España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 6 enero

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 2 de las 12:00 horas de este martes 6 de enero publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 6 de enero.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 6, 8, 8.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Granada registra la temperatura mínima más baja de toda España del Día de Reyes: -17,3 grados en Sierra Nevada

A partir de las 21.00 horas de este martes, más de una veintena de provincias estarán en alerta por frío

Granada registra la temperatura mínima

Lotería del Niño 2026, en directo | El premio Gordo se reparte por toda España y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

El elegante, pero sobrio, look de la reina Letizia en la Pascua Militar: recupera su capa negra favorita y estrena pendientes

La soberana ha estado acompañada por su marido, el rey Felipe VI, y la princesa Leonor y, juntos, han inaugurado su agenda oficial de actos de 2026

El elegante, pero sobrio, look

El español Hernández de Cos es el candidato favorito para sustituir a Lagarde en la presidencia del BCE

El 26% de los economistas apoya la candidatura del exgobernador del Banco de España y consideran que es el que tiene “mayor conocimiento técnico de la política monetaria y la banca central”

El español Hernández de Cos

El rey Felipe VI pide un “orden global basado en normas” tras la acción de Trump en Venezuela y habla de la “sensación de amenaza en el corazón de Europa”

El monarca ha destacado la contribución española en el marco de la OTAN

El rey Felipe VI pide
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI pide

El rey Felipe VI pide un “orden global basado en normas” tras la acción de Trump en Venezuela y habla de la “sensación de amenaza en el corazón de Europa”

Las aproximaciones premiadas en la Lotería del Niño 2026

Aparece un nuevo cuerpo en la zona donde naufragó el barco en el que viajaba una familia española en Indonesia

La nieve de la borrasca Francis afecta a 56 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

ECONOMÍA

El español Hernández de Cos

El español Hernández de Cos es el candidato favorito para sustituir a Lagarde en la presidencia del BCE

Listado completo de la Lotería del Niño 2026: todos los números premiados y dónde han caído

Dónde ha caído la Lotería del Niño 2026: mapa interactivo para comprobar si has sido premiado

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 6 enero

Dónde ha caído el segundo premio de la Lotería del Niño 2026: el 45875 se reparte por distintas localidades de España

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas