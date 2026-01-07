España

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si durante una infección respiratoria te duele el pecho, nunca lo normalices”

El dolor en el pecho, la falta de aire, palpitaciones o la fiebre alta persistente durante infecciones respiratorias no deben atribuirse únicamente a causas benignas y requieren una valoración médica temprana

En niños muy pequeños es importante vigilar la fiebre e intentar cortarla (AdobeStock)

Aunque el dolor en el pecho suele atribuirse a causas benignas durante un resfriado o una gripe, el cardiólogo Aurelio Rojas enfatiza la importancia de no pasar por alto ciertas señales de alarma. El médico, que comparte consejos sobre salud mental a través de sus redes sociales (@doctorrojass), advierte que normalizar este síntoma puede ser peligroso, especialmente en invierno, cuando aumentan los infartos relacionados con infecciones respiratorias.

“Hay síntomas que no son normales y pueden indicar que el corazón está sufriendo”, introduce Rojas en una de sus últimas publicaciones. El experto recomienda acudir a urgencias en presencia de manifestaciones específicas, como “dolor en el pecho opresivo, profundo o diferente a otros dolores”, así como molestias que empeoran “al respirar hondo o al tumbarte”. A esto se suman otros signos relevantes: “Falta de aire que no tenías antes”, “palpitaciones, mareo o sensación de desmayo”, “fiebre alta persistente con dolor torácico” y “cansancio extremo o empeoramiento brusco al mínimo esfuerzo”. Para Rojas es mejor prevenir que curar.

Trombos e infartos por las infecciones

“Atento, si durante una infección respiratoria te duele el pecho, nunca lo normalices ni lo atribuyas automáticamente a la tos o esperes a estar mejor al día siguiente”, pide. Considera fundamental consultar “lo antes posible o en urgencias si el dolor es opresivo, intenso y no se te quita, aumenta al respirar profundo o al acostarte, o se acompaña de falta de aire, palpitaciones, mareo o fiebre que no se te quita”.

Rojas explica que “algunas infecciones virales pueden generar trombos e infartos, pero también pueden inflamar el corazón o el pericardio, y esto se llama miocarditis o pericarditis”. En este contexto, establece un criterio claro para diferenciar los cuadros habituales de los potencialmente peligrosos: “La regla clara es: el dolor muscular por la tos o la inflamación suele ser localizado, como un pinchazo que desaparece rápidamente, pero el dolor profundo, opresivo o extraño a cualquier otro, mejor revisarlo lo antes posible”. Para Aurelio Rojas, basta con actuar a tiempo: “Si tienes un problema en el corazón, el tiempo es oro y con un simple electrocardiograma se puede diagnosticar y salvarte la vida”.

Los síntomas más comunes de la gripe

El virus de la gripe cambia cada año y este no es más peligroso, pero sí más contagioso. La variante dominante en circulación es la gripe A, con un predominio del subtipo H3N2, conocido como “gripe K”. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) registra en cada temporada los síntomas más comunes que comunican los españoles contagiados por gripe. Tos, fiebre y malestar general vuelven a ser los más repetidos, aunque con algunos cambios.

La epidemia de la gripe se adelanta en España

Según los datos del ISCIII, el 85,5% de los pacientes presentan tos en esta temporada de la gripe, un síntoma ligeramente más común que en la misma semana de 2024 (79,9%). La fiebre (84,1%) y el malestar general (78,3%) aparecen en la mayoría de personas que acuden a su médico con un diagnóstico de gripe.

En esta temporada,la congestión nasal se ha vuelto más común: la padecen un 70,9% de personas, frente al 61,4% de la temporada pasada, superando al dolor de garganta (61,6%) y las cefaleas (46,2%). El dolor muscular o mialgia aparece también entre los síntomas más frecuentes, al igual que los escalofríos, aunque con menor asiduidad que en años anteriores. Varias personas también han comunicado sufrir también cambios en el gusto (13,7%), dificultad para respirar (12,9%), vómitos (12,2%) o diarrea (6,7%), aunque en menor porcentaje.

