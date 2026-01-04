España

Audiencias de la cobertura de Venezuela: RTVE triunfa con su especial de 16 horas, Atresmedia le sigue con fuerza y Mediaset se ausenta

El sábado 3 de enero las cadenas españolas se volcaron con la información sobre la captura de Nicolás Maduro

Guardar
Pepa Bueno cubriendo la captura
Pepa Bueno cubriendo la captura de Maduro en el 'Telediario' (RTVE)

La cobertura del ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro generó un impacto significativo en la audiencia televisiva española, especialmente en La 1, que alcanzó cifras inusualmente elevadas a lo largo de toda la jornada del sábado 3 de enero. La cadena pública brilló con un especial de 16 horas consecutivas que superó al del apagón y el 11S, siendo su segunda cobertura más larga por detrás de la del 11M.

Durante cinco horas de emisión ininterrumpida en la mañana, La 1 promedió un 28% de cuota de pantalla y 689.000 espectadores, mientras que, al sumar los datos del Canal 24h, la cifra ascendió a un 33,8%, superando ampliamente los registros habituales de la televisión actual.

La programación especial comenzó en la madrugada, cuando La 1 fue la primera en informar sobre el ataque ordenado por Donald Trump. Los boletines del Canal 24h, presentados por Igor Gómez y Olga Lambea, se extendieron debido a la gravedad de la situación en Caracas. Mientras tanto, otras cadenas como Antena 3 y Telecinco interrumpieron puntualmente su programación, pero no con el mismo nivel de seguimiento, al que las cadenas de Atresmedia y Telecinco se unirían más tarde.

Venezolanos celebran en la puerta del Sol de Madrid lo que consideran que es el "fin del régimen de Maduro", tras los ataques de EEUU y la captura del dictador. (Infobae)

Audiencias del mediodía y la tarde

Al mediodía, Marc Sala y Lourdes Maldonado condujeron un especial informativo en La 1 que lideró la audiencia con un 20,1% de cuota y 1.320.000 espectadores. En ese mismo horario, Antena 3 ofreció un boletín conducido por Matías Prats que logró un 11%, mientras que laSexta reorganizó su parrilla con una edición especial de Al Rojo Vivo, dirigida por Antonio García Ferreras, que consiguió el 7,1%. Telecinco cubrió los hechos con un avance informativo encabezado por Carlos Franganillo, alcanzando el 6,1%.

En el balance de los espacios informativos, sobresalió Antena 3 Noticias 15h con un 24% de cuota, el programa más visto del día con 2.377.000 espectadores. También destacaron Telediario 1 (19,1%) y laSexta Noticias 14h (9,8%), mientras que las dos ediciones de Informativos Telecinco se conformaron con un 8,3% y un 8,2%, respectivamente.

A partir de la tarde, la retransmisión en directo de la comparecencia de Trump hizo que todas las cadenas generalistas, excepto Cuatro, se centrasen en la cobertura. De nuevo, La 1 se situó como opción mayoritaria, con un 14,5% de cuota y 1.414.000 espectadores entre las 15:53 y las 20:29. Las emisiones de Antena 3 (11,2%), Telecinco (9%) y laSexta (6,6%) también fueron seguidas.

Cobertura de Venezuela en RTVE
Cobertura de Venezuela en RTVE

Ausencias en el ‘prime time’

Después de liderar el informativo de la noche con un 14,1% de share, Antena 3 se retiró y emitió reposiciones de La ruleta de la suerte noche. Telecinco tampoco siguió con su cobertura, por lo que la atención recayó en La 1 y laSexta.

Tras el Telediario, Pepa Bueno condujo un especial que obtuvo un 10,2% de cuota y 1.128.000 espectadores. Por su parte, laSexta Xplica se sumó a la retahíla de especiales en la noche. El programa presentado por José Yélamo, que incrementó su cuota hasta el 9,5% y reunió a 875.000 espectadores, su mejor dato de la temporada.

Cobertura de Venezuela en 'laSexta
Cobertura de Venezuela en 'laSexta Xplica' (Atresmedia)

Con la suma del día, La 1 consiguió liderar con un 14,7% de cuota de pantalla, con lo que ganó distancia con Antena 3 (10,6%). Además, laSexta se hizo con un brillante tercer puesto al cosechar un 7,3% que dejó a las cadenas de Mediaset con el cuarto y el quinto: Telecinco con un 6,7% y Cuatro con un 5,4%.

Temas Relacionados

RTVETVEAntena 3AtresmediaMediaset EspañaTelecincoNicolás MaduroAtaque de EEUU a VenezuelaVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

La actividad se mantiene de forma limitada, sin planes de expansión y en un entorno de elevada incertidumbre

Repsol, Telefónica y BBVA, entre

Las pantallas antes de los 2 años causan decisiones más lentas y mayor ansiedad en la adolescencia, según un estudio

La lectura compartida entre padres e hijos ofrece una experiencia enriquecedora e interactiva que el consumo pasivo de pantallas no proporciona

Las pantallas antes de los

El misterio de las dos monedas de oro celtas de 2.300 años que han aparecido bajo el agua en Suiza: “Probablemente, fueron usadas como regalos”

La exposición pública de estos objetos permitirá a los expertos reinterpretar sistemas de intercambio y creencias en la Europa central

El misterio de las dos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

España apenas comercia ya con Venezuela: el intercambio se desploma y depende casi por completo del petróleo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Ilia Topuria desmiente que haya

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos