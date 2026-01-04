Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

Fachadas de edificios de Repsol, BBVA y Telefónica (Montaje Infobae con imágenes de Eduardo Parra, Ricardo Rubio y David Zorrakino / Europa Press)

La presencia empresarial española en Venezuela es reducida, muy concentrada y marcada por la cautela. En un contexto de elevada incertidumbre política y económica tras los acontecimientos ocurridos a comienzos de 2026, el país latinoamericano mantiene únicamente un número limitado de compañías españolas con actividad o presencia reconocible, en su mayoría grandes grupos con implantación histórica y operaciones muy condicionadas por el entorno.

Según datos de ICEX España Exportación e Inversiones, Venezuela no figura entre los mercados prioritarios para la internacionalización de las empresas españolas y el número de compañías presentes es bajo en comparación con otros países de América Latina. No se trata, en ningún caso, de un destino que esté atrayendo nuevas inversiones relevantes, sino de un mercado en el que permanecen algunas empresas que ya implantadas desde hace años y que han optado por mantener posiciones muy controladas.

Este escenario explica que la actividad empresarial española en Venezuela esté dominada por sectores concretos -como la energía, las telecomunicaciones o los servicios financieros- y por compañías de gran tamaño, capaces de operar en contextos complejos y con un elevado grado de regulación. En la mayoría de los casos, no hay anuncios de expansión ni planes de crecimiento ambiciosos, sino estrategias defensivas orientadas a sostener la actividad existente.

Repsol, el principal actor español en el país

Dentro de este panorama, Repsol destaca como el principal actor español en Venezuela. La compañía energética está presente en el país desde 1993 y participa en distintos proyectos vinculados tanto al gas como al petróleo. Entre ellos figuran el yacimiento de gas Cardón IV y empresas mixtas de petróleo como Petroquiriquire, en colaboración con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La actividad de Repsol tiene un peso significativo no solo desde el punto de vista empresarial, sino también en la relación económica entre España y Venezuela. Una parte significativa del petróleo que llega a nuestro país está vinculado a estas operaciones y a acuerdos de compensación de deuda con PDVSA. En la práctica, la evolución de los proyectos de la compañía condiciona de forma directa el volumen del intercambio energético entre ambos países.

A pesar de ello, la presencia de Repsol se caracteriza por la prudencia: no apuestan por la expansión, sino por la continuidad de proyectos ya existentes en un entorno marcado por las restricciones financieras, las sanciones internacionales y la elevada volatilidad del mercado venezolano.

Telefónica mantiene su actividad en telecomunicaciones

Otro de los grandes grupos españoles con presencia en Venezuela es Telefónica, a través de su filial Movistar Venezuela. La compañía opera como proveedor de servicios de telecomunicaciones con una red 4G activa y ha iniciado durante 2025 un proceso de modernización de su infraestructura, que incluye el despliegue progresivo de tecnología 5G mediante pruebas piloto y avances en puntos concretos del país.

Este proceso se enmarca en una estrategia de continuidad operativa, en un contexto en el que el grupo contempla desinversiones en otros mercados de la región. La combinación de mantenimiento de la actividad local y ausencia de planes de expansión a gran escala refleja el enfoque prudente que caracteriza a la presencia empresarial española en Venezuela.

Además, la actividad de Telefónica se desarrolla en un sector altamente regulado, lo que exige una adaptación constante al marco normativo y una relación permanente con las autoridades locales.

“Estamos en el proceso que nos llevará a la libertad, la cual todavía no hemos logrado", ha dicho en Madrid

BBVA y Mapfre: presencia limitada frente al sector público

En el ámbito financiero, BBVA figura entre las entidades españolas con presencia en Venezuela. El banco mantiene una cuota relevante dentro del sistema, aunque muy por detrás de la banca pública venezolana, que concentra más del 70% del mercado. Su actividad se desarrolla en un entorno especialmente complejo, marcado por el control estatal, las restricciones operativas y la limitada capacidad de crecimiento del sector privado.

En el sector de los seguros, Mapfre mantiene también una presencia estable, aunque secundaria. La compañía cuenta con una cuota cercana al 5%, lo que la sitúa en torno al quinto puesto del mercado, en un sector fragmentado y dominado en gran medida por operadores locales y públicos.

Inditex y aerolíneas: operaciones muy selectivas

Más allá de estos grandes grupos, la presencia española en sectores como el comercio o el transporte es muy acotada. Inditex, a través de su marca Zara, mantiene actividad comercial en Venezuela mediante franquicias, una fórmula que reduce la exposición directa y limita los riesgos financieros y operativos.

En el transporte aéreo, aerolíneas vinculadas a grupos españoles, como IAG o Plus Ultra, han mantenido en distintos momentos conexiones con el país, aunque su operativa está sujeta a ajustes frecuentes en función de la regulación, la demanda y la situación económica.