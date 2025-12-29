Stranger Things continúa dominando el top 10 de las series más vistas por el público en Netflix España

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things" ya está aquí. Tags: Stranger Things, Netflix, Millie Bobby Brown

Netflix facilita la elección de la próxima serie al mostrar un listado con sus producciones más vistas, lo que ayuda a quienes buscan algo para ver entre tantas opciones. El catálogo incluye títulos variados y relatos pensados para enganchar durante largas sesiones frente a la pantalla, ya sea en maratones o descansos breves.

El auge de las plataformas de streaming ha permitido que los aficionados a la televisión accedan a más series que nunca, aunque la abundancia de géneros y propuestas dificulta decidirse por una nueva producción.

Las producciones más populares de Netflix España

1. Stranger Things

Stranger Things 5 se queda con el primer lugar del listado español. (Créditos: Netflix)

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. Innato

Elena Anaya en 'Innato'

Una serie de crímenes recientes reproduce el patrón de los asesinatos que llevaron a prisión al padre de la psicóloga protagonista hace 25 años, obligándola a confrontar los hechos que marcaron su historia familiar.

3. Emily en París

Emily Cooper enfrenta su mayor reto profesional en Roma, mientras la vida la lleva de regreso a París Crédito: (Netflix)

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

4. Ciudad de sombras

Trailer de 'Ciudad de sombras'

Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido, tratar de dar con el autor del crimen.

5. El hombre contra el bebé (Man vs Baby)

"El hombre contra el bebé" se queda con el quinto sitio del listado en España. (Netflix)

¡Hacer de padre no es su fuerte! A pocos días de Navidad, el cuidador de un lujoso ático de Londres se topa con un gran contratiempo.. lidiar también con un bebé abandonado.

6. Tabú

"Tabú" se lleva el sexto puesto de las mejores series en Netflix España. (Netflix)

Taboo, sigue a James Keziah Delaney (Hardy), un hombre que regresa a su hogar, Londres, después de que muchos le diesen por muerto. Creada por Knight a partir de una historia original del propio Hardy y su padre Chips Hardy, la serie contará cómo James recibe la herencia del imperio de navíos de su progenitor e intenta reconstruir su vida. Algo que no le resultará fácil cuando tienes enemigos que quieren acabar con tu vida.

7. Cashman (캐셔로)

El k-drama "Cashman" domina el séptimo sitio del listado. (Netflix)

Un hombre común hereda el don de una fuerza descomunal, pero un enemigo busca arrebatárselo. Lo peor es que cada vez que usa su superpoder, su cartera se resiente.

8. El cuco de cristal

El día que Clara llega a un pueblo para conocer la historia de su donante, desaparece un bebé. Pero resulta que no es el único desaparecido. #ElCucoDeCristal llega el 14 de noviembre. Basada en la novela de Javier Castillo. El cuco de cristal», basada en la exitosa novela de Javier Castillo, es una serie de intriga psicológica que mezcla misterio, emociones y giros inesperados. (Netflix)

Con la esperanza de descubrir quién era su donante de corazón, una joven doctora se sumerge en un pequeño pueblo asolado por décadas de misteriosas tragedias.

9. Chimenea en tu hogar: Los chisporroteos de la madera de abedul (Fireplace for Your Home Crackling Birchwood)

"Chimenea en tu hogar: Los chisporroteos de la madera de abedul" se mete en el noveno sitio del ranking español. (Netflix)

Los chasquidos y crujidos de la leña son el ambiente perfecto para relajarse al calor de este precioso fuego con brasas radiantes y llamas en danza.

10. Younger

"Younger" se queda con el último puesto del top 10 en España. (Netflix)

Trata sobre una madre soltera (Foster) que de repente tiene que volver al mundo laboral, pero con su edad va a resultar muy difícil.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP/Sebastien Vuagnat)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.