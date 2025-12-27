En cirílico y con ilustraciones de santos: así serán las nuevas monedas de euro en Bulgaria

Imagen del diseño de las nuevas monedas de uno y dos euros y cincuenta céntimos de Bulgaria (Montaje Infobae)

El 1 de enero de 2002, doce países introdujeron el euro en billetes y monedas, lo que marcó el inicio de una expansión progresiva de la zona euro. La moneda, incorporada a la vida cotidiana de aproximadamente 350 millones de europeos desde hace 26 años, se había creado en 1999 para operaciones contables y pagos electrónicos.

El 8 de julio de 2025, el Parlamento Europeo dio luz verde a la adhesión de Bulgaria al euro a partir del 1 de enero de 2026, lo que convertirá al país en el vigésimo primer Estado entre los 27 miembros de la Unión Europea en adoptar la moneda oficial; el anterior en sumarse había sido Croacia en 2023.

El Consejo de la UE ha fijado el tipo de conversión oficial en 1 euro = 1,95583 levas, es decir, aproximadamente dos levas por cada euro. Dado que el diseño, los metales, las dimensiones y el peso de las monedas de uno y dos euros son muy similares a los de uno y dos levas, los ciudadanos deberán prestar especial atención durante enero de 2026, periodo en el que ambas monedas circularán simultáneamente. Para facilitar esta transición, a partir del 1 de diciembre estarán disponibles kits de inicio con la gama completa de monedas de euro.

Cómo será el diseño de los euros búlgaros

El diseño de las monedas de euro búlgaras mantiene los símbolos y motivos de las actuales piezas de leva y céntimos, reflejando la consolidación y aceptación de estos iconos entre la población de más de 6,5 millones de habitantes, según el Banco Nacional de Bulgaria. Las piezas de valor inferior a un euro mostrarán el Caballero de Madara, un relieve medieval declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Por su parte, las monedas de un euro reproducirán la imagen de San Iván de Rila, figura esencial del siglo IX en la historia nacional, mientras que en las de dos euros aparecerá Paisio de Hilandar, clérigo del siglo XVI y autor de la primera historia de Bulgaria, con diseños prácticamente idénticos a los de las monedas actuales de uno y dos levas.

Con la entrada en la zona euro, el alfabeto cirílico se unirá al latino y al griego en las monedas, figurando en el anverso la palabra ‘БЪЛГАРИЯ’ (BULGARIA). Las monedas de un céntimo llevarán la leyenda ‘стотинка’ (céntimo), las de dos, cinco, diez, 20 y 50 céntimos, ‘стотинки’ (céntimos), y en las de uno y dos euros se leerá ‘евро’ (euro). Además, en el canto de las monedas de dos euros estará grabada la inscripción ‘БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ’ (Dios Salve a Bulgaria).

Los empleados de Correos serán fundamentales en la transición al euro

Tras completar formación interna y cursos externos en el Centro de Calificación y Desarrollo de Personal, alrededor de 300 empleados, serán responsables de instruir a sus compañeros de toda la estructura de Correos de Bulgaria conforme a un cronograma definido. La plantilla de la empresa aprende los aspectos técnicos y el diseño tanto de los billetes y monedas del lev como del euro, junto con la identificación de sus elementos de seguridad.

El personal postal implicado directamente en el proceso de conversión de levas a euros recibe formación adicional sobre la introducción de datos en el software, la documentación requerida para el cambio y otras cuestiones vinculadas. Una vez finalizada la capacitación, se adoptan medidas para asegurar que los conocimientos y destrezas adquiridos se apliquen de manera eficaz y sostenible.