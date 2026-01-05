España

Los regalos de Reyes también pasan por Hacienda: los que reciban casas, coches o joyas tributan en el Impuesto de Donaciones

Los obsequios más habituales como juguetes, ropa, perfumes o dispositivos electrónicos quedan fuera del radar fiscal

Los tres Reyes Magos: Melchor,
Los tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

La mayor parte de los regalos que traen los Reyes Magos quedan fuera del control de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), siempre que se trate de obsequios habituales y de valor moderado, según reconocen los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). No obstante, los más caros sí tienen que pasar por Hacienda.

Los especialistas de Gestha señalan que, en la práctica, las personas que reciben regalos de un coste medio o bajo, los más comunes en Reyes, no tributan por ellos. Tampoco las administraciones tributarias autonómicas, responsables del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ejercen controles ni persiguen estos obsequios mientras su valor económico no sea elevado. Hacienda se reserva la tributación para los casos excepcionales en los que los obsequios adquieren un significado patrimonial relevante como viviendas, coches, una elevada cantidad de dinero o regalos muy caros como obras de arte o joyas.

Así, según los técnicos de Hacienda, “cuando se reciben regalos de especial relevancia, como cantidades importantes de dinero, un inmueble, un vehículo o una joya de gran valor, la administración tributaria autonómica sí podría intervenir para exigir la declaración y determinar si corresponde el pago del Impuesto de Donaciones según las bonificaciones por parentesco o por determinadas finalidades aprobadas en la comunidad autónoma de la residencia del donatario o donde esté situado el inmueble”.

Fuente: Observatorio Cetelem
Fuente: Observatorio Cetelem

En estos casos, la Administración dispone de un plazo de hasta cuatro años desde que se entrega el regalo para iniciar la comprobación correspondiente. Este es el período de prescripción del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Este impuesto presenta diferencias notables dependiendo de cada comunidad autónoma. Las bonificaciones varían en función del grado de parentesco entre donante y donatario y de la finalidad de la donación. Algunas comunidades autónomas han adoptado medidas para reducir la carga fiscal en las transmisiones entre familiares directos, mientras que otras mantienen una fiscalidad más estricta en estos supuestos.

En el ámbito doméstico, los regalos más frecuentes durante la festividad de Reyes como juguetes, ropa, perfumes o pequeños dispositivos electrónicos quedan fuera de toda obligación tributaria para quien los recibe y para quien los entrega.

En las bodas, son muchas las gestiones de organización y los preparativos que tienen que hacer los novios, aunque Hacienda seguro que no figura en sus planes

Cerca de 600 euros per cápita en gastos navideños

Los Reyes se comen una parte importante del gasto que los españoles han previsto acometer estas Navidades, que se sitúa en torno a los 580 euros, según se desprende del nuevo ‘zoom’ sobre Intención de Gasto en Navidad del Observatorio Cetelem.

Cuando se analiza el presupuesto destinado a regalos, el comportamiento de los españoles se mantiene en la misma línea de 2024, indica el estudio. El 52% declara que gastará lo mismo que el año pasado, mientras que un 25% tiene intención de gastar más y un 22% gastará menos, lo que confirma una tendencia continuista y sin grandes variaciones en el consumo navideño.

En cuanto a los productos más comprados esta Navidad, el ‘top cinco’ lo conforman los perfumes con un 47%, la moda con un 43%, los juguetes con un 35%, cayendo ocho puntos porcentuales respecto a las intenciones de compra de 2024, el calzado y los complementos, que suben cinco puntos respecto al año pasado y se sitúan en un 35% y, en quinto lugar, los libros con un 32%. El resto de categorías de producto queda por debajo del 20% de intención de compra, consolidando así un perfil de consumo centrado en artículos tradicionales y personales.

