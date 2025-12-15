Espana agencias

Rescatan a tres vecinos tras una explosión en una vivienda de Moraleja de Enmedio (Madrid)

Madrid, 15 dic (EFE).- Una explosión en una vivienda ubicada en el municipio madrileño de Moraleja de Enmedio ha causado en la noche de este domingo graves daños materiales en la edificación y ha obligado a rescatar a tres vecinos.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, las tres personas se encontraban en el primer piso del edificio y efectivos de los Bomberos los han rescatado con una autoescala ya que los accesos a la vivienda habían quedado bloqueados.

Como consecuencia de la detonación, que puede deberse a una explosión de gas butano, varios vehículos que se encontraban aparcados en una calle cercana también han resultado afectados.

Por su parte, sanitarios del SUMMA 112 han atendido a tres personas, que presentaban lesiones leves y han sido dadas de alta en el propio lugar.

Los bomberos han revisado toda la estructura del inmueble y han llevado a cabo labores de saneamiento en la vivienda afectada.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas de la explosión. EFE

