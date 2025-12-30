Agencias

Mueren dos españoles y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado el fallecimiento de un hombre y una mujer de nacionalidad española, además de dos personas heridas que permanecen bajo atención hospitalaria, mientras la embajada brinda asistencia consular en Riad

Las autoridades saudíes confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española, en un accidente de tráfico ocurrido en Arabia Saudí. Además, dos ciudadanos españoles resultaron heridos y permanecen ingresados en un hospital, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Europa Press. El Ministerio, como es habitual en estos casos, no proporcionó información adicional sobre la identidad o el origen de las víctimas.

De acuerdo con Europa Press, el accidente dejó un saldo de dos víctimas mortales y dos heridos que reciben atención hospitalaria, aunque no se detalló la gravedad de sus lesiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó la reserva que mantiene respecto a la publicación de datos personales en este tipo de situaciones, y la información ofrecida desde las fuentes oficiales se limita a la nacionalidad y el género de las personas afectadas.

Europa Press reportó que la Embajada de España en Riad activó inmediatamente los protocolos de atención consular. El personal diplomático está prestando asistencia a los ciudadanos heridos y mantiene contacto con sus familiares, así como con las autoridades saudíes, siguiendo la práctica establecida para casos de emergencia que involucran a ciudadanos españoles en el extranjero.

La nota difundida por Europa Press destacó que la labor consular abarca tanto el acompañamiento a las personas hospitalizadas como la asistencia a los familiares de los fallecidos, gestionando los trámites necesarios y colaborando con las autoridades locales para resolver todos los aspectos vinculados al siniestro.

No se facilitaron detalles acerca de las circunstancias del accidente, la ubicación exacta del suceso o la causa del mismo. Según las fuentes consultadas por Europa Press, esta ausencia de datos adicionales responde a la política de protección de la privacidad y al procedimiento que se sigue en este tipo de episodios.

