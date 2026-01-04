Audiencias de la cobertura de Venezuela: RTVE triunfa con su especial de 16 horas, Atresmedia le sigue con fuerza y Mediaset se ausenta

Pepa Bueno cubriendo la captura de Maduro en el 'Telediario' (RTVE)

La cobertura del ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro generó un impacto significativo en la audiencia televisiva española, especialmente en La 1, que alcanzó cifras inusualmente elevadas a lo largo de toda la jornada del sábado 3 de enero. La cadena pública brilló con un especial de 16 horas consecutivas que superó al del apagón y el 11S, siendo su segunda cobertura más larga por detrás de la del 11M.

Durante cinco horas de emisión ininterrumpida en la mañana, La 1 promedió un 28% de cuota de pantalla y 689.000 espectadores, mientras que, al sumar los datos del Canal 24h, la cifra ascendió a un 33,8%, superando ampliamente los registros habituales de la televisión actual.

La programación especial comenzó en la madrugada, cuando La 1 fue la primera en informar sobre el ataque ordenado por Donald Trump. Los boletines del Canal 24h, presentados por Igor Gómez y Olga Lambea, se extendieron debido a la gravedad de la situación en Caracas. Mientras tanto, otras cadenas como Antena 3 y Telecinco interrumpieron puntualmente su programación, pero no con el mismo nivel de seguimiento, al que las cadenas de Atresmedia y Telecinco se unirían más tarde.

Venezolanos celebran en la puerta del Sol de Madrid lo que consideran que es el "fin del régimen de Maduro", tras los ataques de EEUU y la captura del dictador. (Infobae)

Audiencias del mediodía y la tarde

Al mediodía, Marc Sala y Lourdes Maldonado condujeron un especial informativo en La 1 que lideró la audiencia con un 20,1% de cuota y 1.320.000 espectadores. En ese mismo horario, Antena 3 ofreció un boletín conducido por Matías Prats que logró un 11%, mientras que laSexta reorganizó su parrilla con una edición especial de Al Rojo Vivo, dirigida por Antonio García Ferreras, que consiguió el 7,1%. Telecinco cubrió los hechos con un avance informativo encabezado por Carlos Franganillo, alcanzando el 6,1%.

En el balance de los espacios informativos, sobresalió Antena 3 Noticias 15h con un 24% de cuota, el programa más visto del día con 2.377.000 espectadores. También destacaron Telediario 1 (19,1%) y laSexta Noticias 14h (9,8%), mientras que las dos ediciones de Informativos Telecinco se conformaron con un 8,3% y un 8,2%, respectivamente.

A partir de la tarde, la retransmisión en directo de la comparecencia de Trump hizo que todas las cadenas generalistas, excepto Cuatro, se centrasen en la cobertura. De nuevo, La 1 se situó como opción mayoritaria, con un 14,5% de cuota y 1.414.000 espectadores entre las 15:53 y las 20:29. Las emisiones de Antena 3 (11,2%), Telecinco (9%) y laSexta (6,6%) también fueron seguidas.

Cobertura de Venezuela en RTVE

Ausencias en el ‘prime time’

Después de liderar el informativo de la noche con un 14,1% de share, Antena 3 se retiró y emitió reposiciones de La ruleta de la suerte noche. Telecinco tampoco siguió con su cobertura, por lo que la atención recayó en La 1 y laSexta.

Tras el Telediario, Pepa Bueno condujo un especial que obtuvo un 10,2% de cuota y 1.128.000 espectadores. Por su parte, laSexta Xplica se sumó a la retahíla de especiales en la noche. El programa presentado por José Yélamo, que incrementó su cuota hasta el 9,5% y reunió a 875.000 espectadores, su mejor dato de la temporada.

Cobertura de Venezuela en 'laSexta Xplica' (Atresmedia)

Con la suma del día, La 1 consiguió liderar con un 14,7% de cuota de pantalla, con lo que ganó distancia con Antena 3 (10,6%). Además, laSexta se hizo con un brillante tercer puesto al cosechar un 7,3% que dejó a las cadenas de Mediaset con el cuarto y el quinto: Telecinco con un 6,7% y Cuatro con un 5,4%.