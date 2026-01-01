El problema del despegue vertical de los drones que busca solucionar Indra con una tecnología española

Dron Tarsis (Aertec Defence)

La compañía española Indra Group ha anunciado la adquisición de la tecnología de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de Wake Engineering. Esta firma del grupo CPS supone un paso clave en el objetivo de fortalecer su posición en el mercado de drones y acelerar su respuesta a los programas de modernización militar y oportunidades internacionales.

La compra de la tecnología de Wake Engineering permitirá a Indra avanzar en el desarrollo de drones con despegue y aterrizaje vertical (VTOL). Esta capacidad resulta estratégica tanto para aplicaciones militares como civiles, ya que facilita operaciones en espacios reducidos, como buques o áreas urbanas.

Indra podrá así responder con mayor rapidez a las exigencias del Programa de Modernización Especial (PEM). Este proyecto ya contaba con prefinanciación aprobada y hace unos días se materializó con la entrega de 49 drones de clase I y II de medio alcance, algunos equipados con tecnología VTOL. Esta operación refuerza la posición de Indra en un sector en el que sigue creciendo a nivel nacional.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

La tecnología de despegue vertical

La tecnología VTOL permite que los drones despeguen y aterricen en vertical, sin requerir pistas convencionales. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en escenarios donde el espacio es limitado, como cubiertas de buques, plataformas navales o zonas urbanas densamente pobladas. Gracias a la adquisición de Wake Engineering, Indra Group incorpora estos desarrollos a su catálogo y fortalece la integración de sistemas VTOL en la familia de drones TARSIS, lo que facilita la realización de misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en entornos complejos.

La demanda de drones con tecnología VTOL aumenta en sectores que requieren flexibilidad operativa, tanto en defensa como en aplicaciones civiles. Indra busca posicionarse en el mercado internacional aprovechando el impulso del plan ReArm Europe, que destina 800.000 millones de euros a la modernización de las capacidades de defensa europeas y reconoce a los sistemas aéreos no tripulados como una prioridad estratégica.

La apuesta por soluciones VTOL responde a la evolución de las necesidades tecnológicas y operativas a nivel global. Por otro lado, la reciente incorporación de Aertec Defence & Aerial Systems también refuerza la oferta de Indra en sistemas tácticos, ampliando la familia TARSIS y consolidando su presencia en el sector. Esta compra ha permitido el último contrato recibido tras considerar la empresa como la “única capacitada”.

Demostración de un dron Flexrotor junto a un helicóptero H135 (Airbus)

Impulso para la soberanía tecnológica

La integración de Wake Engineering en Indra facilita el desarrollo de una base tecnológica común entre los distintos sistemas de drones del grupo. Según la compañía, los prototipos de Wake Engineering, ya probados en vuelo, resultan compatibles con los sistemas de sus drones, lo que permite a las Fuerzas Armadas acceder a soluciones avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Esta operación también fortalece la división Indra Weapons & Ammunitions, responsable del desarrollo de vehículos no tripulados, sistemas antidrón y tecnologías de guiado de precisión. Al consolidar estas capacidades, la empresa defiende que contribuye a la soberanía tecnológica nacional y refuerza su papel como proveedor estratégico para el sector de defensa. La empresa liderada por Escribano ha sido la principal receptora de grandes contratos públicos, junto a Navantia y Airbus, y, con este nuevo paso, puede seguir mejorando esta posición.