La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Más de 500 conductores al día dieron positivo del 15 al 21 de diciembre (RRF)

Durante la última campaña de vigilancia intensiva sobre el consumo de alcohol y drogas al volante impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han detectado más de 500 conductores diarios positivos en alcohol y drogas en las carreteras españolas. Las cenas de empresa navideñas son entornos donde habitualmente se conduce tras el consumo de alcohol.

De esta forma, entre el 15 y el 21 de diciembre, las autoridades realizaron pruebas a 191.864 conductores, logrando identificar 3.523 casos positivos y 233 personas puestas a disposición judicial por superar los límites legales o conducir bajo la influencia de sustancias, según los datos oficiales difundidos por la DGT.

La campaña ha contado también con la colaboración de policías locales y autonómicas, cuyas cifras aún están pendientes de integrar en los resultados finales, de manera que los números son más altos. Los controles se han realizado tanto en vías urbanas como interurbanas, abarcando todo el territorio nacional.

En total, 452 personas de las 937 víctimas analizadas dieron positivo en alguna de estas sustancias, lo que representa un 48,2% del total (Fuente: Europa Press).

Controles preventivos, cifras y drogas consumidas

La DGT ha destacado que el 89% de los conductores que dieron positivo fueron detectados en controles preventivos, lo que refuerza el valor de estas campañas como herramienta fundamental para la seguridad vial. La mayoría de los positivos se encontraron gracias a esta modalidad de control, mientras que el resto se localizaron tras infracciones, siniestros o síntomas evidentes de consumo. A lo largo de la semana de campaña, se contabilizaron 186.920 pruebas de alcohol y 4.944 de drogas.

En el caso del alcohol, 1.900 conductores resultaron positivos, siendo 1.654 casos detectados en controles preventivos, 93 tras cometer una infracción, 138 por estar involucrados en un siniestro y 15 más por mostrar síntomas claros de consumo. Además, 229 personas superaron la tasa penal de 0,60 mg/l en aire espirado, lo que derivó en la apertura de diligencias judiciales. 12 conductores se negaron a someterse a las pruebas y fueron también puestos a disposición judicial.

En lo que refiere a drogas, 1.623 conductores dieron positivo en los test preliminares, de los cuales 1.475 fueron detectados en controles preventivos, 95 tras cometer una infracción y 53 por estar implicados en un siniestro. Solo cuatro de estos positivos fueron trasladados a la autoridad judicial por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas. Las sustancias más habituales han sido el cannabis, con 1.083 casos, la cocaína, con 711, y las anfetaminas, metanfetaminas y opioides, con 171 positivos.

Un enfoque preventivo y coordinación policial

Las autoridades insisten en que este tipo de campañas no solo buscan sancionar, sino también concienciar a los conductores sobre los riesgos de ponerse al volante tras consumir alcohol o drogas. Durante la campaña se identificaron 3.820 conductores que, si bien no superaban la tasa máxima permitida, sí habían consumido alcohol.

Según la DGT, “solo 0 tiene 0 consecuencias”, recordando que cualquier cantidad de alcohol aumenta el riesgo de siniestro. El alcohol continúa siendo el segundo factor más frecuente en los accidentes mortales, presente en el 28% de los casos. Aunque la campaña específica ya ha finalizado, la DGT ha asegurado que los agentes de la Guardia Civil mantendrán la vigilancia en las carreteras durante las próximas fechas festivas