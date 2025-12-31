España

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas a perder todas tus vacaciones del año para 2026 por esto”

La costumbre de reservar algunos días “por si acaso” es un error de los trabajadores que puede pagarse caro

Una empleada de una empresa
Una empleada de una empresa agotada durante su jornada laboral (Montaje Infobae con imágenes de @juanmalorentelaboralista / TikTok y Canva)

“Nadie quiere quedarse sin vacaciones, pero muchos trabajadores pueden verse en esa situación si no actúan a tiempo”, ha advertido el abogado laboralista Juanma Lorente (@juanmalorentelaboralista) en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. En su mensaje, dirigido a quienes aún no han disfrutado todos los días de descanso que les corresponden de 2025, el letrado alerta sobre un riesgo muy habitual: “Vas a perder todas tus vacaciones del año para 2026 por esto”.

Según Lorente, el problema afecta a empleados que, llegados a estas fechas, todavía no han consumido la totalidad de sus días libres. El experto identifica dos escenarios principales: “La primera razón es que hayas solicitado las vacaciones a tu empresa y esta te haya negado la posibilidad de disfrutarlas”, detalla el experto, y recuerda que aunque “te hayan puesto mil problemas, todavía te quedan días por disfrutar”.

En ese caso, el abogado aconseja a los afectados: “Lo ideal es que reclames, porque imagino que si te ha puesto problemas en 2025, te va a poner problemas en 2026”.

Por otro lado, Lorente señala que existe un segundo escenario en el que se pueden perder estos días: “Que hayas dejado unos días por si acaso para final de año, pero claro... el por si acaso no llega y esos días se quedan sin disfrutar en 2025”. Esta segunda situación, según el letrado experto en derecho laboral, puede acarrear consecuencias negativas para el trabajador.

Los hombres extienden sus vacaciones con la baja por paternidad: España registró un pico durante el Mundial de 2022.

Diferencia clave: responsabilidad del empleado o de la empresa

Lorente aclara que el desenlace depende de quién origina el problema. Si es la empresa quien impide el disfrute de las vacaciones, “estas vacaciones no caducan y las puedes disfrutar en el año 2026”. Para ello, el abogado recomienda reclamar formalmente: “No se trata de tener acumulado ahí cuarenta o cincuenta días de vacaciones. Reclama y solicita esos días que te pertenecen”.

En cambio, si la decisión de no tomarse los días parte del propio trabajador y la empresa en ningún momento pone impedimentos, el resultado podría ser muy distinto: “Si la empresa no te pone en ningún problema y es cosa tuya el hecho de no disfrutarlos, se puede dar la posibilidad de que pierdas los días y cuando lo quieras disfrutar, la empresa te diga que no”.

El peligro de dejar las vacaciones “para más adelante”

La costumbre de reservar algunos días “por si acaso” es un error que puede pagarse caro. Juanma Lorente insiste en que la acción preventiva es clave: “Ponte en ello, reclama si la empresa no te deja disfrutarlo y habla con la empresa para disfrutar esos días de 2025 que se te han quedado en el tintero”, reitera el experto.

Por último, el abogado concluye su mensaje con un recordatorio sobre la importancia del descanso laboral: “Vaya triste guasa no disfrutar de vacaciones que te corresponden con la cantidad de horas que le echamos al cabo del año al trabajo”. Asimismo, en la descripción del vídeo, Lorente es tajante: “Te puedes quedar sin vacaciones si no la disfrutas ya”.

