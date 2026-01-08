España

El marido de Brigitte Bardot revela la causa de su muerte: “Una sensación de paz y tranquilidad se apoderó de su rostro”

La actriz francesa falleció el pasado 28 de diciembre en su hogar en la localidad costera de Saint-Tropez

Brigitte Bardot (Valery HACHE /
Brigitte Bardot (Valery HACHE / AFP)

Brigitte Bardot, uno de los grandes mitos del cine europeo y figura clave de la cultura popular del siglo XX, falleció el pasado 28 de diciembre a los 91 años. La noticia conmocionó a Francia y al mundo entero, no solo por la dimensión artística de la actriz, sino también por el profundo simbolismo que acompañó sus últimos días. Ahora, tras su funeral celebrado en Saint-Tropez, su marido y compañero durante más de tres décadas, Bernard d’Ormale, ha puesto voz al adiós definitivo con un testimonio tan íntimo como sereno.

Ha sido el propio d’Ormale quien ha revelado públicamente la causa del fallecimiento de Bardot. Según ha explicado en una entrevista concedida a la revista Paris Match, la actriz murió a consecuencia de un cáncer contra el que luchó en silencio durante sus últimos meses de vida. Aunque no se ha precisado el tipo de enfermedad, su viudo sí ha confirmado que Brigitte fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas, que afrontó con fortaleza pese a su avanzada edad. “Resistió muy bien las dos operaciones a las que se sometió para tratar el cáncer que le quitó la vida”, ha relatado, subrayando la entereza con la que su esposa afrontó el tramo final de su vida.

Los últimos días de Bardot transcurrieron en su casa de Saint-Tropez, el lugar que había elegido como refugio desde hacía décadas. Allí, rodeada de su entorno más cercano y de los animales a los que tanto amó, pasó sus últimas semanas. Según su marido, fue una etapa marcada por la calma emocional, aunque no exenta de sufrimiento físico, “más complicada, sobre todo por el persistente dolor de espalda que le causaba sufrimiento y agotamiento", pero nunca quiso abandonar su hogar ni separarse de los suyos.

El sensual baile de Brigitte Bardot en "Y Diós Creó A La Mujer" que cambió el cine

Bernard d’Ormale no se apartó de su lado en ningún momento. Con el apoyo discreto de un equipo de enfermeras que acudían a diario, asumió el cuidado de la mujer con la que compartió 33 años de vida. En su relato, destaca la cotidianidad de esos gestos finales: los desayunos que ella disfrutaba “como una niña”, el té con leche, el croissant de la tarde, pequeñas rutinas que mantenían viva la complicidad entre ambos incluso en medio de la enfermedad.

No obstante, el desgaste físico también dejó espacio a la desesperación. En varios momentos de dolor intenso, Bardot llegó a verbalizar su cansancio vital. “Se le escaparon dos o tres veces en los últimos meses, en momentos de sufrimiento físico, y decía: ‘Estoy harta, quiero irme…'“, ha confesado su marido. Palabras duras que reflejan la crudeza de la enfermedad, pero también la lucidez con la que la actriz afrontó el final, sin dramatismos ni artificios.

El último instante llegó con Bernard a su lado. "Estaba medio dormido a su lado. Me incorporé al oírla decir ‘Piou-piou’, ese pequeño apodo que usábamos en privado, y entonces se acabó“, ha explicado. D’Ormale describe ese momento como una escena de profunda serenidad: ”Una sensación de paz y tranquilidad se apoderó de su rostro. Y volvió a ser increíblemente hermosa, como en su juventud. Nadie habría creído que tenía 91 años", ha recordado, aún conmovido.

La gente rinde homenaje ante
La gente rinde homenaje ante la tumba de la fallecida ícono del cine francés Brigitte Bardot en el Cementerio Marino después de su ceremonia fúnebre en Saint-Tropez, Francia, el 7 de enero de 2026. (REUTERS/Alexandre Dimou).

Su último adiós

El funeral, celebrado en la iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Tropez, reunió a familiares, amigos y figuras destacadas del mundo de la cultura. Su hijo, Nicolas-Jacques Charrier, viajó desde Noruega acompañado de sus hijas y nietos, en un gesto cargado de simbolismo tras años de relación compleja. También acudieron artistas, personalidades del espectáculo y representantes del activismo, un ámbito al que Bardot dedicó la segunda mitad de su vida.

Porque si algo definió a Brigitte Bardot más allá del cine fue su decisión de abandonar la fama en plena cima para volcarse en la defensa de los animales. Fundadora y alma de la Fondation Brigitte Bardot, transformó su popularidad en una herramienta de denuncia y protección, dejando un legado que trasciende la pantalla. La propia fundación confirmó su fallecimiento con un comunicado en el que destacó su entrega absoluta a esta causa.

Flores, homenajes y una foto
Flores, homenajes y una foto se ven en la tumba de la fallecida ícono del cine francés Brigitte Bardot en el Cementerio Marino después de su ceremonia fúnebre en Saint-Tropez, Francia, el 7 de enero de 2026. (REUTERS/Manon Cruz).

