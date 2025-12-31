España

Una propietaria decide poner en venta su casa después de que se inunde por quinta vez: “La vendo a precio de garaje”

El último episodio ocurrió el día de Navidad, cuando una zanja desbordada anegó el jardín y la planta baja de la vivienda

Un propietario decide poner en venta su casa después de que se inunde por quinta vez (Canva)

Por quinta vez en poco más de dos años, la vivienda de Morena Boschi en el Val di Zena, en el límite entre Farneto y la Mura San Carlo di San Lazzaro (Bolonia), ha sufrido una nueva inundación que la llevó a poner en venta su casa. El último episodio ocurrió el día de Navidad, cuando una zanja desbordada anegó el jardín y la planta baja de la propiedad con una mezcla de agua y lodo que alcanzó los 40 centímetros de altura. La planta baja ya había sido objeto de varias renovaciones tras las inundaciones de 2023 y 2024.

Las dos primeras inundaciones, ocurridas en mayo de 2023, marcaron un antes y un después en su relación con la vivienda y la zona. Y es que su impacto ha transformado la vida de Boschi, quien ha relatado para la prensa local el desgaste físico y emocional sufrido desde la primera inundación importante: “Más de 70.000 euros en daños”, recuerda, ”así que lo rehice todo, convencida de que sucesos como este, en un valle donde siempre he vivido, solo ocurren una vez cada cien años. Todo el mundo lo decía”, ha expresado según Corriere di Bologna.

No obstante, en septiembre y octubre de 2024, el valle volvió a ser escenario de fuertes lluvias y desbordes. Boschi quedó atrapada en su casa durante días, con el agua y el lodo alcanzando un metro y medio de profundidad en algunas zonas. “Rehice algunas obras y llamé a amigos y vecinos para que arreglaran la casa”, añadió. Además, el proceso para intentar recuperar las pérdidas no ha resultado sencillo: “La plataforma Sphinx para reembolsos es una pesadilla; ni siquiera lo he intentado”. Por lo que ha decidido pasar al siguiente paso: vender la propiedad a un precio muy reducido.

Reorganizar todas las rutinas ante posibles inundaciones

El episodio más reciente, durante la última Navidad, tuvo un origen diferente. Morena Boschi ha asegurado que, a diferencia de otras ocasiones, el río Zena no fue el causante. “El arroyo corría bastante bien el otro día, y las pequeñas obras que se hicieron ayudaron”, detalló. “Pensé que estaba bastante a salvo. En cambio, por quinta vez, la planta baja se inundó debido a una zanja perimetral”, ha explicado. Su paso “dañó electrodomésticos y muebles” y pudo ser testigo de “cómo el agua subía desde arriba, en la cámara, y gradualmente alcanzó al menos 40 centímetros”.

El miedo a las lluvias y la constante amenaza de nuevas inundaciones han alterado la vida cotidiana de Boschi y la de su familia. Y es que, ha tenido la necesidad de desarrollar “un plan de evacuación” a los pisos superiores cada vez que llueve, tanto para ella como para sus pequeños perros. De hecho, hasta dormir resulta difícil si el pronóstico anuncia precipitaciones; además de que la decisión de acudir a la oficina para trabajar, depende de la certeza de que no regresará a una casa inundada. De este modo, la situación se agrava durante los periodos festivos, cuando el deseo de tranquilidad se ve reemplazado por la preocupación.

Un fuerte temporal azota a España, dejando a su paso carreteras heladas, graves inundaciones que requieren rescates en bote y paisajes completamente cubiertos por la nieve. Estas imágenes muestran la intensidad de los fenómenos meteorológicos.

“He rebajado el precio a la mitad y lo he vuelto a rebajar a la mitad”

Ante la reiteración de los daños y la sensación de inseguridad, la propietaria ha decidido abandonar el valle y poner el inmueble a la venta. “Porque vivir así no es vida”, admitió. Asimismo, el precio de venta al que se ha tenido que ajustar se debe a la drástica depreciación del valor de la propiedad: “Valía 600.000 euros, ahora es como un garaje en San Lazzaro. He rebajado el precio a la mitad y lo he vuelto a rebajar a la mitad”.

A pesar de su determinación, Boschi es consciente de que vender la casa no será sencillo, dadas las condiciones y la reputación de la zona tras los recientes temporales. La incertidumbre sobre el futuro se impone. “Con lo mínimo me bastaría con encontrar otra casa, incluso lejos, en las montañas, solo para escaparme”, ha narrado con la voz entrecortada para la prensa. “En San Lazzaro, o en la ciudad, sería demasiado caro, así que estaría bien ir a otro sitio, quién sabe dónde”, responde sin a penas esperanza.

Frente a esta situación, el Comité de Val di Zena y la comunidad local han lanzado una campaña de recaudación de fondos para apoyar a Morena Boschi y a otros afectados. Concretamente, estará destina a quienes han visto sus vidas trastocadas por la recurrencia de inundaciones. “Ahora nos toca afrontar los meses de invierno, quién sabe cómo”, concluye.

