Este es el mejor coche nuevo para jóvenes, según un experto en motor: “17.000 euros, 194 cv y de 0 a 100 en menos que un Audi A3”

Antaño, los jóvenes aguardaban cumplir 18 para poder conducir. Las posibilidades hoy para desplazarse son más, pero menos las opciones de comprar un coche, ya que los precios se han disparado. Las marcas tratan de dirigir alguno de sus modelos a este potencial comprador, el más sencillo y manejable, también económico, pero comúnmente no podrán aportar prestaciones o diseño para satisfacer a todos ellos.

Un periodista de motor, Emmanuel Jiménez, ha compartido en su canal en TikTok un vídeo en el que defiende un modelo como el mejor coche nuevo que puede comprar un joven. Por descontado, en el mercado de segunda mano podrá encontrar otros más baratos o dotados, siempre que no le importen el uso y los kilómetros ya recorridos.

“Cuesta 17.000 euros, tiene 194 cv, tiene motor híbrido y además hace de 0 a 100 en menos de lo que lo hace un Mercedes Clase A, un BMW Serie 1 o un Audi A3″, explica Jiménez, que habla del MG3, “un coche muy barato pero no por eso poco potente; sus 194 cv no los encontramos prácticamente en ningún coche que esté por debajo de los 20.000-25.000 euros”.

Los coches chinos

En el vídeo, Jiménez está montado en uno. “Lo he probado -dice- y no esperaba que me gustara tanto. Tú qué dices, ¿te lo comprarías o te siguen generando dudas los coches chinos?” La pregunta que plantea es una de las grandes cuestiones en este momento. “Como las marcas europeas no se pongan las pilas, los coches chinos nos comen”, alertaba recientemente un empleado de ITV también en TikTok.

El MG3 está fabricado por la británica MG, bajo la propiedad del grupo chino SAIC Motor. Más allá de su potencia, en términos de eficiencia, el MG3 Hybrid+ homologa un consumo medio de 4,4 litros por cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO₂ de 100 g/km, lo que le otorga la etiqueta ECO de la DGT. Además, puede recorrer hasta 11 kilómetros en modo completamente eléctrico.

En cuanto a dimensiones, el vehículo mide 4,11 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,50 metros de alto, con un maletero que ofrece una capacidad mínima de 293 litros. Sus competidores más directos, entre otros, son modelos como el Toyota Yaris o el Renault Clio en sus versiones híbridas.

El precio, clave

Los vehículos chinos están ganando presencia de forma significativa en el mercado español. En febrero de este 2025, el MG ZS, un SUV también de la marca MG, se convirtió en el coche más vendido en España, superando a modelos tradicionales como el Dacia Sandero.

Además de MG, otras marcas chinas como BYD y Omoda están consolidando su presencia en nuestro mercado. En 2024, las ventas de coches nuevos de marcas chinas en España se triplicaron en comparación con dos años antes, alcanzando las 66.608 unidades, lo que representa una cuota de mercado del 6,55%.

Este crecimiento se atribuye a una combinación de factores, incluyendo precios competitivos, avances tecnológicos y una oferta diversificada que abarca desde vehículos eléctricos hasta híbridos y de combustión interna. La expansión de la red de postventa y garantías extendidas también ha contribuido a aumentar la confianza de los consumidores.

Los coches más vendidos

La competición está servida. En cualquier caso, en 2024 fue el Sandero se consolidó como el coche más vendido en España, con 32.994 unidades matriculadas. Este modelo, conocido por su asequibilidad y eficiencia, lideró el mercado por tercer año consecutivo, superando al Toyota Corolla, que ocupó el segundo lugar con 22.129 unidades, y al Seat Ibiza, que se situó en tercera posición con 22.021 unidades.

En cuanto a las marcas, Toyota mantuvo su liderazgo en el mercado español, alcanzando las 95.614 matriculaciones en 2024. Le siguieron Volkswagen, con 66.905 unidades, y Seat, con 65.299 unidades vendidas.

En el segmento de los vehículos eléctricos, el Tesla Model 3 lideró las ventas en 2024, con 11.043 unidades matriculadas. Le siguieron el Tesla Model Y, con 5.495 unidades, y el MG4 Electric, con 2.668. Por último, entre los híbridos enchufables, el Mercedes GLC fue el más vendido en 2024, con 4.988 unidades matriculadas, seguido por el Ford Kuga y el Cupra Formentor.