El turismo consolida su recuperación: 200.699 millones de euros y más empleo que antes de la pandemia

Crece el interés por viajar a Canarias, Baleares y Andalucía entre los turistas extranjeros en 2024. (Europa Press)

El turismo recupera el peso del Producto Interior Bruto (PIB) de 2019: ya representa el 12,6% de la economía española. Medido a través de la demanda final turística, este sector alcanzó los 200.699 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2023.

En cuanto al empleo, esta actividad económica superó los 2,7 millones de puestos de trabajo, por encima de los 2,67 millones de 2019. Este número representa el 12,3% del empleo total de la economía, 0,1 puntos más que en 2023, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2024, el gasto turístico receptor se consolidó como el principal componente del consumo turístico interior, al concentrar el 55,6 % del total. Esto supuso 1,2 puntos más que en el año anterior. Además, la demanda final vinculada al turismo se incrementó un 8,2%, frente al aumento de 6,4% registrado por el PIB de la economía.

Durante el ejercicio del año pasado, España logró un nuevo récord histórico de turistas internacionales al registrar alrededor de 94 millones de visitantes. Se trata de nueve millones más que la anterior marca de 2023. En otras palabras, supuso un 10% más, junto con un gasto turístico de 126.000 millones de euros (+16%).

Turismo en 2025

Con los datos disponibles de 2025, el acumulado hasta octubre se situó cerca de los 85,7 millones de turistas. Esto constituyo un incremento de 3,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. En paralelo, el gasto de los turistas internacionales en España superó los 118.000 millones de euros, un 7% más que hace un año.

Turistas comen en una terraza junto a la Playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria. (REUTERS/Borja Suárez)

Recientemente, la Mesa del Turismo pronosticó que el país se quedará a las puertas de recibir 100 millones de turistas internacionales en el presente año. De este modo, se conseguirá un nuevo récord para el sector.

Los países más visitados en 2025

El turismo internacional sigue concentrándose en un reducido grupo de economías avanzadas. Según los datos de la Organización Mundial de Turismo, Francia se mantiene como el país más visitado del mundo (con 89,4 millones de turistas).

En segundo lugar, se encuentra España que ocupa el segundo puesto con 83,7 millones de visitantes, seguida de Estados Unidos con 79,3 millones. Por detrás, se sitúa China con 65,7 e Italia con 64,5 millones.

La torre Eiffel se ve iluminada con los colores de la bandera nacional francesa en París. (AP foto/Michel Euler)

De esta forma, se consolida el peso de Europa como principal región receptora de turismo internacional. Estos cinco destinos concentran una parte significativa de los flujos turísticos globales y reflejan la importancia estratégica del sector como motor económico.

Los desafíos del turismo

Pese a su fortaleza como uno de los principales motores del crecimiento económico, el turismo español afronta retos estructurales que condicionan su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Según un análisis de Colegio de Economistas, la concentración de la demanda en determinados territorios y periodos del año sigue generando problemas. Se observa una tensión social debido a la masificación, la presión sobre los servicios públicos y tensiones con la población local. Este malestar aumenta especialmente en grandes ciudades y destinos de sol y playa.

Varias personas marchan desde la Plaça de la Porta Pintada a la Llotja de Palma. (Isaac Buj / Europa Press)

A ello, la necesidad de avanzar hacia un modelo de mayor valor añadido resulta ser clave. Así, se dependería menos del volumen y se intentaría orientar al gasto por turista, la calidad del empleo y la productividad.

El sector también se enfrenta a desafíos como la falta de mano de obra cualificada, el encarecimiento de los costes laborales y la adaptación a los objetivos de sostenibilidad ambiental. Se trata de cuestiones cruciales para mantener su contribución al PIB sin deteriorar la competitividad ni el equilibrio social. Así, el turismo español encara una nueva etapa en la que el volumen deja paso a la eficiencia, la calidad del empleo y la sostenibilidad como factores determinantes de su impacto económico futuro.