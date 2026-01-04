España

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

Interior ha dado este dato para denunciar las críticas de Vox, que siempre relaciona inmigración con delincuencia. Para ser agente hay que tener la nacionalidad española. El Ministerio no da datos, en cambio, de cuántos guardias nacidos fuera de España están hoy operativos en el Cuerpo

La última promoción de la
La última promoción de la Guardia Civil

España tiene una sociedad multicultural. Los últimos datos oficiales (octubre de 2025) revelan que en el país ya residen 9.825.266 personas que han nacido en el extranjero, el 19,8% de la población total. Y un reflejo de esa diversidad también es la Guardia Civil. El Ministerio del Interior ha hecho público que en la última promoción de agentes, la que empezó a formarse en 2025, había alumnos de hasta 28 nacionalidades distintas. Eso sí, no ha querido ofrecer datos de los guardias actualmente en servicio que han nacido en otros países.

El dato fue ofrecido por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en la última comisión de Interior del Congreso. Y lo hizo para defenderse de los ataques de Vox, que había relacionado en su intervención delincuencia con inmigración ilegal. “Es importante que tengamos claro que somos una sociedad cada vez más diversa. La diversidad la encontramos entre los profesionales y las profesionales que nos atienden en los hospitales, en nuestras escuelas, en los maestros y maestras. La diversidad de origen la tenemos en quienes prestan apoyo logístico en nuestros aeropuertos o en nuestras estaciones de tren...”, señaló Calvo. “Y le diré que también existe diversidad en la Guardia Civil: 28 nacionalidades de origen en la última promoción de guardias civiles. Formulando como formulan sus afirmaciones, nunca jamás habrían podido incorporarse a la Guardia Civil porque para ustedes serían poco menos que predelincuentes”, sentenció la secretaria de Estado.

Calvo se refería a la convocatoria de empleo público que Interior sacó en junio de 2024, cuando salieron 2.721 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Los candidatos finalmente admitidos empezaron la instrucción en las dos sedes oficiales: la Academia de Baeza (Jaén) y el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada (Madrid). En julio de 2025 empezaron su periodo de prácticas en sus unidades de destino.

Alumnos de la Academia de
Alumnos de la Academia de Baeza realizando ejercicios físicos

Tras las palabras de Aina Calvo, Infobae ha preguntado a la Guardia Civil de qué nacionalidades se trataban y cuántos agentes hay ya operativos en el Cuerpo que han nacido en otros países. “No se dispone de esa información”, ha sido la respuesta. Este diario, en cambio, sí ha podido saber que entre esas 28 nacionalidades de la última promoción hay argentinos, colombianos, venezolanos, cubanos, y “bastantes de Marruecos”, explican fuentes de la Benemérita, así como varios de Rumanía, Rusia, Libia, Camerún y Mali. Obviamente, también hay europeos, procedentes de Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Portugal. La Guardia Civil lanzó otra convocatoria en mayo de 2025 con 3.118 plazas.

Con nacionalidad española

Lo que sí han dejado claro desde la Guardia Civil es que para pertenecer al Cuerpo hay que tener la nacionalidad española. Otros de los requisitos son no estar privado de los derechos civiles, carecer de antecedentes penales, no hallarse incurso en algún procedimiento judicial por delito doloso como procesado, investigado o acusado, no estar inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y estar entre 18 y 40 años.

En cuanto a los estudios, se exige estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior, estar en posesión del título de Técnico Básico o de Técnico, o haber superado una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo. También estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares

El portavoz Guardia Civil Gonzalo López

La secretaria de Estado también recordó que entre 2012 y 2018 se perdieron en España más de 13.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que gracias a las sucesivas convocatorias de empleo público “hemos conseguido alcanzar las plantillas más nutridas de la historia de la Policía Nacional y Guardia Civil, que entre ambos cuerpos suman más de 160.000 agentes”.

Datos que no comparte la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que asegura que “la Guardia Civil tiene un agujero estructural de 17.231 efectivos. El Gobierno debería cubrir 91.093 puestos y la realidad es que solo hay 73.862 agentes activos. El déficit de personal es tan grande que equivale a la suma de toda la plantilla de 21 provincias”.

