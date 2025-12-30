La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026: Requisitos y cómo evitar multas de 80 euros

Las balizas V-16 que hayan perdido la homologación oficial durante los últimos días en España no tendrán que ser retiradas de la circulación, siempre que se hayan adquirido de forma legítima y cuenten con las certificaciones técnicas necesarias para su funcionamiento seguro. De acuerdo con el medio Cadena SER, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado recientemente la homologación a cuatro marcas de dispositivos luminosos —Don Feliz, The Boutique For Your Car, Ikrea y el modelo Call SOS— tras expirar la validez de sus certificados administrativos, aunque estos productos seguirán cumpliendo los requisitos exigidos para su uso desde el 1 de enero de 2026.

La normativa que regulará el empleo obligatorio de la baliza de señalización V-16 entrará en vigor el primer día de 2026, afectando a turismos, furgonetas, vehículos industriales, autobuses, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, según publicó Cadena SER. El dispositivo se convertirá en un elemento indispensable, desplaza los triángulos de emergencia habituales y obliga a que su certificación provenga de los laboratorios técnicos autorizados: IDIADA o LCOE. Su ausencia o la utilización de un modelo no homologado supondrá una infracción leve, sancionada con una multa de 80 euros, igual que la que se venía imponiendo a quienes no portaban los triángulos de preseñalización.

Según detalló Cadena SER, la baliza V-16 se almacena cargada, habitualmente en la guantera del vehículo o en cualquier lugar de fácil acceso para el conductor. Ante una emergencia, la acción recomendada consiste en encender la baliza y colocarla sobre el techo del automóvil, o en la puerta del conductor en el caso de autobuses y camiones, para garantizar su máxima visibilidad. Una vez activada y situada en una posición elevada, emite una potente señal luminosa, alerta de la presencia del vehículo detenido a los demás usuarios de la vía y, de manera automática, transmite la ubicación exacta del automóvil a la plataforma DGT 3.0.

Esta función de localización permite que los conductores reciban información instantánea sobre la incidencia a través de navegadores, aplicaciones de movilidad y paneles de mensajes variables situados en la red vial, reportó Cadena SER. Dicha automatización tiene como objetivo reducir la exposición al riesgo de los ocupantes del vehículo averiado o accidentado, quienes ya no tendrán que descender a pie para instalar los triángulos reflectantes.

Sobre la privacidad de estos dispositivos, Borja Martín Palomino, responsable de Producto en Wottoline, compañía con dos modelos homologados —FaseLight e iWottoLight—, explicó a Europa Press que la SIM integrada en estos aparatos “es anónima y no está asociada al nombre, DNI ni teléfono del conductor”. El propio Martín Palomino remarcó: “No hay que facilitar ningún dato personal para usar la baliza. Solo se envía a DGT 3.0 la posición del vehículo detenido y datos técnicos del dispositivo, nada más. La geolocalización sólo se activa cuando se enciende la baliza por una incidencia; mientras está apagada, no emite señal ni hace seguimiento del vehículo”.

En mercados donde conviven balizas que no cumplen los requisitos, el representante de Wottoline subrayó la necesidad de distinguir entre simples luces de emergencia y balizas con homologación y geolocalización: “La baliza conectada no vigila al conductor: sólo envía una señal anónima cuando la enciendes por una emergencia”, afirmó.

Facua-Consumidores en Acción sostiene que las balizas adquiridas antes de la retirada de su homologación cumplen plenamente las especificaciones técnicas de seguridad exigidas para reemplazar los triángulos de señalización tradicionales. En este sentido, los dispositivos con certificación caducada continuarán autorizados para usarse tras el cambio normativo, “ya que los motivos de la retirada se deben únicamente a la falta de renovación de licencias por parte de los fabricantes, y no a defectos técnicos”, reportó Cadena SER.

La subdirectora de la DGT, Ana Blanco, sostuvo en declaraciones a Cadena SER que “no hay vocación de multar” con la introducción de la baliza luminosa homologada: “Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad”, afirmó. Blanco subrayó que existe todavía un margen suficiente para que los conductores puedan comprar y equipar el nuevo sistema luminoso obligatorio, señalando: “Tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad”.

El alcance de la obligación de portar la baliza V-16 cubre a los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme al anexo XII del Reglamento General de Vehículos. Para las motocicletas, la DGT recomienda su uso como medida de seguridad, aunque no es obligatorio.

Por otro lado, las balizas deben ser homologadas oficialmente por IDIADA o LCOE, laboratorios independientes encargados de certificar el cumplimiento de la normativa exigida para estos dispositivos. Cadena SER remarcó que la comercialización de los modelos sin homologación quedará prohibida, pero los consumidores que ya los hayan comprado tendrán permitido seguir utilizándolos en carretera si cumplen los requisitos técnicos marcados antes de la retirada administrativa.

La introducción del sistema V-16 busca reducir la accidentalidad asociada a la colocación física de los triángulos y agilizar la comunicación de emergencias en la vía, de modo que los avisos lleguen antes tanto a otros conductores como a los operadores de tráfico. Esta medida, prevista para el inicio de 2026, pretende mejorar la protección de los ocupantes de vehículos inmovilizados y responder de manera más eficiente en situaciones de avería o accidente, según la información difundida por Cadena SER.