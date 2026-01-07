España

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete que les ha obligado a hacer turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

Este año la macrofiesta se ha celebrado cerca del embalse del Cenajo, Albacete, una zona sin sitios de hospedaje, lo que ha obligado a los agentes a conducir más de cuatro horas solo para comenzar su servicio

Guardar
Una macrofiesta rave en Albacete desata la polémica por las condiciones en las que trabajó la Guardia Civil. La falta de hospedaje, los turnos de hasta 16 horas y los peligrosos desplazamientos complicaron el operativo de seguridad.

Un año más, España ha acogido en los primero días de enero la ‘Big Fucking Party’, una rave no autorizada que reúne a miles de personas de toda Europa en un lugar pactado. En 2024 se celebró en el Circuito de Fuente Álamo en Murcia y en 2025 se desarrolló junto al aeropuerto de Ciudad Real. Este año se eligió una zona recóndita de Albacete, junto al embalse del Cenajo, apartado de la civilización y en medio de la naturaleza que ha supuesto un gran problema de gestión para los 300 agentes de la Guardia Civil que han formado parte del dispositivo.

“El problema está en que la zona son pueblos muy pequeños, con lo cual no hay posibilidad de hostelería para albergar a los agentes”, explica a Infobae José Agustín Clemente, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Albacete, y añade que esto ha llevado a que los guardias civiles hayan tenido que llegar de “diferentes puntos de España, sobre todo Castilla-La Mancha, Murcia, Alicante o Madrid”.

Controles de seguridad que hay
Controles de seguridad que hay en el entorno de la rave que se está celebrando en el pantano del Cenajo, en la provincia de Albacete (EFE/ Miguel Andújar)

“Y esto es un inconveniente porque se les expone a un riesgo de cansancio extremo, porque al final tienen que hacer esos trayectos conduciendo”, denuncia, relatando que muchos de estos agentes han tenido que conducir entre dos y cuatro horas para llegar. “Lo que se les pide a lo mejor de servicio todos los días a este personal es entre ocho y dieciséis horas de servicio al día, porque tú tienes que hacer el trayecto, de dos a cuatro horas, según la distancia de tu punto de partida, y al llegar hacer tu servicio de ocho horas y hacer el trayecto de vuelta”.

El problema nace de la “falta de previsión”

El portavoz describe que “el cansancio es brutal” y que la única razón la que el dispositivo ha salido adelante ha sido por “la voluntad de los compañeros de cumplir el servicio público”. “Al final tienes que hacer esos trayectos conduciendo por carreteras de montaña, con pendientes grandes, curvas, desprendimientos, animales, son vías muy peligrosas”, describe.

Varias personas en una rave,
Varias personas en una rave, en el entorno del embalse de El Cenajo (Europa Press)

Sin embargo, el problema de la situación es mayor y nace de la “falta de previsión”. “La situación es que es una zona en un paraje totalmente natural, una cola del pantano del Cenajo y el pueblo más cercano está a tres kilómetros. Son todo pueblos pequeños que no tienen posibilidad de hostelería, lo que tienen son pequeñas residencias y en algunos casos casas rurales, pero más para el tema de ocio familiar”, lo que no quita que se tendría que haber preparado un mejor dispositivo.

Llevamos cinco años realizando esto y una vez que ya se sabía que se iba a hacer en la zona de Albacete, alguien tenía que haber previsto un número suficiente de hospedajes para ir y venir a la zona”, denuncia Clemente.

Miles de personas participan en la 'Big Fucking Party', la rave no autorizada que cada año se celebra en los primeros días del año

Desde la AUGC explican que ya no se puede hacer nada con lo ocurrido, pero “ahora todo el mundo está pendiente de lo que ocurra cuando termine la situación”. “Esperemos que se haga la oportuna valoración de la situación y se recompense a los agentes de alguna forma. Sin embargo, yo llevo ya 30 años aquí y eso jamás ha pasado. Después nos tocará otra vez a las asociaciones pelear por la posibilidad de que los que han participado en la seguridad ciudadana de esta macrofiesta tengan alguna recompensa, pero en la Guardia Civil se suele recompensar bastante poco”, concluye.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaSindicatos PolicíaAlbaceteFiestasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Groenlandia no es el primer intento de Estados Unidos de comprar un territorio: así consiguió quedarse con Alaska en el siglo XIX

La actitud expansionistas de EE. UU. con el territorio danés recuerda a las posturas intervencionistas de los grandes imperios del siglo XIX

Groenlandia no es el primer

Por qué de adultos se nos pasan más rápido los años, según la neurociencia

La rutina y el ‘piloto automático’ explican una de las sensaciones más comunes de la vida adulta

Por qué de adultos se

El restaurante de Alicante que ‘The Guardian’ recomienda como imprescindible: una chef paisajista y excelentes arroces desde 17 euros

La Sastrería, liderada por la chef María Luisa Rivera, lleva más de 15 años siendo referencia en la ciudad alicantina gracias a su propuesta de cocina tradicional mediterránea

El restaurante de Alicante que

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

El 29,2% de las personas que hoy se decantaría por la papeleta del partido de extrema derecha si hubiera elecciones generales son operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores

El voto a Vox se

España crecerá y generará más empleo que la media europea en 2026, pero la productividad seguirá sin remontar

Las previsiones para este año apuntan a un crecimiento del Producto Interior Bruto español del 2,4% y de un 2,3% del empleo

España crecerá y generará más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El voto a Vox se

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

La ‘modernización’ de la Línea 6 de Metro elimina las rampas desde el vagón para que viajeros en silla de ruedas pueden acceder: denuncia a la Inspección

La Guardia Civil cambia el sistema para vestir a sus agentes embarazadas: ya no irá previa petición, sino que compra para tener en reserva 4.950 camisas blusón y otras prendas adaptadas

Pedro Sánchez anuncia que España está dispuesta a enviar tropas a Ucrania si se logra un acuerdo de paz

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo ahorrar dinero con las ruedas del coche: “Tener llantas más grandes no quiere decir que vaya a ir más rápido”

ECONOMÍA

España crecerá y generará más

España crecerá y generará más empleo que la media europea en 2026, pero la productividad seguirá sin remontar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ricardo Gil, empresario: “La gente sí que quiere trabajo, lo que no quieren son horarios abusivos y sueldos bajos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención