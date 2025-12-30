Una nieta intenta recaudar 170.000 para que su abuelo de 86 años pueda jubilarse: tuvo que volver a trabajar para pagar las facturas de su mujer enferma

El fallecimiento de su esposa le dejó deudas que con 86 años se vio obligado a seguir trabajando (Fuente: Go Fund Me)

Thomas Mims (o Thom, como le llama de forma cariñosa su nieta) es un abuelo de 86 años que sigue trabajando muy duro a pesar de su avanzada edad y delicados problemas de corazón. Es por ello que Candice Lash, la nieta, comenzó una iniciativa solidaria que busca su jubilación; un descanso tranquilo donde pueda disfrutar de su vida.

A sus más de 80 años, Thom sigue despertándose a las 3 de la mañana todos los días: toma su café, lee la Biblia y luego se va al trabajo para empujar carritos y empacar la compra en el Piggly Wiggly, un supermercado local en Alabama, Estados Unidos.

Así, Candice Lash busca el objetivo de darle a su preciado familiar que le ha hecho ser quien era lo que se ha ganado: un buen descanso y tranquilidad. Esta es otra historia donde internet nos vuelve a enseñar su mejor virtud y donde el amor está ganando al odio.

La dura historia que le hace seguir trabajando

Para generar impacto, la nieta ha contado la historia de su abuelo en el “Go fund me”, la web donde se realiza el crowdfunding. “En 2017, perdió a su esposa Joyce después de Navidad. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que durante ocho años dejó su trabajo y se convirtió en su cuidador a tiempo completo. Estuvo a su lado en todas las citas con el médico, todas las estancias en el hospital, todos los momentos difíciles. Y cuando ella falleció, Tom se quedó con una importante deuda médica”, explica el familiar que hoy es quien es por él.

Hoy, el objetivo del anciano es pagar su debe y jubilarse a los 90 años. Pero su nieta, Candice Lash, cree que merece mucho más que eso: “Se merece descansar. Se merece paz. Se merece disfrutar de sus bisnietos sin preocuparse por las facturas o las deudas que le agobian” escribe en el texto donde busca donativos para jubilar a su abuelo.

En un tierno gesto, la retoña de Thom busca darle la posibilidad de dejar de trabajar y vivir el resto de la vida cómodo y sin preocupaciones. Además, también dice que la opción de compartir la iniciativa la ayuda a darla visibilidad a la historia. “Si te apetece colaborar, ayúdame a que este hombre tan trabajador, leal y desinteresado pueda jubilarse por fin antes de tiempo. Tom se ha pasado toda la vida cuidando de los demás. Nada me gustaría más que poder devolverle algo de lo que ha dado”, finaliza la solicitud.

Una iniciativa empática de éxito

La campaña busca llegar a la cifra de 200.000 dólares recaudados para darle la mejor vida a su abuelo. En aproximadamente un mes ha conseguido recaudar más de la mitad del objetivo (115.644 dólares). En una entrevista para el Alabama Political Reporter, contó que la idea la sacó de un vídeo donde Ed, un anciano en circunstancias parecidas, consiguió un millón de dólares para la jubilación.

Hizo una iniciativa por GoFundMe y el video se viralizó. (TikTok: @bug_boys)

En la misma, Lash cuenta la reticencia de su abuelo ante la idea, pero que ahora está “comprometido y entusiasmado” por conseguir ver un final a trabajar cuando parecía inalcanzable y por los mensajes de apoyo que recibe. Al mismo tiempo reconoce que hay un problema profundo en la sociedad estadounidense con respeto a la población anciana.