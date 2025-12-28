Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha recibido en diciembre el último de los pagos correspondientes a la indemnización por cese como diputado, una prestación que le ha permitido percibir cerca de 19.000 euros distribuidos en cuotas mensuales.

La mayoría de estas mensualidades las ha cobrado mientras permanecía en prisión preventiva, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press. Cerdán dejó su escaño en el Congreso el pasado 16 de junio, tan solo dos semanas antes de su ingreso en Soto del Real, donde ha estado encarcelado desde el inicio de julio hasta noviembre.

Su suspensión estuvo motivada por su presunta implicación el cobro de comisiones ilegales de contratos públicos vinculadas al caso Koldo. La cuantía del finiquito es el equivalente de una mensualidad por cada año de mandato parlamentario o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades: en total, 3.142,14 euros cada pago, lo que hace un total de 18.853,84 euros.

No fue hasta el 11 de julio cuando el Congreso reconoció oficialmente al exdiputado el derecho a percibir esta indemnización, momento en que ya se encontraba privado de libertad. El periodo reconocido para la prestación es de seis meses, como así establece la ley, de manera que diciembre marcaba el fin de estas ayudas para el exdirigente socialista.

Desde el Congreso han detallado a la agencia que esta retribución no constituye un beneficio discrecional, sino un derecho que asiste a quienes han ocupado escaño siempre que cumplan con los supuestos previstos. La concesión requiere haber ostentado la condición de parlamentario durante al menos dos años y no recibir ninguna otra remuneración pública o privada.

El pago puede extenderse durante un máximo de dos años, siempre que el beneficiario no reciba ingresos alternativos por salario, dieta o pensión. La obligación de comunicar cualquier cambio en la situación retributiva recae en el propio beneficiario, de cuya declaración depende la continuidad en el cobro. Desde la creación de este mecanismo de cese, un total de 855 exparlamentarios han solicitado la ayuda: 507 antiguos diputados —de los que se ha reconocido el derecho a 375— y 348 exsenadores.

El último diputado en percibirla fue Íñigo Errejón, antiguo portavoz de Sumar, quien abandonó su escaño en octubre de 2024 tras la aparición de varios testimonios en su contra. Desde su salida, percibió la última mensualidad en junio. Finalizado el pago a Cerdán, el Congreso no tiene pagos en curso para ningún exparlamentario.

Qué ha hecho Cerdán en el año

Durante el año 2025, Santos Cerdán, acompañado en numerosos casos por la diputada socialista Adriana Maldonado y otros diputados del Grupo, ha dirigido su labor parlamentaria hacia cuestiones relacionadas con Navarra, según se desprende de los registros del Congreso de los Diputados. La actividad de control ejercida a través de preguntas escritas al Gobierno se ha centrado especialmente en la financiación de proyectos de movilidad, infraestructuras, digitalización y sostenibilidad, además de asuntos vinculados al transporte y la vertebración territorial.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado que el partido se haya financiado ilegalmente durante su etapa como 'número tres' del PSOE . (Fuente: Europa Press, Senado)

Por ejemplo, dentro del ámbito de los servicios públicos, ha interrogado al Ejecutivo acerca de las localidades de Navarra que serían visitadas por el Vehículo Integral de Documentación de la Policía Nacional, y sobre la posibilidad de que los Centros de Innovación Territorial de Navarra (CIT) puedan implicarse en proyectos piloto relacionados con la lucha contra la despoblación. Ambos asuntos constan presentados y calificados durante la segunda quincena de mayo.

No consta ninguna intervención parlamentaria realizada este año. La última vez que Cerdán subió al atril del Congreso fue el pasado 21 de noviembre de 2024, cuando el ahora exdiputado intervino en el debate sobre la ley Orgánica que transfiere a Navarra la competencia en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Noticia con información de Europa Press