sábado en la red social X.

El expresidente recordó su llegada al cargo, el 10 de enero de 2016, tras la renuncia de Artur Mas a raíz de las negociaciones con la CUP, y repasó los desafíos de su mandato: “Asumí la propuesta del president Mas con plena conciencia de lo que podía comportar cumplir con el compromiso, y también de las enormes dificultades con las que nos encontraríamos”.

Puigdemont situó ese periodo en un contexto de tensión política en el que se enfrentaba no solo a “un Gobierno entonces del PP muy hostil, sino también todo el aparato del estado profundo, movilizado a derecha e izquierda para impedir cualquier avance a través de cualquier medio, lícito o ilícito”.

El expresident ha destacado como hitos de su mandato la aprobación de presupuestos, la gestión de emergencias y los acontecimientos de 2017, año en que dejó la presidencia: “Hace 8 años y dos meses que decidí exiliarme para seguir luchando por lo que defendí, con aciertos y errores, en los 21 meses como presidente”.

Junts, en mínimos históricos de fidelidad y voto

El avance del independentismo que se experimentó en ese momento supuso una transformación profunda en el espacio político tradicionalmente ocupado por el nacionalismo catalán conservador. La negativa de la CUP a investir nuevamente a Mas abrió la puerta a la presidencia de Puigdemont y favoreció una deriva hacia posiciones más radicales.

Este proceso fragmentó la base electoral clásica de la formación y propició la aparición de nuevos competidores, entre ellos Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Aliança Catalana. Los efectos de este cambio se han evidenciado en las urnas. En las elecciones municipales de 2023, Junts logró 11 escaños y el 22,45% de los votos en Barcelona, impulsado por la candidatura de Xavier Trias.

Tras la salida de Trias en 2024 y la investidura de Jaume Collboni (PSC) con apoyo del PP, las encuestas han reflejado un descenso en la intención de voto: el último barómetro municipal sitúa a la formación en quinto lugar, con un 3,4% de respaldo, por detrás de Aliança Catalana. Solo uno de cada cuatro votantes de Junts en 2023 repetiría su apoyo, mientras que el 14% optaría por la formación liderada por Sílvia Orriols.

El actual liderazgo de Jordi Martí - líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona desde 2024 -enfrenta dificultades para recuperar terreno. Su nivel de reconocimiento entre la ciudadanía es bajo y la fidelidad entre los votantes de la formación ha disminuido. Ante este escenario, el partido prevé presentar un nuevo candidato para las próximas elecciones municipales.

Este retroceso coincide con la pérdida de protagonismo institucional. Mientras ERC consolidó su posición y llevó a Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat, Junts quedó relegado a un papel secundario y terminó abandonando el gobierno autonómico a mitad de mandato.

Según el último barómetro del CEO, la fidelidad de voto de Junts se sitúa como la más baja entre las principales fuerzas de Cataluña: solo uno de cada cuatro votantes repetiría su elección, y uno de cada cinco optaría ahora por Aliança Catalana. En vista de esto, alcaldes locales de la formación han reclamado un cambio de estrategia y un enfoque más pragmático. “No todo puede girar alrededor de Waterloo”, han señalado algunos representantes en referencia a la residencia de Puigdemont en Bélgica.

La situación actual de Junts per Catalunya evidencia la transformación de un espacio político que durante tres décadas lideró la Generalitat y que ahora enfrenta el reto de redefinir su identidad y liderazgo en un escenario marcado por la fragmentación y la competencia de nuevas fuerzas surgidas tras el procés.

El descenso del apoyo a la independencia se mantiene desde el fin del procés

El independentismo catalán lleva perdiendo fuerza, en realidad, desde hace unos años. Las encuestas del Centro de Estudios de Opinión (CEO) ya reflejaban en 2024 que el apoyo a la independencia había caído al 39,9%, mientras que el rechazo alcanzaba el 53%. El ‘No’ a la independencia es mayoritario desde 2019.

El modelo autonómico se ha consolidado como la opción preferida de los catalanes, con un 33,6% a favor, mientras que la independencia es la segunda opción y el federalismo permanece como alternativa minoritaria, en torno al 20-25%. El apoyo al independentismo sigue siendo más alto en los municipios pequeños, pero en las grandes ciudades apenas llega al 40%.

Las elecciones autonómicas de mayo de 2024 confirmaron este retroceso. El PSC fue la fuerza más votada y el bloque independentista perdió la mayoría absoluta en el Parlament por primera vez desde 2015. ERC sufrió un fuerte descenso y Junts solo logró una subida ligera.