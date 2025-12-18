La DGT refuerza los controles de alcohol y drogas para las cenas de empresa de Navidad

Control de tráfico de la Guardia Civil. (Revista DGT)

En los días previos a la Navidad, muchas personas celebran con familiares y amigos, y el consumo de alcohol suele aumentar. Las cenas de empresa suelen ser especialmente sospechosas de un uso abusivo del alcohol antes de conducir. Por este motivo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial del 15 al 21 de diciembre para controlar el consumo de alcohol y drogas al volante.

La institución explica que el objetivo es reducir los accidentes de tráfico y salvar vidas, recordando a todos que la única tasa segura es 0,0%. En el ámbito político hay propuestas firmes para reducir la tasa permitida, con el objetivo de acabar llegando a la prohibición total de conducir tras consumir sustancias que puedan alterar la concentración.

De esta manera, para prevenir posibles intentos de esquivar los puntos y poder beber o consumir drogas antes de coger el coche, la DGT multiplicará los controles en muchos puntos del país durante la Navidad. Es una estrategia habitual en los últimos años y busca evitar desgracias y concienciar a la sociedad del peligro.

Controles en todas las carreteras y a cualquier hora

Durante esta semana, cuando se realizan muchos de los eventos en las empresas o entornos de amigos para no coincidir con las fechas señaladas, la Guardia Civil de Tráfico y las policías locales realizarán más de 35.000 pruebas diarias de alcohol y drogas a conductores. Los controles se harán en todo tipo de carreteras, tanto en ciudad como en carretera, y a cualquier hora del día.

La campaña de la DGT busca proteger a todos los usuarios de la carretera. En su comunicado oficial recuerda que “conducir después de beber o consumir drogas es una responsabilidad de todos” y que “la única tasa segura es 0,0%. Si vas a celebrar, elige siempre una alternativa segura para volver a casa”.

Nuevas leyes y sanciones más duras

El alcohol sigue siendo una de las principales causas de accidentes mortales en España. En 2024, estuvo presente en el 28% de los accidentes con víctimas mortales. Además, casi la mitad de los conductores fallecidos en carretera dieron positivo en alcohol, drogas o medicamentos que afectan la capacidad de conducir. Aunque la sociedad está más concienciada sobre los riesgos, las cifras demuestran que todavía queda trabajo.

Actualmente, el Congreso está debatiendo una nueva ley para reducir la tasa máxima de alcohol permitida al volante a 0,10 mg/l en aire espirado para todos los conductores. Esta medida sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea. Países como Suecia y Noruega ya aplican esta tasa y han conseguido reducir notablemente los accidentes y las muertes en carretera.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas está considerado un delito grave. El Código Penal establece penas de cárcel, multas y retirada del carné de conducir para quienes superen los límites legales. Además, desde que existe el sistema de puntos, el 12% de los infractores sancionados y el 14% de los puntos retirados están relacionados con el alcohol. Dos de cada tres delitos contra la seguridad vial tienen que ver con el consumo de alcohol.