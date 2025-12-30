Mueren dos españoles en un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Dos españoles han muerto en Arabia Saudí en un accidente de tráfico, según ha adelantado 20minutos y ha confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Exteriores. Se trata de un hombre residente en Sant Boi de Llobregat y abogado de profesión, y una mujer de Barcelona que han fallecido en un siniestro del que aún no se conocen más detalles.

Además, hay otros dos ciudadanos españoles que están están hospitalizados tras resultar heridos en ese mismo accidente. Se trata de un hombre de 67 años, que permanece en estado grave, y una mujer de 53 años, con heridas leves. Eran, según han explicado en RTVE, dos parejas de amigos que se encontraban haciendo turismo. El accidente ha ocurrido cerca de Medina, a unos 1.000 km de Riad.

La Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.

“Las autoridades saudíes han confirmado el fallecimiento en accidente de tráfico de un hombre y una mujer de nacionalidad española en Arabia Saudí”, han trasladado las fuentes que, como es habitual en estos casos, no han dado más detalles sobre la identidad y el origen de las víctimas.

“La Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales”, han rematado las fuentes, en línea con la práctica habitual en este tipo de circunstancias.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha transmitido su pésame y el apoyo institucional a las familias de las víctimas, y ha reiterado la disposición del Govern para colaborar en la atención a los afectados. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, también ha mostrado sus condolencias y ha señalado que los familiares están recibiendo acompañamiento.

Hasta el momento, no se han difundido los nombres completos de las víctimas ni detalles adicionales sobre las causas del accidente.

*Información elaborada por la Agencia EFE y Europa Press