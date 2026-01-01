Juanma Lorente, abogado: “Es totalmente legal que tu empresa te despida por usar el móvil en tiempo de trabajo”

Juanma Lorente, abogado, habla sobre el uso del móvil en el trabajo (Composición Infobae)

En el entorno laboral español, el uso del teléfono móvil durante la jornada puede tener consecuencias legales inmediatas para los trabajadores, según explica el abogado Juanma Lorente. La irrupción de los smartphones en la vida diaria ha provocado que muchas personas los consideren una extensión de su rutina, tanto dentro como fuera del trabajo.

La integración de la tecnología en el día a día ha cambiado la forma en que se desarrollan las relaciones laborales y ha planteado nuevos desafíos a la hora de separar lo profesional de lo personal. Lorente señala que, aunque el móvil pueda parecer una herramienta inofensiva, su uso en horas laborales puede suponer un riesgo real para la continuidad en el puesto de trabajo.

La posibilidad de perder el empleo por consultar el teléfono mientras se trabaja no es una mera conjetura. Lorente lo resume con claridad: “Es totalmente legal que tu empresa te despida por usar el móvil en tiempos de trabajo, siempre que cumpla con un requisito”, afirma Lorente.

Situación frecuente

El abogado subraya que esta situación se repite con frecuencia, ya que muchos empleados no son plenamente conscientes de las normas internas de la empresa o minimizan la importancia de las advertencias.

La normalización del uso constante del móvil es, para Lorente, una realidad ineludible: “Estamos enganchados al móvil, me incluyo. Sé que es difícil estar ocho horas sin desbloquearlo y ver si tienes alguna notificación o sin meterte en Instagram o cualquier tipo de red social”, reconoce el abogado.

Hace hincapié en que la tentación de mirar el dispositivo puede resultar irresistible, pero recuerda que la empresa tiene la potestad de regular este comportamiento. Pero más allá del hábito, lo determinante es la existencia de una advertencia expresa en la empresa.

Lorente detalla el proceso que habilita a la compañía para sancionar e incluso cesar a un empleado por esta causa: “Tu empresa puede despedirte si te pilla usando el móvil, siempre que cumpla con un requisito muy importante, porque si no cumple con este requisito, es posible que aunque te despida, te termine teniendo que pagar una indemnización por el despido porque termine siendo improcedente”, aclara Juanma Lorente.

Requisito necesario

Ese “requisito importantísimo”, insiste, consiste en la formalización de una lista de normas específica: “Tener una lista de normas firmada por ti como recibido, como que te enteras de que existe esa lista de normas y que dentro de esa lista de normas tenga una que prohíba el uso del móvil”. Solo si se cumplen esos pasos de notificación y aceptación por parte del trabajador, el despido podría considerarse plenamente justificado.

La consecuencia es directa: “Si esto ha ocurrido, tu empresa ha hecho esta lista, te la ha hecho firmar y tú, aun así, coges el móvil de vez en cuando, tu empresa te sanciona hasta que te termina despidiendo, pues obviamente que el despido va a ser legal y que vas a salir de la empresa sin indemnización por culpa de este maldito aparato”, advierte Lorente.

Incluso una trayectoria prolongada no garantiza compensación alguna: “Puedes salir sin indemnización ninguna, aunque lleves veinte años”, enfatiza Lorente. El abogado concluye que la clave está en la comunicación clara y la existencia de una política interna bien definida, por lo que recomienda a los trabajadores informarse sobre el reglamento de su empresa y ser prudentes con el uso del móvil durante la jornada laboral.