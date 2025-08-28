España

La desaparición de Matilde Muñoz en Indonesia: casi dos meses sin respuestas

Familiares y amigas de la española de 72 años reclaman a la policía indonesia e Interpol que intensifiquen la investigación tras hallarse sus pertenencias en la basura del hotel en el que se alojaba

Por Ángela Benito Sánchez

Guardar
María Matilde Muñoz Cazorla, desaparecida
María Matilde Muñoz Cazorla, desaparecida en Indonesia. (Facebook)

María Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años y natural de Ferrol, desapareció a comienzos de julio en la isla indonesia de Lombok. Viajaba con regularidad por Asia junto a un grupo de amigas con quienes compartía información de sus itinerarios. “Pero desde primeros de julio, no contestaba a nada. Ni por un lado, ni por otro”, relató Olga Marín, una de sus compañeras de viajes, a El País.

Lo último que supieron sus allegados es que se encontraba alojada en un hotel de la zona costera de Senggigi, el Bumi Aditya. El 6 de julio, días después de perder contacto con sus amistades, se envió un mensaje desde el teléfono de Matilde en el que aseguraba haberse marchado con urgencia a Laos. “Es raro, porque comentaba las cosas con todo el mundo”, declaró Olga Marín a El País. Además, el mensaje estaba escrito en inglés y con faltas, lo que llamó la atención: “Mati no cometía faltas en inglés”, añadió su amiga.

El 24 de julio había quedado con una amiga, pero no acudió a la cita. 4 días más tarde, Marín interpuso una denuncia en Girona y, días después, un sobrino de Matilde presentó otra en Alcalá de Henares (Madrid). Tanto los Mossos d’Esquadra como la Policía Nacional judicializaron el caso, mientras la policía indonesia abrió una investigación formal el 13 de agosto, tras una petición de la Embajada española, según recogió la agencia EFE.

Sospechas sobre el hotel

De acuerdo con La Vanguardia, la familia de la desaparecida considera que los responsables del hotel podrían estar implicados. Ignacio Vilariño, sobrino y portavoz de los allegados, aseguró que “las contradicciones de algunos de los empleados y encargados del hotel son tan evidentes que no dejan lugar a dudas” y criticó que nadie haya sido llamado a declarar. “Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo”, dijo al diario catalán.

El mismo medio informó que el 24 de agosto, casi dos meses después de la desaparición, trabajadores del establecimiento hallaron pertenencias de Matilde en la basura del propio hotel. Entre ellas estaban ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y una mochila. Sin embargo, no aparecieron ni el pasaporte, ni las tarjetas de crédito ni el teléfono móvil. Para la familia, la ausencia de estos objetos clave “hace sospechar de un robo acompañado de violencia o de un intento deliberado de borrar pistas”.

La situación genera aún más inquietud porque, según denunciaron sus amigas a El País, la policía indonesia llegó a inspeccionar la habitación equivocada. “Matilde estaba en la 107 y los del hotel les llevaron a la 110”, declaró Marín, quien también reprochó la tardanza en emitir la alerta de Interpol: “Desde que yo denuncio, tardan 21 días en poner la alerta amarilla”.

Agentes de la Policía Nacional han logrado localizar a una pareja con Alzheimer que había desaparecido el día anterior en la ciudad madrileña de Leganés.

Reclamos de la familia

El último mensaje enviado desde el móvil de la española es una de las claves del caso. La Vanguardia señala que el sobrino de Matilde considera que se trató de una coartada. “No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos”, aseguró sobre los textos que hablaban del supuesto viaje a Laos.

Además, según ABC, la policía indonesia inició la geolocalización del teléfono de la desaparecida después de recibir el número de IMEI desde España, aunque la medida se tomó semanas después de que la familia presionara con denuncias en diferentes comisarías. Vilariño lamentó también que la Policía Científica tardara varias semanas en registrar la habitación donde se alojaba su tía.

Mientras tanto, familiares y amigos siguen reclamando avances en la investigación y solicitan que se revisen las grabaciones de una mezquita cercana que podría haber captado movimientos relevantes. “Es imposible que se haya marchado por voluntad propia. Era una mujer que reportaba sus movimientos minuto a minuto y jamás dejaba de contestar a sus allegados”, subrayó Vilariño a La Vanguardia.

Temas Relacionados

DesaparicionesIndonesiaInvestigacionHotelInterpolEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

El “experimento de la cicatriz”: la prueba de que tu cerebro es tu peor enemigo

Un ejercicio de autopercepción demuestra cómo nuestros pensamientos sobre nosotros mismos afectan a la manera en la que nos presentamos al mundo y conversamos con las personas

El “experimento de la cicatriz”:

Pep Guardiola se abre en una entrevista: “La gente pretende ser feliz todo el día y yo he aprendido a no ir contra lo que siento”

El técnico del Manchester City abordó el tema d la salud mental en el deporte en una charla con el chef Dani García en su podcast `Desmontadito´

Pep Guardiola se abre en

Estos son los trucos de los supermercados para que compres más: los más eficaces en marketing de impulso

Un método de ahorro infalible es que los consumidores conozcan y eviten las técnicas que usan los establecimientos para tratar de aumentar sus ventas, y que van desde la música, a la iluminación

Estos son los trucos de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “experimento de la cicatriz”:

El “experimento de la cicatriz”: la prueba de que tu cerebro es tu peor enemigo

Marlaska critica al PP por el “uso partidista” de los incendios y se defiende de sus críticas: “Dicen que se ha actuado tarde, pero lo hemos hecho con previsión”

Una pareja francesa recibía 36.000 euros de ayudas públicas mientras poseía 34 coches, relojes de alta gama y otros artículos de lujo

Los vecinos de una calle fabrican un radar falso ante la pasividad del ayuntamiento, pero se lo roban: “Han atropellado a nueve gatos”

Condenada por apropiación indebida una mujer que no quiso devolver el perro a su hermana, pese a que la ley ya les reconoce como “seres vivos con sensibilidad”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Un abogado y un psiquiatra son suspendidos por impedir o encarecer el despido de directivos de empresas: empezaba con una baja por ansiedad

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 29 de agosto

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

El ciclista Chris Froome, cuatro

El ciclista Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, hospitalizado tras ser atropellado mientras entrenaba

Pep Guardiola se abre en una entrevista: “La gente pretende ser feliz todo el día y yo he aprendido a no ir contra lo que siento”

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección