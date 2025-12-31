España

RTVE gana el primer asalto de Nochevieja a Atresmedia: La 2 supera la audiencia de Neox con sus primeras preúvas desde “la tele del régimen”

Con mucho humor político, Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado han conseguido vencer a Neox en el formato por el que la cadena llevaba apostando 14 años

Preúvas de La 2 y
Preúvas de La 2 y Neox, en montaje de 'Infobae' (RTVE / Instagram)

Este año RTVE ha optado también por ofrecer sus propias preúvas, un formato previo a las Campanadas de Nochevieja que ya venía haciendo Atresmedia durante 14 años. Aunque la cadena pública ha apostado por el programa por primera vez en La 2, ha conseguido cosechar un 3,9% de cuota de pantalla, con lo que ha quedado por encima de las de Neox (2,1%).

En el caso de La 2, Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado se han encargado de presentar el espacio festivo y han conseguido reunir una media de 318.000 espectadores. En el bando contrario, Neox también contaba con un trío de presentadores, formado por Pilar Vidal, Lola Lolita y Dani Mateo, quienes reunieron una media de 216.000 espectadores.

De esta manera, RTVE se ha proclamado vencedora del primer asalto contra Atresmedia antes de las Campanadas. Ambos grupos de comunicación libran una batalla campal por el liderazgo de las Campanadas cada año y, a falta de conocer quién lo conseguirá al darle la bienvenida al 2026, la cadena pública ha cogido carrerilla con la antesala de las uvas.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

Para la batalla principal, este año, Atresmedia repetirá su fórmula con Alberto Chicote y Cristina Pedroche, cuyo vestido misterioso siempre consigue acumular millones de espectadores expectante. Reafirmarán su apuesta por el dúo de presentadores, puesto que no solo emitirán sus Campanadas en Antena 3 como de costumbre, sino también en laSexta y Atresplayer. En cuanto a RTVE, su emisión también será multicanal, lo que no es algo nuevo, pero con los novedosos rostros de Estopa y Chenoa.

Las preúvas de La 2

Durante la emisión de La 2, Aitor Albizua ha introducido un singular juego entre los presentadores, una “ruleta rusa” con la que ha asignado por azar a cada uno de los presentadores un alimento distinto para sustituir a las uvas. Entre las opciones había 12 ajos, piparras, gildas, pipas de girasol, gambas o polvorones.

Inés Hernand ha ironizado con las recurrentes críticas de PP y Vox hacia RTVE, afirmando: “¿No será la tele del régimen esto?”, en alusión a las acusaciones de control gubernamental sobre la cadena pública. Finalmente, la suerte ha determinado que Aitor Albizua consumiese los polvorones, Hernand las piparras y Miguel Maldonado las gambas.

Aitor Albizua, Inés Hernand y
Aitor Albizua, Inés Hernand y Miguel Maldonado en las preúvas de La 2 (RTVE)

Mucho humor político

La emisión ha estado marcada por el humor político y la actualidad, una constante que los presentadores han manejado con naturalidad a lo largo de la retransmisión. En un primer momento, Maldonado ha anunciado, entre bromas, que iba a despedir el año “a puro Ábalos”, a lo que Hernand ha replicado con ironía: “En la cárcel”.

La actualidad política ha vuelto a irrumpir en la conversación, especialmente cuando Miguel Maldonado ha lanzado una indirecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación al precio de la vivienda en la capital y la polémica de su pareja: “El precio de la vivienda está sensacional. Os lo digo en serio. El que no tiene un buen piso es porque no se ha esforzado lo suficiente. Porque, aquí en Madrid, sin ir más lejos, que esto está lleno de áticos, quien no tiene un buen ático dúplex en Chamberí es porque no quiere”.

