El circo con animales que acumula protestas de activistas y vecinos en Valencia: “Utilizarlos en beneficio humano es contrario a la ética”

El circo con animales que acumula protestas de animalistas y vecinos en Valencia. (La Tarumba)

“Normalizar que los animales están a nuestro servicio es muy peligroso, especialmente por el mensaje que estamos dando a la infancia”. Así lo advierte Diego Nevado, portavoz de la Plataforma Defensa Animal, en conversación con Infobae. El pasado 12 de diciembre, el Ayuntamiento valenciano dio luz verde al show del Circ de Nadal, tras varias negativas a su actividad, puesto que trabaja con animales.

Asentado en el solar de Benicalap, el circo cuenta con caballos, burros, bueyes Highland, watusis, llamas y dromedarios. En la comunidad, desde 2015, la actividad con animales estaba prohibida hasta la actual coalición PP-Vox, que rechazó esta cláusula en la Ley de Bienestar Animal. Por ello, el ayuntamiento, aunque admite que “no le gusta”, tiene que “cumplir la ley autonómica”. Una decisión que los colectivos convocantes califican de “gran paso atrás”.

Ahora, tras una serie de protestas frente del circo, este fin de semana contará con dos nuevas manifestaciones. El sábado a las 19:00 de la tarde y el domingo a las 11:00 de la mañana. Las movilizaciones concentran tanto a vecinos como a los colectivos animalistas, y a los propios profesionales del sector. Todos coinciden en una idea: permitir de nuevo animales en el circo supone un retroceso social, ético y educativo.

Reseñas públicas muy negativas

La última protesta, de la semana pasada, reunió a activistas por los derechos animales, vecinos, miembros de la comunidad educativa y representantes del circo contemporáneo valenciano. El objetivo era claro: exigir el cese inmediato del uso de animales en el espectáculo.

Algunas de las personas que acudieron lo hicieron sin saber que en el Circ de Nadal se utilizaban animales. Varias familias, incluidas niñas, se sumaron allí mismo al conocer dicha circunstancia. Los organizadores denuncian además la existencia de reseñas públicas muy negativas, que califican el espectáculo como “el peor del mundo” y relatan desde deficiencias en las instalaciones hasta incidentes de seguridad, como la lesión de un espectador tras romperse un asiento.

Para Diego Nevado, el problema va más allá de un caso concreto: “No son recursos que usar a nuestro antojo; todo lo que sea utilizar a los animales en beneficio humano es contrario a la ética. Y es muy peligroso el mensaje que estamos dando a la infancia en estos lugares”.

"No son recursos que usar a nuestro antojo". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un circo con antecedentes conflictivos

Pero la polémica no es nueva. La relación del Circ de Nadal con las administraciones públicas valencianas ha estado marcada por los conflictos. En Valencia, el ayuntamiento ya le había denegado la licencia en el pasado por haber instalado sus carpas en terrenos privados sin los permisos correspondientes.

En Alfafar, este mismo circo operó durante años hasta que, en 2021, un juzgado contencioso-administrativo ordenó su paralización. La resolución judicial señalaba que el uso de animales estaba “prohibido de forma taxativa por el legislador autonómico”, lo que impedía conceder autorización municipal sin incurrir en una “infracción muy grave”. “Parece mentira que este circo siga empeñado en el uso de animales, pese a que en ocasiones hasta la Justicia ha tenido que pararle los pies”, denuncia Diego.

No obstante, la ley ahora ha cambiado y “solo prohíbe trabajar con animales salvajes”, explica Rosa Más, bióloga de la Plataforma Defensa Animal, quien defiende “que un animal esté en un circo no significa que no sea silvestre”. Para ella, “no hay diferencia entre uno y otro”, subraya a este diario.

La domesticación, un proceso “aberrante” marcado por el miedo, la sumisión y el castigo

Por otro lado, según explica la bióloga, el proceso de domesticación del animal conlleva un proceso “aberrante”. El animal no nace sabiendo y ese comportamiento aparentemente dócil “no es señal de bienestar, sino el resultado de la sumisión y resignación”. Es decir, “obedecen por miedo a represalias”, como quedarse sin beber o comer, explica Rosa.

“En los circos debe prohibirse la presencia de todos los animales, sin distinción, porque obligarlos a participar en espectáculos es totalmente contrario a su naturaleza”, añade, denunciando que para la domesticación, “los domadores utilizan elementos de castigo como látigos”. “Es un mundo muy oscuro, no hay cámaras”.

Algo con lo que coindice Diego: “Todo lo que sea utilizar a los animales en beneficio humano es contrario a la ética, además de que para el proceso de domesticación se usan elementos de castigo”.

Todo lo que sea utilizar a los animales en beneficio humano es contrario a la ética. (@ColombiaOscura_ / X)

El rechazo de la comunidad circense: “Queremos enseñar a respetar a los animales”

Uno de los aspectos más llamativos de la protesta es la participación de profesionales del circo. La Associació Valenciana de Circ, que agrupa a más de 135 compañías, centros de formación y espacios de creación, ha expresado su rechazo públicamente con respecto al uso de animales en su actividad.

“Estamos en completo desacuerdo con la existencia de circos con animales”, señalaron en un comunicado. En contraste, defienden un modelo de circo contemporáneo basado exclusivamente en el talento humano, la creatividad y la innovación. “La mayoría de circos en toda España han evolucionado y tienen amplios beneficios mediante los puestos de trabajo relacionados con el talento humano”, subraya Diego.

Y es que, más allá del bienestar animal o el marco legal, ambos profesionales entrevistados por Infobae insisten en que el circo tiene un público definido: la infancia. “La infancia queda expuesta al aprendizaje del carácter egoísta y perverso de los caprichos humanos en relación con la dominación de otras especies”, advierte la Associació Valenciana de Circ. “Nosotros queremos enseñar a la infancia a respetar a los animales”, añade Rosa.

Para los activistas, normalizar la explotación animal como entretenimiento transmite una idea distorsionada de la empatía y la convivencia. “El uso de animales en circos promueve comportamientos que son negativos para nuestra sociedad”, concluyen.