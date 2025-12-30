Mueren dos españoles y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Las autoridades saudíes confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española, en un accidente de tráfico ocurrido en Arabia Saudí. Además, dos ciudadanos españoles resultaron heridos y permanecen ingresados en un hospital, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Europa Press. El Ministerio, como es habitual en estos casos, no proporcionó información adicional sobre la identidad o el origen de las víctimas.

De acuerdo con Europa Press, el accidente dejó un saldo de dos víctimas mortales y dos heridos que reciben atención hospitalaria, aunque no se detalló la gravedad de sus lesiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó la reserva que mantiene respecto a la publicación de datos personales en este tipo de situaciones, y la información ofrecida desde las fuentes oficiales se limita a la nacionalidad y el género de las personas afectadas.

Europa Press reportó que la Embajada de España en Riad activó inmediatamente los protocolos de atención consular. El personal diplomático está prestando asistencia a los ciudadanos heridos y mantiene contacto con sus familiares, así como con las autoridades saudíes, siguiendo la práctica establecida para casos de emergencia que involucran a ciudadanos españoles en el extranjero.

La nota difundida por Europa Press destacó que la labor consular abarca tanto el acompañamiento a las personas hospitalizadas como la asistencia a los familiares de los fallecidos, gestionando los trámites necesarios y colaborando con las autoridades locales para resolver todos los aspectos vinculados al siniestro.

No se facilitaron detalles acerca de las circunstancias del accidente, la ubicación exacta del suceso o la causa del mismo. Según las fuentes consultadas por Europa Press, esta ausencia de datos adicionales responde a la política de protección de la privacidad y al procedimiento que se sigue en este tipo de episodios.