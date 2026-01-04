España

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

La actividad se mantiene de forma limitada, sin planes de expansión y en un entorno de elevada incertidumbre

Guardar
Fachadas de edificios de Repsol,
Fachadas de edificios de Repsol, BBVA y Telefónica (Montaje Infobae con imágenes de Eduardo Parra, Ricardo Rubio y David Zorrakino / Europa Press)

La presencia empresarial española en Venezuela es reducida, muy concentrada y marcada por la cautela. En un contexto de elevada incertidumbre política y económica tras los acontecimientos ocurridos a comienzos de 2026, el país latinoamericano mantiene únicamente un número limitado de compañías españolas con actividad o presencia reconocible, en su mayoría grandes grupos con implantación histórica y operaciones muy condicionadas por el entorno.

Según datos de ICEX España Exportación e Inversiones, Venezuela no figura entre los mercados prioritarios para la internacionalización de las empresas españolas y el número de compañías presentes es bajo en comparación con otros países de América Latina. No se trata, en ningún caso, de un destino que esté atrayendo nuevas inversiones relevantes, sino de un mercado en el que permanecen algunas empresas que ya implantadas desde hace años y que han optado por mantener posiciones muy controladas.

Este escenario explica que la actividad empresarial española en Venezuela esté dominada por sectores concretos -como la energía, las telecomunicaciones o los servicios financieros- y por compañías de gran tamaño, capaces de operar en contextos complejos y con un elevado grado de regulación. En la mayoría de los casos, no hay anuncios de expansión ni planes de crecimiento ambiciosos, sino estrategias defensivas orientadas a sostener la actividad existente.

Repsol, el principal actor español en el país

Dentro de este panorama, Repsol destaca como el principal actor español en Venezuela. La compañía energética está presente en el país desde 1993 y participa en distintos proyectos vinculados tanto al gas como al petróleo. Entre ellos figuran el yacimiento de gas Cardón IV y empresas mixtas de petróleo como Petroquiriquire, en colaboración con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La actividad de Repsol tiene un peso significativo no solo desde el punto de vista empresarial, sino también en la relación económica entre España y Venezuela. Una parte significativa del petróleo que llega a nuestro país está vinculado a estas operaciones y a acuerdos de compensación de deuda con PDVSA. En la práctica, la evolución de los proyectos de la compañía condiciona de forma directa el volumen del intercambio energético entre ambos países.

A pesar de ello, la presencia de Repsol se caracteriza por la prudencia: no apuestan por la expansión, sino por la continuidad de proyectos ya existentes en un entorno marcado por las restricciones financieras, las sanciones internacionales y la elevada volatilidad del mercado venezolano.

Telefónica mantiene su actividad en telecomunicaciones

Otro de los grandes grupos españoles con presencia en Venezuela es Telefónica, a través de su filial Movistar Venezuela. La compañía opera como proveedor de servicios de telecomunicaciones con una red 4G activa y ha iniciado durante 2025 un proceso de modernización de su infraestructura, que incluye el despliegue progresivo de tecnología 5G mediante pruebas piloto y avances en puntos concretos del país.

Este proceso se enmarca en una estrategia de continuidad operativa, en un contexto en el que el grupo contempla desinversiones en otros mercados de la región. La combinación de mantenimiento de la actividad local y ausencia de planes de expansión a gran escala refleja el enfoque prudente que caracteriza a la presencia empresarial española en Venezuela.

Además, la actividad de Telefónica se desarrolla en un sector altamente regulado, lo que exige una adaptación constante al marco normativo y una relación permanente con las autoridades locales.

“Estamos en el proceso que nos llevará a la libertad, la cual todavía no hemos logrado", ha dicho en Madrid

BBVA y Mapfre: presencia limitada frente al sector público

En el ámbito financiero, BBVA figura entre las entidades españolas con presencia en Venezuela. El banco mantiene una cuota relevante dentro del sistema, aunque muy por detrás de la banca pública venezolana, que concentra más del 70% del mercado. Su actividad se desarrolla en un entorno especialmente complejo, marcado por el control estatal, las restricciones operativas y la limitada capacidad de crecimiento del sector privado.

En el sector de los seguros, Mapfre mantiene también una presencia estable, aunque secundaria. La compañía cuenta con una cuota cercana al 5%, lo que la sitúa en torno al quinto puesto del mercado, en un sector fragmentado y dominado en gran medida por operadores locales y públicos.

Inditex y aerolíneas: operaciones muy selectivas

Más allá de estos grandes grupos, la presencia española en sectores como el comercio o el transporte es muy acotada. Inditex, a través de su marca Zara, mantiene actividad comercial en Venezuela mediante franquicias, una fórmula que reduce la exposición directa y limita los riesgos financieros y operativos.

En el transporte aéreo, aerolíneas vinculadas a grupos españoles, como IAG o Plus Ultra, han mantenido en distintos momentos conexiones con el país, aunque su operativa está sujeta a ajustes frecuentes en función de la regulación, la demanda y la situación económica.

Temas Relacionados

VenezuelaEmpresas EspañaAtaque de EEUU a VenezuelaRepsolTelefónicaBBVAMapfreInditexEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Las pantallas antes de los 2 años causan decisiones más lentas y mayor ansiedad en la adolescencia, según un estudio

La lectura compartida entre padres e hijos ofrece una experiencia enriquecedora e interactiva que el consumo pasivo de pantallas no proporciona

Las pantallas antes de los

El misterio de las dos monedas de oro celtas de 2.300 años que han aparecido bajo el agua en Suiza: “Probablemente, fueron usadas como regalos”

La exposición pública de estos objetos permitirá a los expertos reinterpretar sistemas de intercambio y creencias en la Europa central

El misterio de las dos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de

Indemnizan con 483.000 euros a un paciente al que amputaron la pierna por no hacerle una ecografía a tiempo

Los hechos ocurrieron en 2023 en el Hospital de Denia, Alicante, tras un diagnóstico erróneo

Indemnizan con 483.000 euros a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

España apenas comercia ya con Venezuela: el intercambio se desploma y depende casi por completo del petróleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Ilia Topuria desmiente que haya

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos