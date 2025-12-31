España

Precios de la luz en España en el inicio del 2026: cuánto costará por horas este 1 de enero

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

La tarifa de la luz
La tarifa de la luz cambia cada hora

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más alta y más barata del servicio para este jueves 1 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la luz

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: 1 de enero

Precio de media: 82.28 euros por megavatio hora

Precio máximo: 112.01 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 52.01 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico

A lo largo de este jueves 1 de enero, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 112.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.7 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.22 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 93.22 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.5 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 70.5 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.24 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 62.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 55.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 52.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 55.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.3 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 64.12 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 65.5 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 86.43 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 106.32 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 106.94 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.2 euros por megavatio hora.

