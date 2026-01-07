Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete que les ha obligado a hacer turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

Una macrofiesta rave en Albacete desata la polémica por las condiciones en las que trabajó la Guardia Civil. La falta de hospedaje, los turnos de hasta 16 horas y los peligrosos desplazamientos complicaron el operativo de seguridad.

Un año más, España ha acogido en los primero días de enero la ‘Big Fucking Party’, una rave no autorizada que reúne a miles de personas de toda Europa en un lugar pactado. En 2024 se celebró en el Circuito de Fuente Álamo en Murcia y en 2025 se desarrolló junto al aeropuerto de Ciudad Real. Este año se eligió una zona recóndita de Albacete, junto al embalse del Cenajo, apartado de la civilización y en medio de la naturaleza que ha supuesto un gran problema de gestión para los 300 agentes de la Guardia Civil que han formado parte del dispositivo.

“El problema está en que la zona son pueblos muy pequeños, con lo cual no hay posibilidad de hostelería para albergar a los agentes”, explica a Infobae José Agustín Clemente, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Albacete, y añade que esto ha llevado a que los guardias civiles hayan tenido que llegar de “diferentes puntos de España, sobre todo Castilla-La Mancha, Murcia, Alicante o Madrid”.

Controles de seguridad que hay en el entorno de la rave que se está celebrando en el pantano del Cenajo, en la provincia de Albacete (EFE/ Miguel Andújar)

“Y esto es un inconveniente porque se les expone a un riesgo de cansancio extremo, porque al final tienen que hacer esos trayectos conduciendo”, denuncia, relatando que muchos de estos agentes han tenido que conducir entre dos y cuatro horas para llegar. “Lo que se les pide a lo mejor de servicio todos los días a este personal es entre ocho y dieciséis horas de servicio al día, porque tú tienes que hacer el trayecto, de dos a cuatro horas, según la distancia de tu punto de partida, y al llegar hacer tu servicio de ocho horas y hacer el trayecto de vuelta”.

El problema nace de la “falta de previsión”

El portavoz describe que “el cansancio es brutal” y que la única razón la que el dispositivo ha salido adelante ha sido por “la voluntad de los compañeros de cumplir el servicio público”. “Al final tienes que hacer esos trayectos conduciendo por carreteras de montaña, con pendientes grandes, curvas, desprendimientos, animales, son vías muy peligrosas”, describe.

Varias personas en una rave, en el entorno del embalse de El Cenajo (Europa Press)

Sin embargo, el problema de la situación es mayor y nace de la “falta de previsión”. “La situación es que es una zona en un paraje totalmente natural, una cola del pantano del Cenajo y el pueblo más cercano está a tres kilómetros. Son todo pueblos pequeños que no tienen posibilidad de hostelería, lo que tienen son pequeñas residencias y en algunos casos casas rurales, pero más para el tema de ocio familiar”, lo que no quita que se tendría que haber preparado un mejor dispositivo.

“Llevamos cinco años realizando esto y una vez que ya se sabía que se iba a hacer en la zona de Albacete, alguien tenía que haber previsto un número suficiente de hospedajes para ir y venir a la zona”, denuncia Clemente.

Miles de personas participan en la 'Big Fucking Party', la rave no autorizada que cada año se celebra en los primeros días del año

Desde la AUGC explican que ya no se puede hacer nada con lo ocurrido, pero “ahora todo el mundo está pendiente de lo que ocurra cuando termine la situación”. “Esperemos que se haga la oportuna valoración de la situación y se recompense a los agentes de alguna forma. Sin embargo, yo llevo ya 30 años aquí y eso jamás ha pasado. Después nos tocará otra vez a las asociaciones pelear por la posibilidad de que los que han participado en la seguridad ciudadana de esta macrofiesta tengan alguna recompensa, pero en la Guardia Civil se suele recompensar bastante poco”, concluye.