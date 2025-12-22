España

El turismo consolida su recuperación: 200.699 millones de euros y más empleo que antes de la pandemia

España ocupa el segundo puesto con 83,7 millones de visitantes, seguida de Estados Unidos con 79,3 millones. Por detrás, se sitúa China con 65,7 e Italia con 64,5 millones

Guardar
Crece el interés por viajar
Crece el interés por viajar a Canarias, Baleares y Andalucía entre los turistas extranjeros en 2024. (Europa Press)

El turismo recupera el peso del Producto Interior Bruto (PIB) de 2019: ya representa el 12,6% de la economía española. Medido a través de la demanda final turística, este sector alcanzó los 200.699 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales con respecto a 2023.

En cuanto al empleo, esta actividad económica superó los 2,7 millones de puestos de trabajo, por encima de los 2,67 millones de 2019. Este número representa el 12,3% del empleo total de la economía, 0,1 puntos más que en 2023, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2024, el gasto turístico receptor se consolidó como el principal componente del consumo turístico interior, al concentrar el 55,6 % del total. Esto supuso 1,2 puntos más que en el año anterior. Además, la demanda final vinculada al turismo se incrementó un 8,2%, frente al aumento de 6,4% registrado por el PIB de la economía.

Durante el ejercicio del año pasado, España logró un nuevo récord histórico de turistas internacionales al registrar alrededor de 94 millones de visitantes. Se trata de nueve millones más que la anterior marca de 2023. En otras palabras, supuso un 10% más, junto con un gasto turístico de 126.000 millones de euros (+16%).

Turismo en 2025

Con los datos disponibles de 2025, el acumulado hasta octubre se situó cerca de los 85,7 millones de turistas. Esto constituyo un incremento de 3,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. En paralelo, el gasto de los turistas internacionales en España superó los 118.000 millones de euros, un 7% más que hace un año.

Turistas comen en una terraza
Turistas comen en una terraza junto a la Playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria. (REUTERS/Borja Suárez)

Recientemente, la Mesa del Turismo pronosticó que el país se quedará a las puertas de recibir 100 millones de turistas internacionales en el presente año. De este modo, se conseguirá un nuevo récord para el sector.

Los países más visitados en 2025

El turismo internacional sigue concentrándose en un reducido grupo de economías avanzadas. Según los datos de la Organización Mundial de Turismo, Francia se mantiene como el país más visitado del mundo (con 89,4 millones de turistas).

En segundo lugar, se encuentra España que ocupa el segundo puesto con 83,7 millones de visitantes, seguida de Estados Unidos con 79,3 millones. Por detrás, se sitúa China con 65,7 e Italia con 64,5 millones.

La torre Eiffel se ve
La torre Eiffel se ve iluminada con los colores de la bandera nacional francesa en París. (AP foto/Michel Euler)

De esta forma, se consolida el peso de Europa como principal región receptora de turismo internacional. Estos cinco destinos concentran una parte significativa de los flujos turísticos globales y reflejan la importancia estratégica del sector como motor económico.

Los desafíos del turismo

Pese a su fortaleza como uno de los principales motores del crecimiento económico, el turismo español afronta retos estructurales que condicionan su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Según un análisis de Colegio de Economistas, la concentración de la demanda en determinados territorios y periodos del año sigue generando problemas. Se observa una tensión social debido a la masificación, la presión sobre los servicios públicos y tensiones con la población local. Este malestar aumenta especialmente en grandes ciudades y destinos de sol y playa.

Varias personas marchan desde la
Varias personas marchan desde la Plaça de la Porta Pintada a la Llotja de Palma. (Isaac Buj / Europa Press)

A ello, la necesidad de avanzar hacia un modelo de mayor valor añadido resulta ser clave. Así, se dependería menos del volumen y se intentaría orientar al gasto por turista, la calidad del empleo y la productividad.

El sector también se enfrenta a desafíos como la falta de mano de obra cualificada, el encarecimiento de los costes laborales y la adaptación a los objetivos de sostenibilidad ambiental. Se trata de cuestiones cruciales para mantener su contribución al PIB sin deteriorar la competitividad ni el equilibrio social. Así, el turismo español encara una nueva etapa en la que el volumen deja paso a la eficiencia, la calidad del empleo y la sostenibilidad como factores determinantes de su impacto económico futuro.

Temas Relacionados

TurismoViajes y TurismoSector TurísticoPIBDestinosViajesEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El empleado de un supermercado es despedido por invitar a desayunar a sus compañeros y recibe una indemnización de más de 100.000 euros

La justicia consideró improcedente el despido del empleado

El empleado de un supermercado

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

Como cada 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso han cantado números y premios

Sorteo de la Lotería de

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Así es Villamanín, uno de los pueblos donde ha tocado el Gordo de la Lotería: territorio reconocido por la Unesco e ideal para una escapada familiar

Con solo 876 habitantes, este pequeño rincón de León, habitualmente alejado del foco mediático, se ha convertido por un día en símbolo de la suerte

Así es Villamanín, uno de

La Audiencia de Madrid frena la petición del juez Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

El tribunal estima los recursos de la Fiscalía y la defensa al considerar que la diligencia carecía de motivación y vulneraba los principios de proporcionalidad y necesidad

La Audiencia de Madrid frena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid frena

La Audiencia de Madrid frena la petición del juez Peinado de analizar los correos de Begoña Gómez

Feijóo impone una gestora al frente del PP en la Comunidad Valenciana y rechaza una lucha entre Pérez Llorca y Camps por el liderazgo del partido

La Policía registra la sede del CNIO por una presunta trama de contratos amañados que alcanza los 25 millones de euros

Miguel Ángel Gallardo dimitirá este martes tras la debacle del PSOE en las elecciones de Extremadura

Feijóo avisa que la victoria del PP en Extremadura activa un “efecto dominó” en España y pide a Vox que “no se equivoque de adversario nunca más”

ECONOMÍA

Sorteo de la Lotería de

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Telefónica reduce su plantilla un 26% tras llegar a un acuerdo con los sindicatos: 4.525 salidas en el ERE

Hasta cuándo se puede cobrar el premio de la Lotería de Navidad

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

El Real Madrid se lleva

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”