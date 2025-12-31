España

El Ministerio de Vivienda contrata camareros por 150.000 euros para que atiendan a la ministra y tres de sus altos cargos en sus despachos

Ha adjudicado a una empresa gallega el servicio de ‘office’ para atender a Isabel Rodríguez, al secretario de Estado, a la subsecretaria y al secretario general. El servicio implica 162 horas de atención a la semana

La ministra de Vivienda y
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

Acceder a una vivienda ha sido el principal problema de los españoles en 2025, según los principales barómetros del CIS publicados este año. Y parece ser que lo seguirá siendo en 2026 porque su precio no dejará de subir. Si este año cerrará con una revalorización en torno al 10%, los analistas prevén que en 2026 suba en torno a un 7%. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta poner en marcha medidas que aumenten la oferta y reduzcan los precios. Ha creado ‘Casa 47′, la nueva empresa pública estatal, que gestionará en alquiler los 37.000 inmuebles que hereda de la SAREB. Ha puesto en marcha una Ley de Vivienda, ha creado un Índice de Precios de Referencia, ha aprobado un Bono de Alquiler Joven y asegura que ha invertido 15.300 millones de euros en el Plan de Recuperación para la Rehabilitación Urbana. Medidas con más o menos éxito.

Lo que sí ha podido concretar el ministerio de Vivienda es un contrato de ‘office’ para que una empresa especializada pueda atender en sus respectivos despachos a la ministra Isabel Rodríguez y a tres altos cargos de su departamento: el secretario de Estado, David Lucas Parrón; la subsecretaria del Ministerio, María de los Llanos Castellanos; y el secretario general, Iñaqui Carnicero, amigo personal de Sánchez. El contrato fue adjudicado el pasado 16 de diciembre por 150.935,4 euros a la sociedad gallega Osventos Innovación en Servizos S.L. El trabajo de los camareros contratados se desarrollará íntegramente en la sede central del ministerio, ubicada en Paseo de la Castellana, durante un año.

¿Qué tendrán que hacer estos camareros? El “desempeño de tareas propias del servicio de cafetería, así como la atención y prestación de los distintos servicios que se requieran, tales como la preparación y servicio de desayunos, aperitivos, comidas, reuniones y otros eventos similares”. También el mantenimiento de la limpieza y del orden de los espacios de ‘office’ reseñados; la limpieza y preparación de todo el material que ha de ser utilizado para la prestación del servicio (vajillas, cristalerías, bandejas, jarras...); la colocación de vasos, copas, jarras o botellas de agua para las reuniones que se agenden; la recogida y limpieza del material utilizado en la prestación de cada servicio. Y finalmente, “el control de la despensa con el fin de informar, con la debida antelación, a las unidades encargadas de realizar los pedidos de reposición para evitar el desabastecimiento”.

El objetivo es que estos camareros trabajen unas 162 horas a la semana de lunes a viernes. La ministra es la que más horario de servicio tendrá: de 8:30 a 19:00 horas. El secretario de Estado estará atendido de 8:30 a 18:00 horas. La subsecretaria y el secretario general contarán con este servicio entre las 8:30 a 15:00 horas. En los pliegos de condiciones del contrato se especifica que el “personal deberá prestar servicio adecuadamente uniformado y guardando siempre la máxima pulcritud, manteniendo con el público un trato correcto”.

El ministerio exige a la empresa adjudicataria que “deberá hacer observar al personal adscrito a este contrato las normas de conducta relativas al buen comportamiento, higiene y presencia. La Administración se reserva el derecho a proponer la sustitución del personal que preste servicios por mal comportamiento, incapacidad y otras causas justificadas”. Además, todo el personal se encontrará en posesión de formación y habilitación en manipulación de alimentos, debidamente acreditado. Los pliegos también revelan que el ministerio pagará a cada camarero unos 8,74 euros la hora, que con otros costes sociales se eleva a 11,77 euros.

